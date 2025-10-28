Solana 向け Premium Ryzen VPS、フランクフルトにて再び完売御礼。世界最速5.7GHzの人気ライン、入手困難続く

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、Solana 用途に特化した高性能仮想サーバー「Premium Ryzen VPS」シリーズにおいて、フランクフルト（FRA）リージョンの 4 cores / 16GB RAM および 8 cores / 32GB RAM プランが再び完売となったことをお知らせします。日頃より多大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

再完売のご報告と背景

今回完売となったフランクフルトリージョンでは、世界最速クラスの 5.7GHz Ryzen CPU を採用した Premium VPS が引き続き高い人気を集めています。特に Solana アプリの実運用や、Shredstream の構築において顕著な性能差が確認され、多くのユーザーから「これまでで最も高速なVPS」と評価していただいております。

Premium Ryzen VPS に採用されている CPU およびデータセンターリソースは世界的にも極めて希少で、常に2ヶ月以上の入荷待ちが続くプレミアム帯のハードウェアです。

当社では積極的にリソース確保を進めていますが、今回も需要が供給を大幅に上回り、4 cores / 8 cores の主要ラインが完売となりました。

現在も追加リソースの確保に努めており、近日中に再入荷を予定しています。入荷後も即完売となる可能性が高いため、ご希望の方はお早めにウェイトリストへの登録をおすすめします。

Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ユーザー評価と人気の理由

多くの開発者・バリデータ運営者から「これまでにない速さ」と高い評価を得ており、特に Dedicated Premium Shreds（299ユーロ/m）は最も人気の高いプランとして、今回フランクフルトでも即完売しました。

世界最速クロックの Ryzen 5.7GHz CPU による高い単一スレッド性能と、Solana Shredstream のデータソースと同一ネットワーク内に配置されるゼロ距離設計により、通信と計算の両面で優れたレスポンスを発揮します。

世界最速クロックとゼロ距離接続による高性能設計

Premium Ryzen VPS は、ECC DDR5 メモリ、NVMe4 ストレージ、25Gbps ×2 のネットワークを備え、オーバーコミットを完全に排除した設計を採用しています。仮想環境でありながら、常にベアメタル級の安定した処理性能を維持できる点が特徴です。

また、主要 Solana バリデータおよび Jito Block Engine と同一データセンター内に設置されており、物理的距離を極限まで削減。高速な UDP 通信と相まって、取引検知やストリーム受信の速度において圧倒的な優位性を持ちます。

Dedicated Premium Shreds と Bundles の組み合わせ

Dedicated Premium Shreds は、Premium VPS を基盤とした専有型 Shredstream で、共有型 Shredstream と比較しても最大 87%以上の高速化を実現しています。

また、ERPC の Stream Bundles と組み合わせることで、複数の Shredstream・gRPC・RPC・SWQoS エンドポイントを統合的に利用でき、最速と安定を両立する環境を構築できます。

Bundles を活用することで、冗長構成を保ちながらコスト効率を高めることができ、プロフェッショナルユースに必要な「速さ」と「信頼性」を短期間で実現します。

今後の入荷予定とウェイトリストのご案内

フランクフルトリージョンでは、次回入荷分の準備をすでに進めています。Premium Ryzen VPS は引き続き世界的に供給が限られており、再入荷後も即完売が予想されます。

確実な入手を希望される方は、Validators DAO公式Discord のチケットシステムよりウェイトリスト登録をお願いいたします。順次ご案内いたします。

Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC、Validators DAOが解決する課題

- RPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は、オープンソース開発を支援する Solana NFT カードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速な Solana 開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。そのため独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に影響します。分散したバリデータや Web3 特有の構造が重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

今後、Solana が Alpenglow をはじめとする次世代技術を導入することで、ブロック確定の高速化と通信レイヤーの刷新が進むと予想されています。ERPC および Validators DAO は、それらの変化にも柔軟に対応しながら、Solana エコシステム全体の開発体験とユーザー体験の向上に貢献していきます。ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR