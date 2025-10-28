【ラグナロクオンライン】「HalloweenParty2025～Revengers Night～」開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「HalloweenParty2025 ～Revengers Night～」開催！

https://goe.bz/halloweenparty2025

ラグナロクオンラインのハロウィンイベントがスタートいたします！

「ミニガーリン」「ミニスパイダリン」なるモンスターの捕獲作戦に参加して、ハロウィンイベントの特別なペットをゲットしちゃいましょう！

ペットが手に入る過去ストーリー復刻のほか、世界中に散らばった「ジャックランタン」を探す「ランタン・ハント」にもチャレンジできます。

そして、伝説の学園が10年ぶりに復活（リバイバル）したとか……ラグナロクオンラインのハロウィンをぜひ楽しんでくださいね！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2011_1_0b98387375247563cffe77d9e0f7f4e9.jpg?v=202510290156 ]

■過去に販売したコスたまが復刻！「復刻コスたま2025 Season4」

過去に販売したコスたまが復刻！「復刻コスたま2025 Season4」

https://goe.bz/costama2025season4

過去に販売したコスたまを、月ごとに復刻！

さらに復刻コスたまを入手してゲットできる「コスたまポイント」で、衣装装備と交換できます。

コスたまポイントで交換できる衣装装備のラインナップの中には新登場となる衣装装備も。気になる衣装装備がいっぱいあるはず！ ぜひチェックしてください！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2011_2_1f5e8966122791753582354f45e3a88a.jpg?v=202510290156 ]

■「復刻コスたま2025 Season4パック」販売開始！

「復刻コスたま2025 Season4パック」販売開始！

https://goe.bz/costama2025season4pack

2025年10月28日（火）11:00より、「復刻コスたま2025 Season4」と交換が可能な「復刻コスたま引換券」11個がセットになったパッケージの販売を開始いたします。

キャラクターのコーディネートを楽しみたい方にぴったりのパッケージ。ぜひ、ご購入ください。

商品概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2011_3_105a57c7b84f92390c2154f1440458be.jpg?v=202510290156 ]『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/

22周年ロゴロゴ『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

コピーライト表記：

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.