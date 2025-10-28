【周年キャンペーン】リユース業界の株式会社タイムレス「総合買取サロン タイムレス」2025年11月度周年店舗を紹介

株式会社タイムレス

■開催場所：総合買取サロン タイムレス「あべのand店」「札幌三越店」「松坂屋 高槻店」「天満屋 倉敷店」「大分トキハ店」

■開催日程： 2025年11月１日（土）～11月30日（日）

総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）を展開する、株式会社タイムレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場 浩太）は、2025年11月で周年を迎える「あべのand店」「札幌三越店」「松坂屋 高槻店」「天満屋 倉敷店」「大分トキハ本店」にて2025年11月１日（土）～11月30日（日）（※1）の期間「周年キャンペーン」を実施いたします。

「松坂屋 高槻店」「天満屋 倉敷店」「大分トキハ店」で、周年記念キャンペーンとして、買取金額10,000円以上で最大20,000円相当のカタログギフトが当たる抽選会を実施いたします。加えて、査定だけでもノベルティプレゼントをいたします。また、「あべのand店」「札幌三越店」にて買取金額10,000円以上で商品券1,000円分進呈いたします。加えて、査定だけでもノベルティプレゼントをいたします。（※2）（※3）

総合買取サロンタイムレスでは、ブランド品の価値を最大限に引き出します。お客様が長年大切にされてきたお品物を、新たな価値へと繋げるお手伝いをさせていただきます。時計、バッグ、ジュエリーなど、様々なお品物を、専門のスタッフがお客様の想いに寄り添いご対応させていただきます。ご不要になったお品物や、使わなくなったお品物などがございましたら、ぜひこの機会にご相談ください。また、お買取の際には「ご本人様確認書類」のご提示が必要となります。予めご準備の上、ご来店いただきますようお願いいたします。

■「総合買取サロン タイムレス あべのand店」5周年記念キャンペーン 概要

店舗名：総合買取サロン タイムレス あべのand店

住所：〒545-0052大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目1-40 あべのand３階

アクセス：＜電車でお越しのお客さま＞ 大阪メトロ天王寺駅、JR天王寺駅、近鉄 大阪阿部野橋駅

電話：0120-972-798（総合買取サロンタイムレス全国共通コールセンター直通）

営業時間：10:00～19:00（受付時間は18:30まで）

買取品目：貴金属（ダイヤモンド、色石含む）、アクセサリー、時計、バッグ（ノンブランド含む）、古銭、お酒（※4）、切手、テレカ（未使用品に限る）、カメラ、骨董、絵画、着物、ブランド食器、楽器、洋服等（※5）

提携駐車場：あり

CP開催日程：2025年11月１日（土）～11月30日（日）(※1)

CP内容：買取金額10,000円以上で商品券1,000円分進呈いたします。加えて、査定だけでもノベルティプレゼントをいたします。 (※2) (※3)

■「総合買取サロン タイムレス 札幌三越店」4周年記念キャンペーン 概要

店舗名：総合買取サロン タイムレス 札幌三越店

住所：〒060-0061北海道札幌市中央区南1条西3丁目8 札幌三越 本館3階

アクセス：＜電車でお越しのお客さま＞札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線 大通駅 12番出口直結、札幌市電 西4丁目駅直結

電話：0120-972-798（総合買取サロンタイムレス全国共通コールセンター直通）

営業時間：10:00～19:00（受付時間は18:30まで）

買取品目：貴金属（ダイヤモンド、色石含む）、アクセサリー、時計、バッグ（ノンブランド含む）、古銭、お酒（※4）、切手、テレカ（未使用品に限る）、カメラ、骨董、絵画、着物、ブランド食器、楽器、洋服等（※5）

提携駐車場：あり

CP開催日程：2025年11月１日（土）～11月30日（日） (※1)

CP内容：買取金額10,000円以上で商品券1,000円分進呈いたします。加えて、査定だけでもノベルティプレゼントをいたします。 (※2) (※3)

■「総合買取サロン タイムレス 松坂屋 高槻店」4周年記念キャンペーン 概要

店舗名：総合買取サロン タイムレス 松坂屋 高槻店

住所：〒569‐8522 大阪府高槻市紺屋町2-1 松坂屋 高槻店 4階

アクセス：＜電車でお越しのお客さま＞ JR京都線 高槻駅より徒歩1分、阪急京都線高槻市駅より徒歩6分

電話：0120-972-798（総合買取サロンタイムレス全国共通コールセンター直通）

営業時間：10:00～20:00（受付時間は19:30まで）

買取品目：貴金属（ダイヤモンド、色石含む）、アクセサリー、時計、バッグ（ノンブランド含む）、古銭、お酒（※4）、切手、テレカ（未使用品に限る）、カメラ、骨董、絵画、着物、ブランド食器、楽器、洋服等（※5）

提携駐車場：あり

CP開催日程：2025年11月１日（土）～11月30日（日） (※1)

CP内容：買取金額10,000円以上で最大20,000円相当のカタログギフトが当たる抽選会を実施いたします。加えて、査定だけでもノベルティプレゼントをいたします。 (※2) (※3)

■「総合買取サロン タイムレス 天満屋 倉敷店」4周年記念キャンペーン 概要

店舗名：総合買取サロン タイムレス 天満屋 倉敷店

住所：〒710‐8550岡山県倉敷市阿知1丁目7-1 天満屋 倉敷店 1階

アクセス：＜電車でお越しのお客さま＞ JR山陽本線・伯備線 倉敷駅より徒歩1分

電話：0120-972-798（総合買取サロンタイムレス全国共通コールセンター直通）

営業時間：10:00～19:00 （受付時間は18:30まで）

買取品目：貴金属（ダイヤモンド、色石含む）、アクセサリー、時計、バッグ（ノンブランド含む）、古銭、お酒（※4）、切手、テレカ（未使用品に限る）、カメラ、骨董、絵画、着物、ブランド食器、楽器、洋服等（※5）

