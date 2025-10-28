マネジメントの手間を減らすAIサポーター「サポットさん」、新機能「今日やること」ページを提供 ─ Googleカレンダー連携で予定とタスクを横断整理

背景

株式会社Builto

Slackなどでの依頼や報告、Googleカレンダー上の会議や予定など、

チームの情報は日々さまざまな場所に分散しています。

その結果、「今日なにから進めるべきか」を整理するだけでも時間がかかり、

マネージャーやメンバーの進行負担が大きくなっていました。

サポットさんは、こうしたタスクと予定の分断による進行の手間を減らすため、

各ツールを横断して1日のやることを整理できるページを新たに提供しました。

新機能「今日やること」ページの概要

1. Slackで作成したタスクとGoogleカレンダーの予定を横断

SlackやNotionのタスクと、Googleカレンダーの当日予定を1画面で確認できます。

予定は「今日やること」側にのみ表示され、タスクは「今日やること」と「やること候補」に自動で整理されます。

2. 共有用コピー

表示項目を箇条書き形式でコピー可能。

日報やSlack共有に貼り付けて、チーム全体の進行を共有できます。

3. ポータルからのタスク作成に対応

ポータル上で新規タスクを作成可能。SlackのサポットさんとのDMタスクとして登録され、

リマインドやフォローアップはSlack上で自動的に行われます。

※今後は、タスク作成時にスレッド投稿先も指定・管理できるよう拡張予定です。

4. 並べ替え・完了表示切替

タスクと予定の表示順をドラッグで並べ替え可能。

完了済みの表示／非表示も切り替えられます。

今後の展望

チームの進行を可視化し、マネジメントを支援するレポート機能の開発を進めています。

メンバーの進行状況や対応の偏りを把握しやすくすることで、

日々のフォローや調整をより行いやすくすることを目指します。

今すぐ無料でお試しいただけます（30日間トライアル）

今日やることの利用は、Slackにインストール後すぐに利用可能です。

現在、プロプランを対象に30日間の無料トライアルを提供しています。

この機会にぜひお試しください。

今すぐ30日間無料で試す :https://lp.sapot-san.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ai_progress_watch_releaseSlackにインストールすればOK!無料サポートをSlackコネクトで提供中

導入後に不明点やお困りごとがある場合、Slackコネクト経由で無料サポートいたします。

また、テスターとして新機能を試したい方も募集中です。

サービスサイトにあるお問い合わせからご連絡ください。

会社概要

会社名：株式会社Builto（ビルト）

代表者：冨田 一喜（代表取締役 CEO・CTO）、ひらやま 富永（代表取締役 COO・CPO）

設立：2024年7月1日

所在地：東京都港区北青山 1-3-1 3F

ミッション：「すべてのチームが夢中になれる時間を増やす」

事業内容：AIプロダクト開発、生成AIを活用した技術コンサルティング

サービス名：サポットさん (マネジメントの手間を減らすAIサポーター)