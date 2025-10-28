防災士監修！毛布の暖かさとアルミシートの軽さを両立！多機能保温ブランケット 新発売のお知らせ(11月上旬発売予定)

小林薬品株式会社

毛布のような保温性と、アルミシートのような軽さ・多用途性を融合した新しい非常用アイテムです。災害時の備えとしてはもちろん、日常やアウトドアなど幅広いシーンで活躍します。

RABLISS KO411 多機能保温ブランケット

暖かさと軽さを両立した、新発想のブランケットです。５層構造でしっかり保温します。非常に軽く、小さく折りたためるので防災備蓄品としても最適です。「かける」もよし「敷く」もよし、多用途に役立ちます。簡単には破れないようにできているため、何度も使用できます。付属の専用収納袋で、極めて省スペースで保管が可能です。