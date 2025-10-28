オークリー、平野歩夢選手の想いを形にした初のシグネチャーゴーグルを発表

ルックスオティカジャパン株式会社

オークリーは、世界で活躍するプロスノーボーダーで、チームオークリーの契約アスリートの平野歩夢選手が初めて手掛けたシグネチャーモデルを発表しました。

オークリーが50周年を迎え、また、平野選手が大きな挑戦を控える節目のシーズンに向けて発売されます。平野選手が愛用するLine Miner(TM)（ラインマイナー）に、細部までこだわり抜いたデザインが施された特別仕様のシグネチャーモデルには、自身がずっと使いたかったというシルバーカラーのフレームを採用しました。

特徴となるバンド部分には、平野選手の競技人生と家族への深い想いを託した「命」の一文字が、筆の勢いを感じさせる力強いグラフィックで描かれています。この「命」というテーマには、自身がこれまでスノーボードに命をかけて挑んできた情熱、そして最近誕生したお子さんへの想い、新たな命の誕生という意味も込められています。

また、数十年前にオークリーがリリースしていたアーカイブの製品からヒントを得てバンドの裏側には当時のスタティックロゴを採用し、「今の時代だからこそ、昔のデザインに息づく空気感を、多くの人に感じていただき手に取ってもらいたい」という平野選手の想いが込められています。

平野選手は次のようにコメントしています。「昔のカラーバリエーションは、今ではなかなか目にすることがなくなりました。だからこそ、今という時代にあえてこのカラーを通して、その価値を再発見したいと思いました。シグネチャーモデルはその人の色が強く出る分、使いづらさを感じる人もいると思います。そうした想いから僕の色を前面に出さず、誰もが自然に手に取って、長く使ってもらえるようなシンプルなデザインにこだわりました。バンドには、これまでスノーボードに懸けてきた想いを込めて、“命”という一文字を、僕の尊敬する行徳哲男さんに日本ならではの毛筆で書いていただきました。」

Line Miner(TM)は、平野選手をはじめとするトップアスリートから、ウィンタースポーツを趣味として楽しむ一般ユーザーまで、幅広い層に支持されているオークリーを代表するモデルです。平面レンズを採用したこのモデルは、広い視野を確保しつつ、曇りにくい設計が特長で、厳しい環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。レンズは快晴時に最適なPrizm(TM)(プリズム)ブラックを採用しており、雪面の起伏や雪質、わずかな変化を捉えやすく、コンディションが変わりやすい雪上で鮮明な視界を実現します。

＜製品概要＞

- 平野歩夢選手が初めて手掛けたシグネチャーモデル- 「命」をテーマにした筆ストロークのグラフィック- シルバーカラーのフレーム（オークリーのアーカイブから着想）- バンド裏に復刻版スタティックロゴを採用- 雪面の視認性を高めるPrizm(TM)ブラックレンズ- 特別デザインのマイクロバッグが付属- サイズ展開：Mサイズ・Lサイズ- 価格：税込28,820円

平野選手が手掛けた初のシグネチャーゴーグルはオークリー公式オンラインストア（https://www.oakley.com/ja-jp/）、直営オークリーストア、また全国の正規取扱店にて順次販売されます。

なお、本リリースを記念して、平野選手を招いたスペシャルイベントを12月15日(月)に都内某所にて実施します。今回のシグネチャーゴーグルが生まれた背景や、スノーシーンにおけるゴーグルの重要性を伝えるトークセッションに加え、平野選手本人との写真撮影会とサイン会のイベントに、直営オークリーストアにて今回のシグネチャーゴーグルを購入した方を抽選でご招待いたします。応募に関する詳細は、オークリー公式オンラインストアのニュースページ（https://japan.oakley.com/store_customer/news.php）にてご案内します。（※イベント内容は予定であり、変更になる可能性がございます。）

＜平野歩夢選手について＞

3歳年上の兄の後を追い、4歳でスノーボードを始め、小学4年生でメーカーとプロ契約するなど、早くからハーフパイプで頭角を現す。その才能は、アメリカが圧倒的な強さを誇ったスノーボード界の歴史を揺るがすとまで言われた。2014年ソチ、2018年平昌五輪ハーフパイプ男子で銀メダルを獲得。ソチ五輪での15歳74日でのメダル獲得は、スノーボードにおける最年少のオリンピックメダリストとしてギネス世界記録にも認定された。

世界最高峰の大会「Winter X GAMES」では、2016年、2018年に優勝、FISワールドカップでは通算7勝、2019年には、Forbes Japanの30 UNDER 30 JAPAN スポーツ部門に選出される。

2021年東京五輪では、新たに正式種目に加わったスケートボード「パーク」種目で日本代表入り。そのわずか半年後に行われた2022年北京五輪では、スノーボード「ハーフパイプ」種目で、五輪初の大技トリプルコーク1440を決め、日本人初の金メダルを獲得。TOKIOインカラミ所属。

＜オークリーについて＞

1975 年に設立され、アメリカ・南カリフォルニアに本社を構えるオークリー（Oakley）は、スポーツパフォーマンスとカルチャーの分野で世界的なレガシーを築いてきました。900件以上の特許を保有するオークリーは、常識を超えた革新を追求するビジョナリーや発明家、そして“マッドサイエンティスト”たちによって導かれ、人間の可能性の限界に挑むべく、物理学を芸術の域にまで高めています。この妥協なき革新への姿勢により、オークリーは世界中のトップアスリートから信頼される、スポーツ界で最も象徴的かつ唯一無二のブランドのひとつとなりました。

オークリーの誇る高解像度光学技術「High Definition Optics(R)(HDO)」とPrizm(TM)は、卓越したクリアな視界と精密さ、耐衝撃性、紫外線からの保護を特長とし、サングラス、度付アイウェア、高性能のゴーグルに幅広く採用されています。また、スポーツアイウェアにおいてリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリー分野にも展開を広げ、テクニカルな機能性と印象的なデザインを兼ね備えた製品を提供しています。

オークリーは、エシロールルックスオティカの一員として、未来を見据えた設計を進めながら、現在に革新を届け続けています。詳細はhttps://www.oakley.com/ja-jp/をご覧ください。