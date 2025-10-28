【Sakenomy 限定】 いい肉(11/29)の日に「焼肉ジャンボ」厳選和牛と究極のプライベートブランド「eks YAKINIKU EDITION No.1」のセットを10月28日より限定特別販売

株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY

JAPAN CRAFT SAKE COMPANY（本社：東京都港区、代表取締役：中田英寿）は、焼肉の名店「焼肉ジャンボ」とコラボレーションし、当社プライベートブランドeksシリーズ：「eks YAKINIKU EDITION No.1」と「焼肉ジャンボ」厳選の黒毛和牛をセットにした限定商品を、2025年10月28日より日本酒専門ECサイト「Sakenomy」限定で販売開始します。



11月29日「いい肉の日」の特別な食卓や贈り物に最適な、究極のペアリングをご自宅でお楽しみいただけます。

■「eks YAKINIKU EDITION No.1」について

人気シェフと有名酒蔵がコラボして生まれた究極の日本酒『eks（エクス）』シリーズ。

以前Makuakeにおいても販売を行い大人気を博した「eks KAISEKI EDITION No.1」のシリーズ第一弾の商品。

日本酒業界の最先端を走る酒蔵『せんきん（代表銘柄：仙禽）』と焼肉界に君臨する名店中の名店『焼肉ジャンボ』南原代表が監修。

焼肉のタレが持つ甘旨い味わいと、上質な肉の濃厚な脂の旨味。その味を最大に引き立てるのは、米のうまみをグッと閉じ込め、全てを包み込む酸とほろ苦さが心地よいガス感のある日本酒。

■セット内容：

1988年の創業以来、焼肉の常識を覆すおいしさを追求してきた名店「焼肉ジャンボ」。セットとなるお肉は、「焼肉ジャンボ」が本企画のために厳選した2種類をご用意しました。

「eks YAKINIKU EDITION No.1」 720ml ＋ 焼肉ジャンボ「黒毛和牛焼肉 500g 」セット

厳選した黒毛和牛は、赤身のしっかりとした旨味と、きめ細かく入った上品なサシの甘みが織りなす絶妙なバランスが特徴。驚くほど優しい食感からあふれ出す豊かな肉汁を、創業以来守り続ける「秘伝のタレ」が引き立て、お店で味わうあの感動がご自宅の食卓に蘇ります。

さらに、この至高の肉体験を完成させるのが、ジャンボ南原代表が監修した日本酒『eks YAKINIKU EDITION No.1』。きめ細やかな泡が和牛の脂を優しく包み込み、秘伝のタレのコクと日本酒の豊かな旨味が驚くほど共鳴します。計算され尽くした究極のペアリングが、お食事を忘れられないひとときへと昇華させます。

大切な方への贈り物や、特別な日のディナーに、ぜひご賞味ください。

「eks YAKINIKU EDITION No.1」 720ml ＋ 焼肉ジャンボ「野原焼 500g」セット

常連客の声で誕生し、誰にも真似できないと評される伝説のメニュー「野原焼」。門外不出だったあの感動体験を、ご自宅でも！

使用するのは、厳選された黒毛和牛A5等級サーロイン。その中でも特に柔らかく、甘味豊かな霜降り部分を、熟練の職人がとろけるほど極薄にスライス。

この肉のためにだけ作られた特製の割り下は、鰹と昆布の上品なだしに、ジャンボ秘伝のタレを合わせた唯一無二の味わい。さっと炙ったお肉を割り下に絡め、溶き卵と共にお召し上がりください。口にした瞬間、至福の旨味が訪れます。

この官能的な味わいを完成させるのが、『eks YAKINIKU EDITION No.1』。サーロインの甘美な脂とタレのコクを、きめ細やかな泡がすっきりと引き締め、次の一口を新たな感動へと誘います。まさに、計算され尽くした至高のペアリングをお楽しみいただけます。

