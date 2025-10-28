【メンズ脱毛経験者に調査】クリニック選びのポイントは「料金の安さ」が2位！気になる1位は？

株式会社ROOT

「日本医療脱毛レーザーナビ」(https://mla-jp.com/)は、全国の20代以上の男性91名を対象に、医療脱毛に関する意識調査を実施しました。

「脱毛を始めたきっかけ」や「クリニック選びで重視したこと」、「痛み対策」など、実際に施術を受けた男性のリアルな声をまとめています。

■調査概要

調査対象：20代以上で全身医療脱毛の経験がある男性

調査日：2025年9月20日～10月2日

調査機関：自社調査

調査方法：インターネットによる任意回答

調査人数：脱毛経験者91人（男性）

■調査結果

1.脱毛しようと思ったきっかけは？（複数選択可）

（引用元：【メンズ全身脱毛】おすすめメンズ医療脱毛10院(https://mla-jp.com/mensdatsumo/mens-zenshin-hair-removal/)）

もっとも多かった理由は「毎日の自己処理が面倒だった」で、64票を集めました。

次いで「清潔感を出したかった」（40票）、「カミソリ負けや肌荒れが気になった」（35票）と続き、見た目の印象や肌トラブルへの対策として脱毛を始めた男性が多い結果となりました。

一方で、「モテたかった」「コンプレックスを解消したかった」といった心理的なきっかけも一定数見られ、脱毛が「身だしなみの一環」として浸透していることがうかがえます。

2.クリニック選びで重視したことは？（複数選択可）

（引用元：【メンズ全身脱毛】おすすめメンズ医療脱毛10院(https://mla-jp.com/mensdatsumo/mens-zenshin-hair-removal/)）

もっとも多く選ばれたのは「通いやすさ（立地・駅近）」で57票、次いで「料金の安さ」（45票）、「口コミや評判の良さ」（32票）という結果でした。

アクセスやコスト、評判といった現実的な条件が上位を占めており、継続して通いやすい環境を重視する傾向が見られます。

また、「施術回数や通う期間の短さ」「予約の取りやすさ」など、スムーズに通えるかどうかを重視する回答も多く、利便性の高さがクリニック選びのポイントとなっているようです。

3.美容サロンではなく医療脱毛クリニックを選んだ理由は？（複数選択可）

（引用元：名古屋でおすすめのメンズ医療脱毛10選！(https://mla-jp.com/mensdatsumo/mens-nagoya-hair-removal/)）

「永久脱毛の効果が期待できるから」が圧倒的多数の72票でトップとなりました。

次いで「医師や看護師が常駐していて安心だから」（22票）、「肌トラブル時にすぐ対応してもらえるから」（18票）が続きました。

医療脱毛ならではの「効果の高さ」「医療機関としての安心感」が、サロン脱毛との大きな違いとして支持されていることがわかります。

4.コースと都度払いのどちらを選んだ？

（引用元：大阪のメンズ医療脱毛おすすめ10院！(https://mla-jp.com/mensdatsumo/mens-osaka-hair-removal/)）

全体の85.7%が「コースプラン」を選択しており、都度払い派（14.3％）を大きく上回りました。

コースを選んだ理由として多かったのは「トータル料金が安くなる」という意見でした。また「しっかり回数を重ねて効果を実感したい」といった回答も見られ、一定期間継続して通う前提で、計画的に脱毛を進めたい人が多い傾向です。

一方で、都度払いを選んだ方からの意見では、「効果を見ながら進めたかった」という声も見られました。

5.どの脱毛機を使用した？（複数選択可）

（引用元：東京でジェントルマックスプロが使えるメンズ医療脱毛クリニック10院！(https://mla-jp.com/mensdatsumo/mens-tokyo-gentlemaxpro-hair-removal/)）

使用された脱毛機の中でもっとも多かったのは「ジェントルマックスプロ」（30票）です。

次いで「ジェントルマックスプロプラス」（6票）、「ジェントルYAG」「メディオスターNeXT PRO」（5票）が続き、全体ではジェントルシリーズが多くを占めるという結果になっています。

