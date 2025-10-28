YouTubeで登録者数14万人を誇る人気インフルエンサー「あいなん」がUUと業務提携決定！

株式会社Suu

株式会社Suu（代表取締役：安藤鈴菜）は、総フォロワー数70万人！インフルエンサー「あいなん」が新しく業務提携したことをお知らせいたします。

所属タレント

あいなん

■各アカウントについて

YouTube 14万人

https://youtube.com/@ainan1026?si=XawZrHYviIMJ1UGr

TikTok 45.8万人

https://www.tiktok.com/@iamainan?_t=ZS-90oOJb9Twox&_r=1(https://www.tiktok.com/@iamainan?_t=ZS-90oOJb9Twox&_r=1)

Instagram 14万人

https://www.instagram.com/iamaina1026?igsh=MWNzbWR4NDExMDgzMw==

X（旧Twitter） 4.6万人

https://x.com/iamaina1026?s=21

株式会社Suu（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜、以下「当社」）は、登録者数14万人を誇る人気YouTuber「あいなん」と、業務提携を締結したことをお知らせいたします。

「あいなん」は親しみやすいキャラクターと等身大の動画コンテンツで、メイク動画やルーティン動画、ダイエット方法についての発信などで特に若年層からの支持を集めており、YouTubeチャンネル登録者数は14万人、総視聴回数は6,500万回を超えています。

本提携により、当社は「あいなん」に対し、動画コンテンツの企画・制作支援、タイアップ案件の獲得、各種マネジメントサポートなど、ユーザー育成のノウハウを提供し、クリエイターとしての活動の幅を広げ、さらなる成長を強力にバックアップしてまいります。

■ あいなんさんコメント

UUさんと業務提携を通じて、新しい可能性や色んなお仕事に挑戦してもっともっと頑張っていきたいです！これからも自分のペースで、明るく楽しく皆に色んな事を届けたいです

■ UU代表者コメント

UUは、株式会社Suuのインフルエンサーキャスティングノウハウを活用し、

「あなたに寄り添うプロダクションに」をモットーに、

「インフルエンサーファースト」の理念でインフルエンサーの夢や目標を最優先に考える

リーディングプロダクションを目指します。

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ

UU 公式サイト https://uu-you.site/(https://uu-you.site/)

お問い合わせサイト https://uu-you.site/contact(https://uu-you.site/contact)

UU beauty 公式サイト https://uu-you.jp/beauty(https://uu-you.jp/beauty)

お問い合わせサイト https://uu-you.jp/beauty/contact(https://uu-you.jp/beauty/contact)

■ 会社概要

株式会社Suuについて

株式会社Suu［ｽｩ］( 東京都渋谷区・代表取締役社長 安藤鈴菜) は 「SNSで現実を豊かにする」という考え方のもと、 効果を最大限に引き出すインフルエンサーの活用法を企業様に提案し、 SNSを通して得られる豊かさを最大限に引き出す会社です。

名称:株式会社Suu

設立:2023年4月13日

所在地 :〒1500043 東京都渋谷区道玄坂 1丁目10番8号東急ビル2F-C

資本金:1,000,000円

代表取締役:安藤鈴菜

従業員数:8名（業務委託含む）

事業内容:SNSマーケティング事業/SNS運用代行・コンサル事業/インフルエンサーキャスティング事業

インフルエンサーイベント企画/グラフィックデザイン事業/インフルエンサープロダクション事業

株式会社Suu 公式サイト https://suu-ad.jp/

お問い合わせ info@suu.co.jp