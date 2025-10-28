アイアップから「スポンジ・ボブ」のキュートなバーガーのバランスゲームが新登場！ゆらゆら揺れるお皿を使って難易度UP！家族で楽しめるバランスゲーム♪
バーガーのバンズやパティ、野菜にはスポンジ・ボブの愉快な仲間たちが描かれています。
株式会社アイアップ(代表取締役社長：中田理生／東京都渋谷区)は「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」を発売いたしました。
本商品は、一部店舗では9月末より先行発売を実施しており、10月17日(金)から全国の一般発売を順次開始いたしました。
「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」は、バーガーの具材を重ねていくバランスゲーム。
パトリック、カーニ、イカルドなど、スポンジ・ボブの愉快な仲間たちがカードやピースにかわいく描かれています。
付属品のお皿を使うことで、ゆらゆら揺れてさらに積み上げる難易度がUPします。
家族やお友達と盛り上がること間違いなしの新商品です。
商品ページはこちら :
https://www.eyeup.co.jp/c/URL/4546598016208
思わず飾りたくなるキュートな見た目のバーガーゲーム！
ゆらゆらお皿を使うと難易度をUPできます。
集中力も試されます。
遊ぶ内容によってカードの使う面が変わります。「メニュー」の面と「ピース」の面、どちらにもスポンジ・ボブのイラスト付き♪
■紹介動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C8WZo-0iuas ]
■商品概要
商品名：スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム
対象年齢：3才以上
サイズ：W80×D80×H230mm
主な素材：
ピース…ABS、 MABS
お皿… ABS カード…紙
製造：中国
発売元：株式会社アイアップ
販売価格：4,180円（税込）
■内容物
●ピース…26枚
（バンズ…8枚、ピクルス…2枚、トマト…2枚、オニオン…2枚、パティ…4枚、チーズ…4枚、レタス…2枚、ベーコン…2枚）
●お皿…2枚
●カード…20枚
(C) 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles , logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.
SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.
■会社概要
株式会社アイアップ
代表者：代表取締役社長 中田理生
設立年：2007年4月
所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7
事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売
「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます。」
公式HP：https://www.eyeup.co.jp/
公式 X：https://x.com/eyeup_x
公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.insta/
公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/