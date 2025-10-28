衛星データのビジネス活用を「無料」で学べる講座開始 - 「SateBiz衛星データ実践基礎講座」11月開講

株式会社スペースシフト

株式会社スペースシフト（本社：東京都千代田区、代表取締役：金本成生）は、SateBiz会員向けに衛星データをビジネス活用するための実践型講座「SateBiz衛星データ実践基礎講座」を、2025年11月より開講いたします。

世界的に衛星データの民間利用が加速するなか、日本でも企業自らが衛星データを経営・事業に活かす動きが広がっています。こうした潮流を受け、スペースシフトは、衛星データビジネスの基礎から最新活用事例、自社での応用検討までを体系的に学べる場を提供いたします。

本講座は、講義とワークショップを組み合わせた実践的な形式で、受講者が自社の業界・業務課題に即した活用アイデアを創出できる内容となっております。幅広い業界において、衛星データを日常のビジネスに結びつける取組みを一層推進してまいります。

■講座概要

講座に申し込む :https://5m0z8.share.hsforms.com/2oIfu58x7T0GIDxVeBEgRqg

・講座名： SateBiz衛星データ実践基礎講座

・対象：SateBiz会員で衛星データの基本を学び、ビジネスでの応用を考えたい方

・受講料：無料

・開催形式：対面（オンライン希望の場合は応相談）

・開催日時：企業様毎に設定（開催希望候補日を基に調整致します）

・場所：大手町ビル6階会議室

・所要時間：120分

・定員：6名程度

・受付開始：2025年10月28日（火）

・受講開始月：2025年11月

・申込方法：申込フォームより必要事項をご記入のうえ、ご送信ください。

※1. 現時点で会員でない方は、事前にSateBiz会員登録のお申し込みをお願いいたします。講座申込みと同時に会員登録して頂いても構いません。

※2. よりインタラクティブな講座にすべく、講座は会社単位で実施いたします。

※3. SateBizに関するお問い合わせはこちら(https://share.hsforms.com/1-fFRnQR2QwW3c-zOTCAanQ5m0z8)

■講座内容（抜粋）

講座に申し込む :https://5m0z8.share.hsforms.com/2oIfu58x7T0GIDxVeBEgRqg

・衛星データの基礎知識

・各分野における活用事例（防災、インフラ、農業など）

・ワークショップ（自社課題に即した衛星データビジネスアイデアの創出）

■SateBizとは

衛星データ利活用を推進すべく、「衛星データ×非宇宙産業」による共創事業を促進することを目的とした新たな枠組みです。国内外企業が有する地上アセットと衛星データと掛け合わせることで、さまざまな産業の企業と、幅広い分野のビジネスを生み出しています。 2024年5月にSateLabとして立ち上げ、2025年7月に「ビジネスでの実装を加速させたい」という思いからSateBizに名称変更。2025年10月28日現在では国内外から60社にご参画いただいております。

SateBiz特設サイト：https://satebiz.com/

講座に申し込む :https://5m0z8.share.hsforms.com/2oIfu58x7T0GIDxVeBEgRqg■会社概要

・会社名：株式会社スペースシフト（英文表記：Space Shift, Inc.）

・代表者：代表取締役CEO 金本成生（かねもと なるお）

・本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル6階

・設立：2009年12月11日

・資本金：678,329,051円（資本準備金を含む）

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社スペースシフト

担当：田口・津田谷

satebiz@spcsft.com