『Ollie』 VOL.262 “Alive in NYC” 10月28日（火）発売

株式会社トライアウト

VOL.262では、Ollieのルーツを探すためストリートカルチャーのメッカとも言えるNYへ足を運び、現地のHIPHOP、グラフィティ、スケートボードシーンを、純度100%で切り取ります。

“人種のるつぼ”と言われているアメリカでは、多様な文化や人種が混ざり合い、これまで幾度となく衝突を繰り返してきました。

そんな状況下で、個々のルーツや境遇を越えて手を取り合うことを教えてくれたのは、間違いなくストリートカルチャーでした。たとえマイノリティな立場に置かれていても、たとえお金やステータスがなくても、カルチャーは人々を平等に繋いでくれる一つのコミュニティなのです。

そして2025年の今、改めてそれらの起源や歴史を再確認することで、再び日本、そして世界が手を取り合う一つのきっかけ作りをしていきたい。

そんな想いを込めて、NY特集をここに宣言します。

掲載アーティストは以下の通り（一部抜粋）

【Rapper】

・10k.global

・Jay Critch

・SKAM DUST

【Skater】

・Kader Sylla

・Late Nite Stars

【Graffiti】

・REHAB

・MKUE

【Brand＆Shop】

・18 EAST

・OUTI5000

・HOMERUN

・Frank’s Chop Shop

購入先

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTL29YLD

書誌情報

Ollie VOL.262

発行：株式会社トライアウト

発売：株式会社主婦の友社

発売日：2025年10月28日 (火）

定価：1,500円（税込）

※本体1,364円＋税

雑誌コード：64593-85

WEB：https://ollie-magazine.com/

書店様からのご注文

TEL 049-259-1122（株式会社主婦の友社コールセンター）

その他問い合わせ

TEL 03-5354-6488（株式会社トライアウト）