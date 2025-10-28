シスレー 多彩な表情を演出する新4色アイシャドウ パレットが誕生

洗練された配色が溶け込むように目もとを彩り、無限の表情を宿すヌーディーからドラマチックまで、余韻を残す甘美な発色

シスレージャパン株式会社

ひと塗りでナチュラルにして鮮麗、重ね塗りで繊細な奥深さを。

美しい4つのカラー、3つの異なるフィニッシュがひとつに。

新4色アイシャドウ「フィト アイ パレット」全2種が登場。

無限の組み合わせを生み出す 3つのフィニッシュ

01 スパークリング

目もとに明るさが欲しいとき、目頭やまぶた中央に輝きをプラスしたいときに。

02 サテン

やわらかくなめらかなツヤ感で、奥行きや立体感を演出します。

03 ミディアム マット

ベルベットのような質感で、まぶたを立体的に仕上げ、やわらかく輪郭を強調します。

04 ダーク マット

ベルベットのような質感で、目もとを際立たせ、輪郭を美しく整えます。

アーシーなブラウン系と繊細なピンク系の2パターンのシェード

誰にでも似合うカラートーンで、肌の色、目の形や瞳の色を問わず、どんなシーンでもお使いいただけます。

なりたい目もとに合わせて、シンプルに1色だけを用いてやわらかな印象に、複数の色を重ねて奥行きのあるドラマティックな目もとに仕上げることもできます。

重ね塗りしやすく、発色を自在に操ることができるテクニックいらずのフォーミュラを採用。

1 テンダー トフィー

ゴールド、コーヒー、チョコレートなど、アーシーで濃厚なカラーをセット。

温もりと洗練を兼ね備えた4色は、日常から特別な瞬間まで、表情をしなやかに彩るモダンエレガンス。

あらゆる肌トーンとシーンに寄り添うタイムレスなウォームブラウンパレット。

2 ボワ ドゥ ローズ

ピンク、ピーチ、バーガンディなど、繊細でロマンティックなカラーをセット。

やわらかなローズブラウンの甘さに、ひとさじのモードを添えた大人のかわいらしさを感じる4色。

1色で使えば可憐に、重ねれば深みのある洗練されたニュアンスを。

日常をロマンティックに彩るロージーブラウンパレット。

ロングラスティング＆ケアリング フォーミュラ

植物由来の保湿成分が、しなやかなうるおいと心地よさを与え、繊細なまぶたをやさしくケア。

指を軽くすべらせ少量を取ると、パウダーから、なめらかでクリーミーなテクスチャーに変化し、

まぶたに溶け込むようにフィットします。

上質なツヤと発色を一日中持続する、ロングラスティング フォーミュラ。

フィト アイ パレット（アイシャドウ）

全2種 税込 各18,700円

