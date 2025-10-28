マネジメントの手間を減らすAIサポーター「サポットさん」、新機能「今日やること」ページを提供 ─ Googleカレンダー連携で予定とタスクを横断整理
背景
Slackなどでの依頼や報告、Googleカレンダー上の会議や予定など、
チームの情報は日々さまざまな場所に分散しています。
その結果、「今日なにから進めるべきか」を整理するだけでも時間がかかり、
マネージャーやメンバーの進行負担が大きくなっていました。
サポットさんは、こうしたタスクと予定の分断による進行の手間を減らすため、
各ツールを横断して1日のやることを整理できるページを新たに提供しました。
新機能「今日やること」ページの概要
1. Slackで作成したタスクとGoogleカレンダーの予定を横断
SlackやNotionのタスクと、Googleカレンダーの当日予定を1画面で確認できます。
予定は「今日やること」側にのみ表示され、タスクは「今日やること」と「やること候補」に自動で整理されます。
2. 共有用コピー
表示項目を箇条書き形式でコピー可能。
日報やSlack共有に貼り付けて、チーム全体の進行を共有できます。
3. ポータルからのタスク作成に対応
ポータル上で新規タスクを作成可能。SlackのサポットさんとのDMタスクとして登録され、
リマインドやフォローアップはSlack上で自動的に行われます。
※今後は、タスク作成時にスレッド投稿先も指定・管理できるよう拡張予定です。
4. 並べ替え・完了表示切替
タスクと予定の表示順をドラッグで並べ替え可能。
完了済みの表示／非表示も切り替えられます。
今後の展望
チームの進行を可視化し、マネジメントを支援するレポート機能の開発を進めています。
メンバーの進行状況や対応の偏りを把握しやすくすることで、
日々のフォローや調整をより行いやすくすることを目指します。
今すぐ無料でお試しいただけます（30日間トライアル）
今日やることの利用は、Slackにインストール後すぐに利用可能です。
現在、プロプランを対象に30日間の無料トライアルを提供しています。
この機会にぜひお試しください。
無料サポートをSlackコネクトで提供中
導入後に不明点やお困りごとがある場合、Slackコネクト経由で無料サポートいたします。
また、テスターとして新機能を試したい方も募集中です。
サービスサイトにあるお問い合わせからご連絡ください。
会社概要
会社名：株式会社Builto（ビルト）
代表者：冨田 一喜（代表取締役 CEO・CTO）、ひらやま 富永（代表取締役 COO・CPO）
設立：2024年7月1日
所在地：東京都港区北青山 1-3-1 3F
ミッション：「すべてのチームが夢中になれる時間を増やす」
事業内容：AIプロダクト開発、生成AIを活用した技術コンサルティング
サービス名：サポットさん (マネジメントの手間を減らすAIサポーター)