【アンカー・ストア】愛知県初のアウトレット店舗！「Anker Store Outlet 岡崎」を2025年11月4日にオープン

アンカー・ジャパン株式会社

愛知県内で初のアウトレット店舗「Anker Store Outlet 岡崎」を「三井アウトレットパーク 岡崎」内に2025年11月4日（火）にオープン。アウトレットならではの割引製品をはじめ、約400種類のAnkerグループ製品を展開する他、製品ごとの体験スペースも設置し、専門スタッフに相談しながら最適な製品をお選びいただけます。

アンカー・ジャパン株式会社の子会社として常設直営店Anker Storeの運営事業を担うアンカー・ストア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、常設直営店「Anker Store Outlet 岡崎」を2025年11月4日（火）にオープンいたします。

愛知県内で初（※）となるアウトレット店舗「Anker Store Outlet 岡崎」は、同日にグランドオープンするアウトレットモール「三井アウトレットパーク 岡崎」内、アウトレットゾーン2Fにオープンします。名鉄名古屋本線「本宿駅」から徒歩圏内、国道1号線や新東名高速道路「岡崎東」IC、東名高速道路「音羽蒲郡」ICからも近く、車や電車でアクセスがしやすいことが魅力です。平面駐車場から繋がる歩行者ブリッジ付近に位置する店内には、アウトレットならではの割引製品をはじめ、約400種類のAnkerグループ製品を取り揃えています。モバイルバッテリーやUSB急速充電器といった日常使いに便利な製品から、アウトドアや防災備蓄に役立つポータブル電源やソーラーパネル、セキュリティカメラまで、オンラインでは比較が難しかった製品も実際に手に取って試せることが魅力です。さらに家庭用蓄電池Anker Solix XJシリーズも展示し、サイズ感や製品デザインを実際に確認しながら導入をご検討いただけます。また、人気プロジェクターの比較投影、掃除の負担が軽減でき幅広い層に人気のロボット掃除機も体験でき、専門スタッフに相談しながらニーズにぴったりの製品をお選びいただけます。



この度オープンを記念し、2025年11月4日（火）～ 2025年11月9日（日）の6日間限定で「Anker Store Outlet 岡崎」内の対象製品を10%OFFでご購入いただけるキャンペーンを実施します。

※ 2025年10月28日現在

Anker Store Outlet 岡崎 | 店舗概要

愛知県内で初のアウトレット店舗となる「Anker Store Outlet 岡崎」を、同日にグランドオープンするアウトレットモール「三井アウトレットパーク 岡崎」内2Fにオープンします。平面駐車場からの歩行者ブリッジ付近に位置する店内には、アウトレットならではの割引製品を含むAnkerグループの最新・人気製品約400種類を展開する他、実際に製品を試せるスペースも設置し、専門スタッフにご相談いただきながらニーズに合った最適な製品をお選びいただけます。

【店舗名】Anker Store Outlet 岡崎

【住所】〒444-3511 愛知県岡崎市舞木町岡崎本宿山中土地区画整理事業6街区1画地 三井アウトレットパーク 岡崎2F 区画：2240

【電話番号】070-9397-5976

【営業時間】10:00 - 20:00

※状況に応じて営業時間は変更になる場合があります。お越しの際は「三井アウトレットパーク 岡崎」の公式サイトをご確認ください。

主な取扱製品

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/604_1_c31d4bd3b2dde14ea9ed52f8a15e690b.jpg?v=202510290156 ]

店内の常設展示 / 体験コーナー

● 家庭用蓄電池「Anker Solix XJシリーズ」やアウトドアや災害時にも役立つポータブル電源の展示コーナー

● 人気のイヤホン、スピーカー、ヘッドホン等のオーディオ機器が試せる体験コーナー

● 時短家電として注目のロボット掃除機が試せる体験コーナー

● 最新ホームシアターシステム「Nebula X1」や人気のモバイルプロジェクターの比較ができる投影コーナー

常時実施するサービス

● モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポート

過去にご購入いただいたAnkerのモバイルバッテリーをAnker Storeの店頭にお持ち込みいただくと、当日に限り店内のモバイルバッテリーを300円OFFにてお買い求めいただけます。

詳細は特設ページからご確認ください（https://www.ankerjapan.com/pages/mobilebattery-replacement-campaign）。

● 環境に配慮した紙製ショッパーの採用

2025年2月よりAnker Store 全店舗（※ 家電量販店内の店舗を除く）において、これまでのプラスチック製ショッパーから紙製のショッパーに変更しました。植物油を含有した印刷インク1色のみでシンプルにプリントし、持ち手部分も全て紙素材にすることで環境へ配慮しながら、Anker Store の洗練されたデザイン性やショッパー自体の持ちやすさは欠かさないようこだわりました。

オープン記念キャンペーン ｜ 概要

2025年11月4日（火）～ 2025年11月9日（日）の10日間限定で「Anker Store Outlet 岡崎」内の対象製品が割引になるオープン記念キャンペーンをご用意しております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/604_2_df2bcd595218c41b419aee93646b7d11.jpg?v=202510290156 ]

企業情報 | アンカー・ストア株式会社について

アンカー・ストア株式会社は、アンカー・ジャパンの子会社として常設直営店Anker Storeの運営事業を担っています。2018年6月に第一号の直営店を出店したのを皮切りに、ショップインショップなど新しい取り組み形態のもと、全国に店舗を拡大してきました。より多くのお客様にAnkerグループ製品を手に取っていただく機会を創出し、Ankerグループのコーポレート・ミッションである「Empowering Smarter Lives」の実現を力強く推進して参ります。

アンカー・ストア株式会社（概要）

本社： 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー9階（アンカー・ジャパン内）

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2021年4月1日

資本金： 3,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： 店舗の企画、開発および運営

製品、コンピューター関連機器の企画、製造、販売および輸出入

これに付帯または関連する一切の事業

資本構成： アンカー・ジャパン株式会社 100%

公式サイト： https://store.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Anker、SoundcoreおよびEufyは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。