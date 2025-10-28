株式会社キマルーム、ロゴとブランドコンセプトを刷新

株式会社キマルーム

株式会社キマルーム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤井 志郎、以下「当社」）は、2025年10月28日よりコーポレートロゴ・サービスロゴ・ブランドカラー・ブランドメッセージを刷新します。今回のリブランディングにより、当社は果たすべき使命と未来へのコミットメントを再定義し、不動産会社様やパートナー企業様と共に、不動産賃貸業界の持続的な発展と価値創造を目指してまいります。

背景

当社は、2010年の設立以来『Platform for Real Estate』をミッションに、賃貸借契約の「申込/契約/更新」を中心にDX支援システム「キマルーム」シリーズを展開、業界のデジタル化を支援・促進してまいりました。2024年7月に経営体制を一新したことを機に、創業15周年を迎える2025年度より「第二創業期」と位置づけ、事業・ブランドの両面で変革を進めています。当社は不動産会社様との「共創」を基軸に、業務フローやビジネスモデル・コスト構造の変革の実現を目指し、この想いを体現する形として、今回コーポレートおよびサービスのロゴ、ブランドコンセプトを刷新し、統一感あるブランドアイデンティティを定めました。

ロゴに込めた想い

新しいコーポレートロゴは、重なり合う二つの円をモチーフとしています。この形状は、不動産会社様やパートナー企業様、また業界内外のさまざまな関係者が交わりながら新たな価値を生み出す「共創」の概念を表現したものです。奥行きを持たせた円の重なりは、表面的な対応にとどまらず、常に深く思考し、挑戦を続ける当社の姿勢を象徴しています。また、モノトーンのグラデーションは、想いとサービスが自然に溶け合い、業界全体へと広がっていくプロセスを示しています。ロゴマークとして選んだ「円」の形は「ご縁」や「つながり」といった意味も込められており、パートナー企業様や不動産会社様との関係性を通じて、新しい価値や未来が生まれていく姿を視覚的に表現しています。

また、業界の標準化を推進する企業として、より明瞭でわかりやすいブランド体系の構築を目指し、一部サービス名称の見直しを行いました。これまでご愛顧いただいていた電子申込・契約サービスの「キマルーム Sign」は「キマルーム 電子申込」「キマルーム 電子契約」へ、更新管理業務に特化したDXツールの「キマルーム PM」は「キマルーム 更新管理」へ名称を変更いたします。（※1）



各サービスの名称には、それぞれの機能や役割が直感的に伝わるよう配慮しており、今後も不動産会社様にとって理解しやすく、使いやすいサービス提供を進めてまいります。

◆ 「キマルーム」のサービスに関しては以下のURLからご確認ください

https://service.kimaroom.co.jp

（※1）不動産会社様がお使いいただくサービス上の表記は順次変更いたします。

代表取締役社長 藤井志郎よりコメント

不動産業界の多くの皆様に支えられ、当社も15周年を迎えました。第二創業期にあたり、当社の大事にしたい価値観としてフィロソフィーを策定いたしました。そのフィロソフィーの中で最も大事な価値観として「業界の発展（業務効率・収益改善）に尽くす」を置いております。当社は、DX支援システムを開発・提供しておりますが、システムはあくまで手段でしかなく、我々の事業の目的はお取引先様含めた業界全体の業務効率・収益改善にあると考えており、全社員とこの価値観を共有しています。この目的を考えた時に、主語を「業界・不動産会社様」に置き、同じ悩み・喜びを共有する「仲間」として皆様とともに業界にとって標準的かつ必要なサービスを「共創」していく、その姿勢を大事にしていきたいと考えております。その当社の価値観・姿勢を体現するため、このたび「共創」をモチーフとしたブランドリニューアルをいたしました。

昨年、代表に就任した際に述べましたが、「住まい」という人々の暮らし・安心・安全の根幹を支えているのが全国の不動産会社様であり、不動産業の発展なくして我が国の発展はないと考えております。今でもその想い、業界に対する敬意は色あせることはありません。社員一同、業界に対する敬意を大切に、また不動産会社様とともに挑戦し成長していくことに大きな誇りを持ち、引き続き業界のために価値提供をしてまいります。

キマルーム概要

会社名： 株式会社キマルーム

代表者： 代表取締役社長 藤井 志郎

本社： 東京都千代田区麹町3-7-7 セット東京ビル5F

設立： 2010年12月

事業内容： 「キマルーム」シリーズの企画・開発・販売・運営

資本金： 140,375千円

コーポレートサイト： https://www.kimaroom.co.jp

サービスサイト： https://service.kimaroom.co.jp