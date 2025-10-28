男性の服の予算は「5,000円～10,000円」が最多！重視するのは「価格」と「品質」。「似合う服がわからない」「コーディネートが難しい」といった悩みが浮き彫りに

heufosk株式会社

heufosk株式会社はこの度全国の20代～40代の男性を対象に「男性が服を買うときに考えていること」に関する意識調査を実施しました。

本調査では、男性がメンズブランドを選ぶ際の価格帯、重視する点、服選びに困るシチュエーション、そして具体的な服選びの悩みについて深掘りしています。今回の調査結果から、男性のリアルなファッションに対する価値観や、日々の着こなしにおける潜在的な悩みが鮮明に浮かび上がりました。

【20代～40代の男性ファッション事情調査サマリー】

【男性が選ぶ服の価格帯、コスパ重視の傾向】

- 購入する価格帯は「5,000円～10,000円」、手頃な価格帯のブランドが圧倒的な人気。- 最も重視されているのは「価格」、次いで「品質」「デザイン」と、コストパフォーマンスと実用性が重視。- 服選びに困るシチュエーションは「自分のための休日のお出かけ用の服を選ぶ時」が最多。- 服選びの悩みは「自分に似合う服がわからない」「コーディネートの仕方が分からない」とスタイル構築に課題。

50代以上の女性は、ファッションに対してどのような金銭感覚を持っているのでしょうか。

1着あたりのファッションにかける金額について尋ねたところ、明確な傾向が見えてきました。

【表1：1着あたりの購入金額】n=345人/単一回答

今回の調査で、男性が購入するメンズブランドの価格帯について尋ねたところ、「5,000円～10,000円」が最も多く、全体の41％を占める結果となりました。次いで「～5,000円」が36％と続き、多くの男性が比較的手頃な価格帯のブランドを好んで購入していることが明らかになりました。この結果は、日常使いしやすい価格帯のアイテムが男性の購買意欲を強く刺激していることを示唆しています。一方で、「10,000円～30,000円」も19％と一定の支持を得ており、品質やデザインにこだわりを持つ層も存在することが伺えます。

【男性が服選びで重視する『価格』『品質』『デザイン』】

【表2：メンズブランドを選ぶ際に最も重視する点】n=345人/3つまで回答可

メンズブランドを選ぶ際に最も重視する点について尋ねたところ、「価格」が79％と圧倒的に多く、男性にとって購入の決め手となる最大の要因であることが判明しました。次いで「品質」が66％、「デザイン」が55％と続き、単に安価であるだけでなく、長く使える品質の良さや、自身の好みに合ったデザインも強く重視されていることが分かります。この結果から、男性は価格と品質、デザインのバランスを総合的に判断し、コストパフォーマンスの高いアイテムを求めている傾向があると言えるでしょう。機能性やブランドイメージ、サイズ展開なども一定の票を集めていますが、上位3項目が特に重要視されていることが明確になりました。

【男性が服選びに悩むのは『休日の外出着』】

【表3：服選びで困る点】n=345人/複数回答可

服選びに困るシチュエーションについて調査した結果、「自分のための休日のお出かけ用の服を選ぶ時」が60％と最も多く、多くの男性が日常のカジュアルなシーンでの服選びに悩みを抱えていることが明らかになりました。次いで「フォーマルな服を選ぶ時」が47％、「異性の友達や彼女とお出かけ用の服を選ぶ時」が39％と続き、TPOに合わせた服装選びに難しさを感じている男性が多いことが伺えます。この結果は、特に休日のリラックスしたシーンや、特別な場での服装に自信が持てない男性が多いことを示しています。日常のカジュアルウェアからフォーマルなシーンまで、幅広い場面で男性が抱える服選びの悩みに応えるブランドの必要性が浮き彫りになりました。

【『似合う服がない』『コーデが難しい』男性の悩み】

【表4：服選びの悩み】n=345人/複数回答可

さらに深掘りし、具体的な服選びの悩みについて尋ねたところ、「自分に似合う服がわからない」が51％、「コーディネートの仕方が分からない」が49％と、上位を占める結果となりました。多くの男性が、自身の魅力を引き出すスタイルを見つけることや、アイテムを組み合わせるセンスに課題を感じていることが浮き彫りになりました。また、「予算内でお気に入りの服を見つけることができない」が42％、「体型に合うサイズが見つからない」が29％と続き、サイズのミスマッチも大きな悩みとなっていることが伺えます。これらの悩みは、男性がファッションを楽しむ上で乗り越えるべきハードルとなっていると言えるでしょう。

価格・品質・デザイン。男性ファッションのリアルな悩みに応えるブランド、RHYTHR（リズル）

今回の調査により、男性がメンズブランドを選ぶ際には「価格」を最も重視しつつも、「品質」や「デザイン」とのバランスを求めていることが明らかになりました。また、多くの男性が休日のカジュアルな服選びや、フォーマルなシーンでの服装に悩み、「自分に似合う服がわからない」「コーディネートの仕方が分からない」といった具体的な課題に直面していることも判明しました。

メンズファッションブランドRHYTHR（リズル）は、「日常にアクセントを。」というブランドコンセプトのもと、これらの男性のリアルな声に応えるべく、高品質で洗練されたデザインのアイテムを手の届きやすい価格帯で提案しています。

・洗練されたデザイン: 長年の経験を積んだデザイナーとパタンナーのタッグにより、シルエット、素材、着心地、トレンドまでこだわり抜いたデザイン。



・高品質: 長年の経験を持つ信頼と実績のある協力工場での縫製。



・手の届きやすい価格: メーカー直販により中間マージンを乗せないことで圧倒的なコストパフォーマンスを実現。



・コレクション展開ならではのコーディネート力: コレクション内のどのアイテムを組み合わせても、デザインと色が互いに引き立て合い、洗練されたスタイルが簡単に完成



・タイムレスなアイテム: 長く着続けることができるタイムレスなアイテムを追求。



RHYTHRは、あなたの服選びの悩みを解決し、ファッションをより楽しむきっかけとなることを願っています。何を着るか迷った時、新しい自分を発見したい時、RHYTHRが自信を持って一歩を踏み出せるようサポートします。服を通じてあなたの日常をもっと豊かで、自分らしさに満ちたものになるよう、私たちは常に寄り添い、そのきっかけを創造します。



■RHYTHR オンラインストア https://rhythr.com/(https://rhythr.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes251028)

■公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/rhythr_official/

YouTube：https://www.youtube.com/@RHYTHR_YOUTUBE

Tiktok：https://www.tiktok.com/@rhythr_tiktok

■調査概要

調査手法 ：Knowns 消費者リサーチを通じたインターネット調査（https://knowns.co.jp/）

調査名 ：男性が服を買うときに考ていること

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：10代～50代の男性

調査期間 ：2025年3月16日～2025年3月25日

有効回答数：345名

heufosk（ヒュウフォスク）株式会社

アパレル業界においてOEM・ODM事業を展開し、企画・デザインから生産まで一貫したものづくりを提供しています。

多様化する市場ニーズに柔軟に対応し、クライアントのブランド価値を高める製品づくりに取り組んでいます。

また、自社ブランドとしてミセスブランドの”ATELIER N'S”、メンズブランド”RHYTHR”の企画・製造・運営も行っており、トレンドを的確に捉えながらも、他にはない視点と細部へのこだわりを大切にしたプロダクトを展開。

創造性と品質を兼ね備えたファッションを通じて、新たな価値や体験を提案しています。



HP：https://heufosk.com/

ATELIER N'S ：https://atelierns.com/

RHYTHR：https://rhythr.com/