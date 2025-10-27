舐めるだけで「口腔ケア習慣」を実現！新発想の口腔ケアタブレット「ブレスクリーン きらりん」11月1日新発売

株式会社愛しとーと

「株式会社愛しとーと」（本社：福岡県那珂川市、代表：岩本初恵）は、歯みがき後や歯みがきができない外出先でも手軽に口腔ケアができるタブレット「ブレスクリーン きらりん」（1袋30粒入り、2,100円 税込）を、2025年11月1日（土）に新発売いたします。本製品は、「ヒドロキシアパタイト」と「キシリトール」を配合し、舐めるだけで口臭、ネバつき、歯の黄ばみ等のお口周りのお悩みをサポートし、透明感のある口内環境へと導きます。

■開発背景：生涯の健康を支える口腔環境を、より手軽にケア

当社は、若さと健康、長生きのバロメーターとして「腸内環境」と「口腔環境」が重要であると考えています。特に口腔環境は、全身の健康のカギを握るとも言われていますが、従来の歯みがきだけでは取り切れない汚れや、外出先などでのケアの難しさが課題でした。この課題に応えるため、いつでもどこでも手軽に口腔環境を整えられる「食べられる歯みがきタブレット」として本製品を開発いたしました。

■「ブレスクリーン きらりん」の特長

本製品は、水なしで舐めるだけで、手軽かつ本格的な口腔ケアを実現します。

・ヒドロキシアパタイトによる汚れ吸着・口臭ケア

配合成分である「ヒドロキシアパタイト」が、歯の表面に吸着し、歯みがきで取り切れなかった汚れや色素、口臭の原因を吸着して除去します。

・キシリトール配合で虫歯ケアをサポート

う蝕性の無い自然派甘味料「キシリトール」を配合し、虫歯になりにくい口内環境をサポートします。

・優しい甘さと爽やかなミント味

お子様から大人まで、毎日続けやすいよう、優しい甘さと爽やかなミント味に仕上げています。噛まずにゆっくり舐めることで、成分がお口の中に広がり、長時間清潔に保ちます。

・身体に優しい卵の殻由来成分

クリアアパタイトは卵の殻由来の成分のみを抽出しており、卵アレルギーの方でもお召し上がりいただけます。

■おすすめの利用シーン

・食後の歯みがきができない外出先や移動中

・就寝前の仕上げケア（翌朝の口臭・ネバつき対策に）

・歯みがきが苦手なお子様の口腔ケアに

■商品概要

商品名 ブレスクリーン きらりん

内容量 30粒入り

価格 2,100円（税込）

発売日 2025年11月１日

味 爽やかなミント味

主な成分 クリアアパタイト、キシリトール

※WEBでご購入URL：

https://www.0120041010.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=263(https://www.0120041010.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=263)

※電話でご購入： 愛しとーとコールセンター 0800-1000-777（通話料無料／受付時間：9時～19時 ※日・祝除く）