提携駐車場：あり

CP開催日程：2025年11月１日（土）～11月30日（日）(※1)

CP内容：買取金額10,000円以上で最大20,000円相当のカタログギフトが当たる抽選会を実施いたします。加えて、査定だけでもノベルティプレゼントをいたします。 (※2) (※3)

■「総合買取サロン タイムレス 大分トキハ店」3周年記念キャンペーン 概要

店舗名：総合買取サロン タイムレス 大分トキハ店

住所：〒870-8688 大分県大分市府内町2-1-4 大分トキハ店 本館3階

アクセス：＜電車でお越しのお客さま＞ JR日豊本線大分駅で下車、府内中央口（北口）から徒歩7分

電話：0120-972-798（総合買取サロンタイムレス全国共通コールセンター直通）

営業時間：10:00～19:00 （受付時間は18:30まで）

買取品目：貴金属（ダイヤモンド、色石含む）、アクセサリー、時計、バッグ（ノンブランド含む）、古銭、お酒（※4）、切手、テレカ（未使用品に限る）、カメラ、骨董、絵画、着物、ブランド食器、楽器、洋服等（※5）

提携駐車場：あり

CP開催日程：2025年11月１日（土）～11月30日（日）(※1)

CP内容：買取金額10,000円以上で最大20,000円相当のカタログギフトが当たる抽選会を実施いたします。加えて、査定だけでもノベルティプレゼントをいたします。 (※2) (※3)

■5周年記念店舗

・あべのand店（2020/11/15）：https://timeless-kaitori.com/shop/kintetsu_abenoand/

■4周年記念店舗

・札幌三越店（2021/11/30）：https://timeless-kaitori.com/shop/mitsukoshi_sapporo/

■4周年記念店舗

・松坂屋 高槻店（2021/11/06）：https://timeless-kaitori.com/shop/matsuzakaya_takatsuki/

■4周年記念店舗

・倉敷 天満屋店（2021/11/16）：https://timeless-kaitori.com/shop/tenmaya_kurashiki/

■3周年記念店舗

・大分トキハ本店（2022/11/10）：https://timeless-kaitori.com/shop/tokiwa_oita/ (※6)

■株式会社タイムレス 各事業

皆様の想いによりそうパートナーとして、人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となり

誰もが安心できるリユースプラットフォームで新たな感動体験を創出いたします。

百貨店出店数No1(※7)質の高い総合買取サービス「総合買取サロン タイムレス」：https://timeless-kaitori.com/

年間取引点数約35万点！＜日本最大級＞のBtoBオークション：「TIMELESS AUCTION」：https://timeless-auction.com/

全国遠隔査定、古物商トータルプラットフォーム「TIMELESS EXPRESS」：https://timeless-express.com/

【メディア露出】

株式会社タイムレスは2025年4月20日(日) 25:25～放送開始のフジテレビ『タイムレスマン』にて紹介されました。株式会社タイムレスのメインオフィスである豊洲オフィスにtimeleszメンバーの８人にお越しいただき、撮影が行われました。timeleszメンバーが「先輩にご挨拶」をすることになり、株式会社タイムレス社員とtimeleszメンバー全員にサプライズで撮影が始まりました。弊社会社紹介のあと、代表取締役社長の馬場からも「一緒にタイムレスを盛り上げたい」といった言葉があり、timeleszメンバーからも「ありがたい」といった反応もありました。その後は弊社が査定した想定金額を基に「timeleszオークションプロジェクト」企画が実施されました。総合買取サロンタイムレスの店舗を運営する、店舗営業部部長の岡根を中心にtimeleszメンバーのお品物を査定し、協力させていただきました。

【番組概要】

■番組名 ：タイムレスマン

■放送日時：4月20日(日) 25:25スタート 毎週日曜 25:25～25:55放送

■放送局 ：フジテレビ

■出演者 ：＜timelesz＞佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝

■番組公式HP：https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

■番組公式X：https://x.com/timeleszman_cx

■株式会社タイムレス

代表者：代表取締役 馬場 浩太

設立日：2009年4月1日

本社所在地：〒105-0011東京都港区芝公園1丁目7-6 KDX浜松町プレイス2階

事業内容：ブランド品買取・販売事業、オークション事業

コーポレートサイト：https://timeless-co.com/

TIMELESS AUCTIONサイト：https://timeless-auction.com/

総合買取サロンサイト：https://timeless-kaitori.com/

TIMELESS EXPRESSサイト：https://timeless-express.com/

※1キャンペーンは予告なく中止になることがございます。

※2キャンペーンの詳細につきましては、各店舗にお問い合わせください。

※3キャンペーンのご利用はお1人様1日1回までとなります。

※4未開封のものに限らせていただきます。また、日本酒・焼酎・ビールなどは対象外です。20歳未満の方からの酒類の買取は承れません。

※5一部買取できない商材・ブランドもございます。詳細は、店頭スタッフまたはコールセンターへご確認ください。

※6（ ）内はオープン日を示しております。

※7買取店として百貨店出店数No1

調査日程：2025年8月時点

調査対象：全国50の買取店、百貨店協会に所属する全国166店の百貨店

調査機関：自社

調査結果：全36店舗の内、全国の百貨店に31店舗出店

出店数：全国に38店舗出店中 (2025年9月24日現在)