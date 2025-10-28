『Ollie』 VOL.262 “Alive in NYC” 10月28日（火）発売
VOL.262では、Ollieのルーツを探すためストリートカルチャーのメッカとも言えるNYへ足を運び、現地のHIPHOP、グラフィティ、スケートボードシーンを、純度100%で切り取ります。
“人種のるつぼ”と言われているアメリカでは、多様な文化や人種が混ざり合い、これまで幾度となく衝突を繰り返してきました。
そんな状況下で、個々のルーツや境遇を越えて手を取り合うことを教えてくれたのは、間違いなくストリートカルチャーでした。たとえマイノリティな立場に置かれていても、たとえお金やステータスがなくても、カルチャーは人々を平等に繋いでくれる一つのコミュニティなのです。
そして2025年の今、改めてそれらの起源や歴史を再確認することで、再び日本、そして世界が手を取り合う一つのきっかけ作りをしていきたい。
そんな想いを込めて、NY特集をここに宣言します。
掲載アーティストは以下の通り（一部抜粋）
【Rapper】
・10k.global
・Jay Critch
・SKAM DUST
【Skater】
・Kader Sylla
・Late Nite Stars
【Graffiti】
・REHAB
・MKUE
【Brand＆Shop】
・18 EAST
・OUTI5000
・HOMERUN
・Frank’s Chop Shop
購入先
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTL29YLD
書誌情報
Ollie VOL.262
発行：株式会社トライアウト
発売：株式会社主婦の友社
発売日：2025年10月28日 (火）
定価：1,500円（税込）
※本体1,364円＋税
雑誌コード：64593-85
WEB：https://ollie-magazine.com/
書店様からのご注文
TEL 049-259-1122（株式会社主婦の友社コールセンター）
その他問い合わせ
TEL 03-5354-6488（株式会社トライアウト）