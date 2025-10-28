【叡啓大学】総合型選抜（併願枠）の出願受付を開始しました
叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）は、2026年4月入学の総合型選抜（併願枠）の出願受付を開始しました。出願期間は、2025年10月27日（月）～2025年11月4日（火）17時です。
出願期間・入試日程
出願期間：2025年10月27日（月）～2025年11月4日（火）17時
※郵送書類は 2025 年 11 月 4 日（火）消印有効です。
第1次選考結果公表：2025年11月21日（金）正午
第2次選考：2025年12月1日（月）・２日（火）のいずれか１日
合格発表：2025年12月19日（金）正午
入学手続期間：2025年12月19日（金）正午～2026年1月9日（金）正午
出願方法
出願手続をされる方は、必ず事前に、総合型選抜（併願枠）のページで「学生募集要項」を確認してください。
総合型選抜（併願枠）・留学生選抜（春入学） - 【受験生情報サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://admissions.eikei.ac.jp/info/international/)