また、ジェントルマックスプロを利用した人の全員が「とても満足」「満足」「少し満足」と回答しており、満足度の高さが際立つ結果となりました。

（引用元：東京でジェントルマックスプロが使えるメンズ医療脱毛クリニック10院！(https://mla-jp.com/mensdatsumo/mens-tokyo-gentlemaxpro-hair-removal/)）

6.どんな痛み対策をした？（複数選択可）

（引用元：【メンズ全身脱毛】おすすめメンズ医療脱毛10院！(https://mla-jp.com/mensdatsumo/mens-zenshin-hair-removal/)）

もっとも多かったのは「麻酔クリーム」の使用で、50票と半数以上を占めました。

次いで「冷却ジェル・アイスパック」（18票）、「笑気麻酔」（9票）、「出力を下げてもらった」（9票）と続きます。

また、「特に痛み対策はしていない」という回答も21票あるため、痛みに強い方や痛み対策に費用をかけたくないという方は、痛み対策しないという選択肢もあります。

7.特に痛みを感じたのはどの部位？（複数選択可）

（引用元：【厳選10院】ヒゲ脱毛におすすめのメンズ医療クリニック！(https://mla-jp.com/mensdatsumo/mens-hige-hair-removal/)）

「ヒゲ」が61票で圧倒的多数となり、2位の「VIO」（23票）を大きく上回る結果でした。

次いで「脚」（14票）、「顔」（8票）、「脇」「全身」（各7票）が続きます。

ヒゲは毛が濃く密集しているため、照射時に強い熱エネルギーが発生し、特に痛みを感じやすい部位です。

なるべく痛みのストレスを抑えて施術したい方は、麻酔の使用や痛みの少ない機種の選択ができるクリニックを選ぶと良いでしょう。

8.全身脱毛にかかった料金の総額は？

（引用元：【メンズ全身脱毛】おすすめメンズ医療脱毛10院！(https://mla-jp.com/mensdatsumo/mens-zenshin-hair-removal/)）

もっとも多かったのは「10～20万円未満」（29.7%）で、次いで「20～30万円未満」（28.6%）が続きました。

「30～50万円未満」（17.6%）、「50万円以上」（8.8%）と高額層も一定数いますが、全体の6割近くが30万円以内に収まる結果となりました。

9.安く脱毛するために工夫したことは？（複数選択可）

（引用元：【2025最新】新宿のおすすめメンズ医療脱毛クリニック10院！(https://mla-jp.com/mensdatsumo/shinjuku-mens-hair-removal/)）

もっとも多かった回答は「コースプランで契約した」（43票）でした。

次いで「初回のお試しプランを利用した」（20票）、「特に工夫していない」（15票）、「学割・ペア割などキャンペーンを利用した」（14票）と続きます。

「お試しプラン」は、通常の金額に比べて非常に安価な料金で施術を受けられるプランですが、利用条件があることも多いため、うまく活用できれば費用を大きく抑えられます。

10.何回目から脱毛効果を実感した？

（引用元：【立川】メンズ医療脱毛おすすめ8院！(https://mla-jp.com/mensdatsumo/tachikawa-mens-hair-removal/)）

「毛が抜け落ちてきたのは2～3回目」（57.1%）、「自己処理の頻度が大きく減ったのは4～5回目」（42.9%）がもっとも多い結果となりました。

また、「ツルツルになった」と感じた人の多くは「8～10回目」（27.5%）を選んでおり、目に見える効果の実感には複数回の施術が必要であることがわかります。

早い段階で効果を感じ始める人も多い一方、理想的な仕上がりを目指すには5～8回前後の継続がポイントといえそうです。

まとめ

今回のアンケート調査では「自己処理の手間を減らしたい」「清潔感を保ちたい」といった理由から脱毛を始める人が多く、クリニックを選ぶ際は、通いやすさや料金の安さ、そして医療脱毛ならではの「効果の高さと安心感」を重視していることがわかりました。

また、効果を実感するまでには毛が抜け落ち始めるのが約2～3回、ツルツル状態を目指すには、約8～10回の施術が必要になる傾向があるようです。

これから脱毛を検討している方は、今回の調査結果をもとに、自分に合ったクリニック選びや施術プランを検討してみてはいかがでしょうか。