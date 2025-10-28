小規模事業者・個人事業主向け　北九州市事業承継セミナー（第2回）を開催します！

福岡県北九州市（北九州市役所）

北九州市では、市内事業者が抱える「後継者不在」と「経営者の高齢化」の地域課題解決を目指し、株式会社ライトライト（宮崎市）と連携して、令和６年８月に北九州市専用の事業承継マッチングサイト『relay the local（リレイザローカル）北九州』を開設しました。

relay the local北九州 :https://relay.town/local/fukuoka/kitakyushu

現在、同サイト上で複数の後継者募集記事を掲載し、全国から後継者を募集しているところです。

この度、これらの取組みを促進するために、下記のとおりセミナーを開催します！本セミナーでは、同サイトの紹介や事業承継経験者によるトークセッションを行い、後継者探しの可能性や廃業以外の選択肢をお伝えします！

なお、参加対象者は事業者に限らず、事業承継によって創業を考えている方や、支援機関の方など、多数のご参加をお待ちしています。

▶こんな方にオススメ

・後継者がいないけど、お店や雇用を街に残したい方

・廃業、休業以外の方法はないか知りたい方

・開業、起業を考えている方

１ 開催日時 令和７年１２月３日（水）１８：００～１９：３０２ 開催場所 COMPASS小倉（北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル６階）

※JR小倉駅新幹線口徒歩５分

３ 開催方法 現地開催＆オンライン４ プログラム １.主催者挨拶・北九州市の取組み紹介２.北九州市や福岡県内の事例をもとに掲載のきっかけやマッチング成立までの流れをご紹介！３.第三者承継経験者とのトークセッション５ 主催 北九州市６ 後援 福岡県事業承継・引継ぎ支援センター７ 問い合わせ先 のれん引継ぎプロジェクト運営事務局（株式会社ライトライト）☎ 0985-75-0110

※株式会社ライトライトは、北九州市から本プロジェクトを受託しています。

８ 申し込み方法等、この他詳細は、北九州市ＨＰをご覧ください。詳細を見る :https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700085.html