小規模事業者・個人事業主向け 北九州市事業承継セミナー（第2回）を開催します！
福岡県北九州市（北九州市役所）
北九州市では、市内事業者が抱える「後継者不在」と「経営者の高齢化」の地域課題解決を目指し、株式会社ライトライト（宮崎市）と連携して、令和６年８月に北九州市専用の事業承継マッチングサイト『relay the local（リレイザローカル）北九州』を開設しました。
relay the local北九州 :
https://relay.town/local/fukuoka/kitakyushu
現在、同サイト上で複数の後継者募集記事を掲載し、全国から後継者を募集しているところです。
この度、これらの取組みを促進するために、下記のとおりセミナーを開催します！本セミナーでは、同サイトの紹介や事業承継経験者によるトークセッションを行い、後継者探しの可能性や廃業以外の選択肢をお伝えします！
なお、参加対象者は事業者に限らず、事業承継によって創業を考えている方や、支援機関の方など、多数のご参加をお待ちしています。
▶こんな方にオススメ
・後継者がいないけど、お店や雇用を街に残したい方
・廃業、休業以外の方法はないか知りたい方
・開業、起業を考えている方
１ 開催日時 令和７年１２月３日（水）１８：００～１９：３０
２ 開催場所 COMPASS小倉（北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル６階）
※JR小倉駅新幹線口徒歩５分
３ 開催方法 現地開催＆オンライン
４ プログラム １.主催者挨拶・北九州市の取組み紹介
２.北九州市や福岡県内の事例をもとに掲載のきっかけや
マッチング成立までの流れをご紹介！
３.第三者承継経験者とのトークセッション
５ 主催 北九州市
６ 後援 福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
７ 問い合わせ先 のれん引継ぎプロジェクト運営事務局（株式会社ライトライト）
☎ 0985-75-0110
※株式会社ライトライトは、北九州市から本プロジェクトを受託しています。
８ 申し込み方法等、この他詳細は、北九州市ＨＰをご覧ください。
詳細を見る :
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700085.html