11/23（日）【オンライン有・無料】「全国協同集会2025」を開催します

日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会

ワーカーズコープ連合会は「全国協同集会2025」を、11/23に会場とオンラインを結ぶハイブリッド形式で開催いたします。集会のテーマは「ローカルなにぎわいが創るこれからの社会」です。

協同組合関係者に加え、地域づくりにご関心をお持ちの方など、どなたでもご参加いただけます。皆様の参加をお待ちしております。

イベントの詳細は下記特設サイトよりご覧いただけます

https://sites.google.com/view/jwcu-20251123

イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74386/table/40_1_86f4cf3d44a6d0e1087385de65a7571a.jpg?v=202510290156 ]

集会のチラシはこちらからご覧いただけます(https://jwcu.coop/wp-content/uploads/2025/10/WC-event2025-A4_f251022_nc_low_rev.pdf)

開催趣旨

全国協同集会は、今年で20回目を迎える「協同」をテーマにしたイベントです。協同とは、一人では実現できない目標に向かって力を合わせて取り組むこと。友人とアイデアを出し合ったり。地域で支え合ったり、社会をより良くしようと動くことも全部「協同」です。

2025年は国連が定めた「国際協同組合年」。19世紀、産業革命下のイギリスではじまった協同組合。労働者や、主婦や、学生が、自分たちの手でより良い生活や社会をつくっていく。それが協同組合の原点です。格差や気候危機、ジェンダー不平等など、様々な課題が溢れる現代。「協同」は人と人をつなぎ希望を生み出す力になります。

今回の協同集会では、「交わる」を中心テーマに、くらし・まなび・はたらき・文化などを地域づくりに取り入れる実践から語り合い、世代や組織を超えて協同の可能性を再発見していきます。あなたも一緒にこれからの社会の形を描いてみませんか？

お問い合わせ

「全国協同集会2025」事務局団体

ワーカーズコープ連合会

住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-44-3 池袋ISPタマビル7F

Mail rngukism@roukyou.gr.jp

TEL 03-6907-8040（代表）

労働者協同組合法とその働き方について

労働者協同組合とは、働く組合員が自ら出資し、主体的に事業運営に関わり、地域に必要とされる仕事をおこす、協同労働の協同組合です。

2020年12月に労働者協同組合に法人格を与える労働者協同組合法が与野党全会派一致で実現。2022年10月1日に施行されました。

法律では、１.組合員が出資し、２.事業運営に組合員の意見が適切に反映され、３.組合員が事業に従事することの3つを基本原理と定め、「持続可能で活力ある地域社会の実現に資すること」を目的としています。労働者派遣業を除くあらゆる分野の事業が可能で、3人以上の発起人などの諸要件を満たせば、都道府県への届け出によって設立できます。

ワーカーズコープ連合会では、加盟組織とともに、この法律を活用し、協同労働によって人間らしい仕事とくらしを実現するための活動を推進しています。

日本労働者協同組合連合会（ワーカーズコープ連合会） 組織概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74386/table/40_2_fa2ecec8e4821f5f7b57d6a80ee8e417.jpg?v=202510290156 ]