【在ダナン日本国総領事館後援】関西企業とベトナムの未来を繋ぐ。昨年度129名が参加したビジネス交流会「MEET KANSAI 2025」、今年はダナンで11月7日開催

学校法人エール学園（所在地：大阪市浪速区）は、ダナン市人民委員会、NPO法人日越関西友好協会と共同で、2025年11月7日にベトナム・ダナン市にて、グローバル人材・ビジネス交流会「MEET KANSAI 2025 in Da Nang」を開催します。本イベントは、ベトナム中部地域への進出を目指す日本企業を対象に、現地企業とのネットワーク構築や優秀な日本語人材との採用機会を創出することが目的です。昨年度ホーチミン開催では64団体129名が参加した実績があり、今年は大阪府の外国人材受入支援事業とも連携し、企業のグローバル展開を後押しします。

申込・詳細はこちらをクリック :https://forms.gle/R5M1UDqNLfxZ7uMK9

昨年開催の「MEET KANSAI 2024 in Ho Chi Minh」

本交流会は、2024年10月にホーチミン市で開催された前回イベントにおいて、既に大きな成功を収めており、日越の産官学連携を強力に推進しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165807/table/3_1_960631a861e6c720f6e1b2417b7df1ed.jpg?v=202510290156 ]

この成功実績に基づき、ダナン開催では中部地域へのネットワークを拡大し、さらなる投資促進と採用支援を目指します。

I. 開催目的

1.連携強化: 日本とベトナムの企業、大学、政府機関間の協力関係を強化します。

2.投資促進と情報交換: 日本企業によるベトナムへの投資機会を促進し、持続可能な情報交換チャネルを確立します。

3.採用機会の拡大: ベトナムで既に投資を行っている、あるいは計画している日本企業の採用機会を拡大します。特に、日本語を専攻し、日本企業でのキャリアを志望する優秀なベトナム人学生との出会いを創出します。

4.商業・学術交流: 日越の企業間の商業交流と、日本の教育機関とベトナムの大学・政府機関とのパートナーシップを強化します。

II. 【最新情報】共同主催・事業連動による強化

2025年ダナン開催は、以下の強力な連携体制のもとで開催されます。

1.日越関西友好協会30周年記念ミッション団との共同主催 関西最大の日越団体である日越関西友好協会様の30周年記念ミッション団と共同主催いたします。ミッション団からも約20名の方がMEET KANSAIに来場予定となっており、密度の濃いネットワーキングの機会をご提供します。

2.大阪府「MEET IN OSAKA」事業との連動 本企画は、大阪府の「MEET IN OSAKA 令和7年度外国人材受入加速化支援事業」と連動しております。9月18日、11月6日のオンライン合同説明会、そして今回のダナンでのリアル開催と繋がる、外国人材受入とビジネス創出を加速させる一連の取り組みとなっております。

III. イベント開催概要

名 称：「Global Talent & Business Meetup,MEET KANSAI 2025 in Da Nang」

日 時：2025年11月7日（金）14:00～17:00

会 場：Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa

参加費：交流会参加費 一人5,000円 ※ホテル・航空チケット・夜の懇親会代（実費）は別です。

参加予定：約150名（日本企業30社＜関西圏中心＞、ベトナム企業15社、大学・機関などを含む65団体）

主 催：ダナン市人民委員会、日越関西友好協会、学校法人エール学園

共 催：アジアビジネス創出プラットフォーム 人材育成・活用部会（関西経済連合会）

留学生支援コンソーシアム大阪 森興産株式会社（WA. SA. Bi.）

公益財団法人大阪産業局（大阪外国人材採用支援センター）clubhouseグローバル共和国

後 援：在ダナン日本総領事館 在大阪ベトナム社会主義共和国ベトナム総領事館

ベトナム商工会議所 ダナン日本商工会議所 大阪府 大阪観光局 大阪商工会議所 経済産業省近畿経済産業局 日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部

お申し込み先

本件に関するお問い合わせ

学校法人エール学園 キャリア支援室

所在地: 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中3-9-1

電話: (+81)6-6647-0011

URL:https://www.ehle.ac.jp/