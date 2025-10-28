『アサルトリリィ Last Bullet』運営移管についてのお知らせ

株式会社WFS

いつも『アサルトリリィ Last Bullet』をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび、株式会社WFS（以下「WFS」）が運営しております『アサルトリリィ Last Bullet』につきまして、2025年12月01日（月）/予定より、開発・運営業務を株式会社キングポーン（以下「キングポーン」）へ運営移管することとなりましたのでお知らせいたします。

『アサルトリリィ Last Bullet』は、2025年7月20日（日）をもちまして4.5周年を迎えることができました。これもひとえに、日頃より『アサルトリリィ』を愛してくださる皆さまのお力添えがあったからです。

心より御礼申し上げます。

移管後は、キングポーンが『アサルトリリィ Last Bullet』の開発・運営を担当いたします。WFSも「アサルトリリィプロジェクト」のメンバーとして引き続き『アサルトリリィ』および『アサルトリリィ Last Bullet』に関わり続けてまいります。

新体制一同、これまで以上に長く皆さまに楽しんでいただけるよう、『アサルトリリィ Last Bullet』だけでなく『アサルトリリィ』全体の魅力をお届けできるよう、尽力してまいります。

詳細は、ゲーム内お知らせおよび公式サイトにてご確認ください。

公式サイト

https://assaultlily.jp/news/info/9174/

今後とも『アサルトリリィ』ならびに『アサルトリリィ Last Bullet』をご愛顧いただきますよう、よろしくお願いいたします。

以上