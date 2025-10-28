小規模事業者・個人事業主向け　北九州市事業承継セミナー（第2回）を開催します！

写真拡大

福岡県北九州市（北九州市役所）

　北九州市では、市内事業者が抱える「後継者不在」と「経営者の高齢化」の地域課題解決を目指し、株式会社ライトライト（宮崎市）と連携して、令和６年８月に北九州市専用の事業承継マッチングサイト『relay the local（リレイザローカル）北九州』を開設しました。




relay the local北九州 :
https://relay.town/local/fukuoka/kitakyushu


　現在、同サイト上で複数の後継者募集記事を掲載し、全国から後継者を募集しているところです。


　この度、これらの取組みを促進するために、下記のとおりセミナーを開催します！本セミナーでは、同サイトの紹介や事業承継経験者によるトークセッションを行い、後継者探しの可能性や廃業以外の選択肢をお伝えします！


　なお、参加対象者は事業者に限らず、事業承継によって創業を考えている方や、支援機関の方など、多数のご参加をお待ちしています。



　▶こんな方にオススメ


　　・後継者がいないけど、お店や雇用を街に残したい方


　　・廃業、休業以外の方法はないか知りたい方


　　・開業、起業を考えている方


　１　開催日時　令和７年１２月３日（水）１８：００～１９：３０
　２　開催場所　COMPASS小倉（北九州市小倉北区浅野3-8-1　AIMビル６階）　　

　　　　　　　　　※JR小倉駅新幹線口徒歩５分　　


　３　開催方法　現地開催＆オンライン
　４　プログラム　１.主催者挨拶・北九州市の取組み紹介
　　　　　　　　　２.北九州市や福岡県内の事例をもとに掲載のきっかけや
　　　　　　　　　　マッチング成立までの流れをご紹介！
　　　　　　　　　３.第三者承継経験者とのトークセッション
　５　主催　　　北九州市
　６　後援　　　福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
　７　問い合わせ先　のれん引継ぎプロジェクト運営事務局（株式会社ライトライト）
　　　　　　　　　　☎　0985-75-0110

　　　　　　　　　　　※株式会社ライトライトは、北九州市から本プロジェクトを受託しています。


　８　申し込み方法等、この他詳細は、北九州市ＨＰをご覧ください。
詳細を見る :
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700085.html