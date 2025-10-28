ティンバーランドと日本を代表するバーバーショップ『ミスター・ブラザーズ・カットクラブ』との初コラボレーションが実現

株式会社ファイヤーワークス

ティンバーランド（Timberland）は、日本を代表するバーバーショップ『ミスター・ブラザーズ・カットクラブ（MR.BROTHERS CUT CLUB）』と初めてコラボレーションしたアイテムを発売いたします。『ミスター・ブラザーズ・カットクラブ』は、古き良きアメリカンバーバーを掲げ、2015年に1号店を原宿にオープンしました。クラシカルな理容店の伝統を受け継ぎながらも、当時のスタイルを“再現”するのではなく“再定義”することで現代的なバーバーカルチャーにアップデート。日本のメンズカットシーンに新たな潮流を生み出し、いまや国内外に9店舗を構える人気店となり、日々“クラシック”と“モダン”が共存する唯一無二のヘアスタイルを提案し続けています。

そんな『ミスター・ブラザーズ・カットクラブ』との初コラボアイテムは、ティンバーランドを象徴するアイコンブーツ“6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ（通称：オリジナル イエローブーツ）”と共に、2型の半袖Tシャツと2型のロングスリーブTシャツをラインナップいたしました。“オリジナル イエローブーツ”は、アイコニックなシルエットや素材はそのままに、日本発のシルバーアクセサリーブランドであるマジカル デザイン（MAGICAL DESIGN）を手掛ける内山英雄氏がデザインした、ドクロやツバメなどのオリジナルモチーフをアッパーの随所に刻印しています。

一方TシャツとロングスリーブTシャツは、それぞれデザインの異なるホワイトとブラックの2カラーを展開。どれも“オリジナル イエローブーツ”に落とし込まれている内山氏のモチーフを大胆に引用し、今回を記念したスペシャルなコラボレーションロゴとあわせてバックやアーム部分にあしらわれています。

ティンバーランドと『ミスター・ブラザーズ・カットクラブ』のコラボアイテムは、11月1日（土）より東京・代官山の『ティンバーランド ブティック トウキョウ（Timberland Boutique Tokyo）』と『葛屋東京』のみで販売いたします。 “オリジナル イエローブーツ”は\39,600（税込）で各店舗30足のみを取り扱い、TシャツとロングスリーブTシャツは各型50枚ずつの計200枚を各店舗、葛屋東京オンラインにてご用意し、価格はTシャツが\8,800 （税込）でロングスリーブTシャツが\10,450 （税込）となります。

【Timberland x MR.BROTHERS CUT CLUB】

6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ

\39,600(税込)

【 Timberland x MR.BROTHERS CUT CLUB】

半袖 グラフィックTシャツ

\8,800(税込)

【 Timberland x MR.BROTHERS CUT CLUB】

長袖 グラフィックTシャツ

\10,450(税込)

販売先

『ティンバーランド ブティック トウキョウ』『葛屋東京店舗/オンライン』『ミスターブラザーズカットクラブ店舗』となります。

https://www.kadsuraya.com

画像素材

＜ティンバーランドについて＞

1973年創業のティンバーランドは、米国ニューハンプシャー州ストラザムに本社を構えるグローバル

なアウトドアライフスタイルブランド。ニューイングランドの厳しい自然の中で働く人々のためにデ

ザインされたオリジナル イエローブーツで世界的な知名度を持ち、現在では、スタイルにこだわるだ

けでなく、アウトドアを楽しみながら、自然をしっかりと守っていくという意思を持つすべての人々

に、上質なフットウェア、アパレル、アクセサリーのフルコレクションを提案しています。

＜MR.BROTHERS CUT CLUBについて＞

MR.BROTHERS CUT CLUB（ミスターブラザーズ・カットクラブ）

2015年2月、東京・原宿に第1号店をオープン。以降、日本国内に6店舗（東京3店舗・大阪2店舗・福

岡1店舗）、海外に2店舗（アメリカ・シンガポール）を展開。さらに、アフリカ・ガーナではバーバ

ーアカデミーを開校し、就労支援を通じた社会貢献にも取り組むなど、バーバーカルチャーの普及と

発展に貢献し続けています。