『Ollie』 VOL.262 “Alive in NYC” 10月28日（火）発売

株式会社トライアウト


VOL.262では、Ollieのルーツを探すためストリートカルチャーのメッカとも言えるNYへ足を運び、現地のHIPHOP、グラフィティ、スケートボードシーンを、純度100%で切り取ります。


“人種のるつぼ”と言われているアメリカでは、多様な文化や人種が混ざり合い、これまで幾度となく衝突を繰り返してきました。


そんな状況下で、個々のルーツや境遇を越えて手を取り合うことを教えてくれたのは、間違いなくストリートカルチャーでした。たとえマイノリティな立場に置かれていても、たとえお金やステータスがなくても、カルチャーは人々を平等に繋いでくれる一つのコミュニティなのです。


そして2025年の今、改めてそれらの起源や歴史を再確認することで、再び日本、そして世界が手を取り合う一つのきっかけ作りをしていきたい。


そんな想いを込めて、NY特集をここに宣言します。



掲載アーティストは以下の通り（一部抜粋）


【Rapper】


・10k.global


・Jay Critch


・SKAM DUST



【Skater】


・Kader Sylla


・Late Nite Stars



【Graffiti】


・REHAB


・MKUE



【Brand＆Shop】


・18 EAST


・OUTI5000


・HOMERUN


・Frank’s Chop Shop


購入先


Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTL29YLD



書誌情報


Ollie VOL.262


発行：株式会社トライアウト


発売：株式会社主婦の友社


発売日：2025年10月28日 (火）


定価：1,500円（税込）


※本体1,364円＋税


雑誌コード：64593-85


WEB：https://ollie-magazine.com/



書店様からのご注文


TEL 049-259-1122（株式会社主婦の友社コールセンター）



その他問い合わせ


TEL 03-5354-6488（株式会社トライアウト）