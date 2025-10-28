「Acqua Panna（アクアパンナ）」がファイナルシーズンのオフィシャル飲料に決定！【メットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

一般社団法人日本フットサルトップリーグが主催する「メットライフ生命Ｆリーグ 2025-26 ファイナルシーズン」及び、「メットライフ生命女子Ｆリーグ 2025-26 ファイナルシーズン」において、イタリアを代表するナチュラルミネラルウォーター「Acqua Panna（アクアパンナ）」が、オフィシャル飲料に決定いたしました。

この度、オフィシャル飲料に決定した、「Acqua Panna（アクアパンナ）」は450年以上の歴史を持ち、硬度106mg/Lの滑らかでフレッシュな味わいは、赤ちゃんでも飲むことができる程優しく、世界中で広く愛されています。

メットライフ生命Ｆリーグにおいては、男女のファイナルシーズン全節・全会場において、選手及びレフェリーの試合中の水分補給等をサポートいただきます。

オフィシャル飲料「Acqua Panna（アクアパンナ）」のサポートは、10月18日（土）に開幕をむかえた、「メットライフ生命女子Ｆリーグ 2025-26 ファイナルシーズン」第12節（山口県宇部市開催）より、各節順次開始いたします。

■Acqua Panna（アクアパンナ）

アクアパンナはイタリアのトスカーナ州にある水源「スカルペリア」から採水されたナチュラルミネラルウォーターです。その歴史は1564年までさかのぼり、約1,300ヘクタールの広大な自然に囲まれたアクアパンナの水源とその周辺は、ルネサンス時代から有名なメディチ家に愛されてきました。アクアパンナのラベルには、この広大な地とメディチ家との関係を表すヴィラパンナ邸のイラスト、トスカーナ州・フィレンツェのシンボルである百合の紋章が描かれており、この地域の文化的背景や歴史が詰まっている事も魅力のひとつです。一切の雑味がなく「ベルベットのようななめらかさ」で知られているアクアパンナは、料理やワインとの相性もよく、世界中のファインダイニングレストランで重宝され、現在では、世界 120か国の一流レストランで愛飲されているナチュラルミネラルウォーターです。（硬度：106mg/L）

WEB ：https://nbkk.co.jp/brand/acquapanna/