11月29日の「いい肉(1129)の日」の特別なディナーや、大切な方への贈り物にも最適。

さらに、本商品の発売を記念し、各セットをご購入いただいたお客様、先着各20名様（合計40名様）に、通常は購入できない非売品の「ジャンボ限定 特製風呂敷」をプレゼントいたします。

販売開始日： 2025年10月28日（月）

販売チャネル： 日本酒情報ECサイト「Sakenomy」

販売ページURL： https://www.sakenomy.jp/feature/eks_jumbo-251027/

■商品詳細

1. 「eks YAKINIKU EDITION No.1 」＋ 焼肉ジャンボ「黒毛和牛焼肉 500g」

・内容：

eks YAKINIKU EDITION No.1（720ml）

焼肉ジャンボ 黒毛和牛焼肉（500g）

焼肉ジャンボのつけだれ（140g×2個）

焼き方の説明書

・価格： 19,580円（送料込・税込）

2. 「eks YAKINIKU EDITION No.1 」＋ 焼肉ジャンボ「野原焼500g」

・内容：

eks YAKINIKU EDITION No.1（720ml）

焼肉ジャンボ 野原焼（500g）

野原焼のたれ（140g×1個）

焼き方の説明書

・価格： 26,400円（送料込・税込）

商品販売ページ :https://www.sakenomy.jp/feature/eks_jumbo-251027/



＜注意事項＞ ※日本酒とお肉は保管温度帯の違いにより、別発送となります。

※配達日時 指定可能期間：11月27(木) ～ 11月29日(土)

※各セット、先着20名様に「ジャンボ限定 特製風呂敷」をプレゼント（なくなり次第終了）。

■焼肉ジャンボについて

東京・篠崎に本店を構え、本郷にも2店舗持つ“予約が取れない焼肉店”。最高品質の黒毛和牛の中から、熟練の肉の目利きが独自の厳しい基準で吟味。産地にはこだわらずA5等級を基本に、焼肉ジャンボのタレに合う肉質を選定。

一頭買いではなく、部位ごとに至高の肉質を追求する。現在代表の南原範充氏は3代目。南原氏の祖母が始めた焼肉屋を両親が継承した。祖母から伝わる焼肉のタレはもみダレ、漬けダレ、ユッケダレの3種あり、50年以上、秘伝の味を頑なに守り続けている。

焼肉ジャンボHP：https://yakiniku-jambo.com/

■「eks（エクス）」について

酒蔵の技術の向上と共に日本酒の味わいが多様化する今、どの料理にどんなお酒が合うのかわからない、という声を飲食店の方から多く聞くようになりました。一方で、酒蔵の方からも自分達のお酒にどのような料理があうのか中々言いづらい、と言う声を多々聞きます。

日本酒の素晴らしさの1つは、日本酒と料理が組み合わさった時に生まれる旨味の相乗効果により、双方がより一層美味しさを感じることができること。そんな究極の美味しさを追求した日本酒を造りたいという想いから誕生したブランドが「eks」です。

「eks」は様々なジャンルのトップシェフが、実際に酒蔵に足を運び、全国でもトップクラスの実力がある酒蔵と各ジャンルの”食に合う味わい”について何度も話し合い、試作を重ねて造り上げる「究極のマリアージュ体験ができる日本酒」。

ブランドHP：https://eks-sake.com/

■Sakenomy について

国内のみならず海外でも関心が高まる日本酒の「読めない、覚えられない」を解決するために開発されたアプリ。

全国1,300軒を超える酒蔵や数万を超える日本酒情報を網羅し、酒蔵と消費者をつなぐ日本酒専門アプリです。飲んだ日本酒の記録を簡単につけられるほか、"酒蔵直伝"のおすすめの飲み方やフードペアリング情報をはじめ、酒蔵がおすすめする全国各地の飲食店や宿泊施設まで充実したコンテンツを発信しています。 さらに、日本酒オンラインショップ「Sakenomy Shop」とも連動し、お気に入りの日本酒をその場で購入も可能です。

Sakenomy HP：https://www.sakenomy.jp/