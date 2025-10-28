ディーエスブランド、生成AIを使った業務効率化の無料セミナーを11/11に開催

株式会社ディーエスブランド

AIチャットボット搭載の接客型MAツール『おりこうAIコンシェルジュ』を提供する株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市 販売本部：東京都中央区、代表取締役社長：下山大祐）は、無料オンラインセミナー「初めてでもすぐに使える! 生成AIで成果を出す業務効率化の実践術」を2025年11月11日（火）に開催することをお知らせいたします。

無料セミナー お申し込みページ：https://ds-b.jp/dsmagazine/ai-actually-use/

■セミナー開催について

近年、多くの中小企業が人手不足という深刻な課題に直面しています。限られた人材で生産性を向上させるためには、日々の業務をいかに効率化するかが重要な経営課題です。特に、顧客からの問い合わせ対応や、特定の担当者しか業務内容を把握していない「業務の属人化」に悩む企業は少なくありません。

こうした中、ChatGPTをはじめとする生成AIが注目を集めていますが、「興味はあるものの、実際にどう使えばいいのか分からない」「自社の業務にどう活かせるのかイメージが湧かない」といった声も多く聞かれます。

そこで当社は、導入実績2万社以上のITツール提供で培ったノウハウをもとに、IT初心者の方でも明日からすぐに実践できる生成AIの具体的な活用方法を解説する無料セミナーを企画いたしました。

■本セミナーで学べること

本セミナーでは、今話題のChatGPTなどの生成AIを活用して日常業務を効率化する具体的なテクニックから、AIチャットボットを導入して顧客対応を自動化する方法まで、成功事例を交えながら分かりやすく解説します。

第1章：初めてでも安心！ChatGPTによる業務効率化の実践術

「何から手をつければいいか分からない」という方でも大丈夫。メール文面の作成や情報収集、アイデア出しなど、明日からすぐに使えるChatGPTの基本的な活用方法を伝授します。

第2章：問い合わせ対応を80%削減！AIチャットボットによる顧客対応の自動化

Webサイト訪問者からのよくある質問に24時間365日自動で回答する「AIチャットボット」の導入・活用法を解説。電話やメール対応の負担を大幅に削減し、従業員がコア業務に集中できる環境を構築する方法が分かります。

第3章：成功事例に学ぶ！生成AI活用のヒント

実際にAIチャットボットを活用して業務効率化や売上アップに成功している企業の事例をご紹介 。自社でAIを導入する際の具体的なイメージを掴んでいただけます。

■こんな方にオススメです

■セミナー開催概要

- 生成AIに興味はあるものの、まだ業務で使ったことがない方- ChatGPTなどの具体的な業務への活用方法が分からない方- 日々の定型業務を効率化し、生産性を高めたいと考えている方- 顧客からの問い合わせ対応の負担や業務の属人化に悩んでいる方- セミナー名: 初めてでもすぐに使える! 生成AIで成果を出す業務効率化の実践術セミナー- 開催日時: 2025年11月11日（火） 14:00～14:45（見逃し配信あり）- 開催形式: オンラインセミナー（Zoom）- 参加費: 無料- 申込方法: 以下のページよりお申し込みください。https://ds-b.jp/dsmagazine/ai-actually-use/

【登壇者紹介】

株式会社ディーエスブランド

岡山幸太郎

ディーエスブランド入社後、自社サイトやお客様サイトのWebディレクションに携わる。自社サイト(DSマガジン)を運営し、広告費・外注費ゼロ、ほぼ1人でアクセス数を10倍にまで増加させることに成功。現在は生成AIを活用して、各種Webマーケティングや日常業務を進めている。

■おりこうAIコンシェルジュとは

Webサイトに設置することで、顧客や求職者からの質問にAIチャットボットが自動で回答する接客型MAツールです。 Webサイトの内容やPDF資料を読み込ませるだけでAIの学習が完了するため、専門的な知識やシナリオ作成の手間なく導入できます。

おりこうAIコンシェルジュ公式サイト：https://oricoh.ai/concierge/

■株式会社ディーエスブランド 会社概要

株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができるCMS『おりこうブログ』シリーズを開発・提供しており、日本全国で2万社以上の企業に導入されています。

その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。

社 名：株式会社ディーエスブランド

代表者：代表取締役 下山大祐

所在地：

【本社】〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F

【販売本部】〒104-0061東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 12F

設立年月：2005年11月1日

事業内容：CMSや各種クラウドサービスの開発・提供

URL：https://ds-b.jp/

