「変面と歌とマジックショー」11月23日神奈川県川崎市にてイベント開催決定！

＜概要＞

トライアンフ・プロジェクト変面と歌とマジックショー北京で学んだ日本人女流変面師猿のお面

日本全国のショーイベント、テレビなどで活躍するプロマジシャンの「アリス（有栖川 萌）」が出演するイベントが2025年11月23日、神奈川県川崎市の「溝ノ口劇場」で開催されることが決定しました。

「変面と歌とマジックショー」の3つのコンテンツを、歌手・MCとして活動中の「菅原奈月」と共演し展開します。中でも、音楽に合わせて舞いながら一瞬で面を次々と変える「変面」パフォーマンスは、国内では60名程度の変面師しか存在しないと言われ、希少な体験機会となります。

おかげさまで既にS席チケットは完売となりましたが、自由席を設けていますのでこの機会にぜひ多くのお客様に体験いただきたいと思います。

＜”変面”について＞

ピンクのお面後ろを振り向く緑の面に変わる扇子で顔を隠すと面が変わる

変面とは、中国四川省に起源を持つ伝統芸能「川劇」の特殊な演出技法で、後ろを向き振り返る瞬間や、扇子を顔にかざした瞬間に、色鮮やかな面が次々と変わっていくパフォーマンスです。変面は元来、一子相伝で伝承されており、その技が門外不出で極めて高度な秘密とされていたため「国家機密」とも言われていました。現代では新たな創作としてパフォーマンスされていますが、日本国内ではプロの変面師は60名程度しか存在しないとも言われ、生で鑑賞する機会は貴重となります。

＜イベント詳細＞

◆開催日時

2025年11月23日（日・祝）

●開場 17時00分

●開演 17時30分～18時40分

●交流会 19時30分～20時30分

◆演目・出演者

変面と歌とマジックショー ～烏龍茶の魔神と女神～

「変面」パフォーマンス、マジックと美しい歌声が織りなすステージショーを展開。

プロマジシャン「アリス」、歌手「菅原奈月」出演。

◆会場

溝ノ口劇場

神奈川県川崎市高津区久本3丁目1-5 ミュージション溝の口B1

▼アクセス

https://www.mizogeki.com/access

＜チケット情報＞

A席 \4,600 ＊2列目以降の自由席となります。

交流会 \4,000 ＊S席 or A席いずれかご購入の方が参加可能となります。

○参加年齢制限について

イベント本編は4歳以上、交流会は18歳以上の方のみご参加が可能となります。

また、4歳以上中学生以下のお子様は保護者の方と一緒にご観覧ください。

▼チケット購入先

https://t.livepocket.jp/e/1123magicshow

＜出演者プロフィール＞

イリュージョニスト・アリス◆アリス（有栖川 萌）

変面師・イリュージョニスト

イリュージョン、変面、日本の伝統的なマジック「和妻（わづま）」など、和と洋のエッセンスを融合させたオリエンタルで幻想的な世界観を創り出す。

2019年には中国・北京にて変面の正式な免状を取得する。

日本全国でのショー出演やテレビ番組への出演も多数。

世界各地を巡りながら、新たな表現や技術を学び続け

伝統と革新、東洋と西洋が交差する唯一無二のステージで観客を魅了している。

菅原奈月◆菅原奈月

歌手・MC

学生時代は演劇を専攻し、その後東宝ミュージカルアカデミーを卒業。現在は音楽ユニット「Deai」でボーカルとして活動。また、自身のYouTubeチャンネルでは毎週2回、「mieruラヂオ：夜空の歌声」を生配信中。

YouTubeチャンネル「Deai」はチャンネル登録者数10万人超え、総再生回数1,900万回突破、総再生回数1,900万回突破。

■本リリースに関するお問い合わせ先

What Factory事務局（トライアンフ・プロジェクト内）

TEL：03-5826-0830（平日11時～16時）

メッセージフォーム https://www.magicianalice.com/contact

イベントホームページ：https://t.livepocket.jp/e/1123magicshow