松任谷由実 全国ホールツアー「THE WORMHOLE TOUR」全72公演のロングツアー、チケプラにて第1期の公式チケットトレード開始！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社チケットプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）は、『FORUM8 presents松任谷由実 THE WORMHOLE TOUR 2025-26』において、チケプラの「電子チケット」・「チケットトレード」が本公演で採用されたことをお知らせします。

■全72公演のホールツアー「THE WORMHOLE TOUR」の公式チケットトレード開始！

11月18日（火）発売のオリジナルアルバム「Wormhole / Yumi AraI」と連動した全国ホールツアー「THE WORMHOLE TOUR」。

2026年に72歳を迎える自身の年齢にちなんで、2025年11月から2026年12月まで、1年以上にわたり全72公演を開催します。

いよいよ初日公演まで3週間を切ったこのツアーの公式チケットトレードが開始されました！

＜公演タイトル＞

FORUM8 presents 松任谷由実 THE WORMHOLE TOUR 2025-26 【第1期】

＜公演詳細＞

2025年11月17日（月）東京・府中の森芸術劇場 どりーむホール

2025年11月18日（火）東京・府中の森芸術劇場 どりーむホール

2025年11月22日（土）茨城・水戸市民会館 グロービスホール（大ホール）

2025年11月28日（金）大阪・フェスティバルホール

2025年11月29日（土）大阪・フェスティバルホール

2025年12月06日（土）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

2025年12月07日（日）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

2025年12月13日（土）石川・本多の森 北電ホール

2025年12月14日（日）石川・本多の森 北電ホール

2025年12月16日（火）石川・本多の森 北電ホール

2025年12月23日（火）鹿児島・川商ホール（鹿児島市民文化ホール）第一ホール

2025年12月26日（金）福岡・福岡サンパレス

2025年12月27日（土）福岡・福岡サンパレス

[チケット代]

SS席：15,500円（税込）

S席：11,000円（税込）

[チケットトレード実施期間]

出品・申込開始：2025年10月27日（金）18:00 ～ 各公演日の2日前 11:59まで

▼チケプラTrade 詳細はこちら

https://trade.tixplus.jp/artists/tour/13030

本公演のチケットは、「チケプラアプリ」にて発券いたします。

チケットの申し込みから受取、当日のご入場まで、お持ちのスマホ1台だけで、簡単に手続きが可能です。

電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示するので、チケット忘れや紛失の心配もありません。また留守でチケットが受取れないなどの心配や手間もなく、24時間いつでもどこでも受取れます。入場時には、画面にポンとスタンプを押すだけの、入場もスムーズにできて記念にもなる嬉しいチケットとなっております。

チケット購入後に来場できない場合、定価でチケットをやり取りできる公式の「チケットトレード」サービスをご用意しております。チケットの代金や受け渡しはチケプラが代行しますので、「定価取引」や「入場保証」など、取引からご入場まで安心です。

申し込みから受け取り、当日のご入場まで、お持ちのスマートフォン1台だけで簡単に手続きが可能です。電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示されるため、チケット忘れや紛失の心配もありません。さらに、留守でチケットが受け取れないなどの心配や手間もなく、24時間いつでもどこでも受け取れます。

■株式会社チケットプラスについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、50万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるチケットプラス独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社チケットプラス

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。