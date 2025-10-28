ポルトガル2部リーグ所属・UDオリヴェイレンセ　欧州プロサッカークラブと合同トライアウトを開催

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

株式会社ONODERAスポーツマネジメントが経営するポルトガル・UDオリヴェイレンセSADでは、日本初開催となる欧州クラブ合同トライアウトを実施することを決定いたしました。

このたび、より多くの選手に欧州挑戦の機会を提供すること、2026-27シーズン以降のクラブ強化を目的として、ポルトガルリーグ所属のUDオリヴェイレンセとペヴィデンSC、ACカミーニャ、スペインリーグ所属のCDアレンテイロの４クラブが参加する合同トライアウトを、関東と関西の２拠点で開催し日本での１次審査合格者を現地での最終審査（トレーニング参加）へ招待いたします。

「欧州プロサッカークラブ合同トライアウト」概要

■日時：

１.関東開催：12月15日（月）午前の部：9時～12時

午後の部：13時～16時

■場所：

横浜FC・LEOCトレーニングセンター KOKI SAITO FIELD

住所）神奈川県横浜市保土ケ区川島町522-3

２.関西開催：12月20日（土）午前の部：9時～12時

午後の部：13時～16時

■場所：

J-GREEN堺

住所）大阪府堺市堺区築港八幡町145番地

■対象：

欧州でプロ契約を目指す18歳以上の選手（満17歳の現高校３年生参加可）

■参加費：

22,000円（税込）

■参加クラブ：

UDオリヴェイレンセ（ポルトガル2部リーグ所属）

ペヴィデンSC（ポルトガル5部リーグ所属）

CDアレンテイロ（スペイン3部リーグ所属）

ACカミーニャ（ポルトガル5部リーグ所属）

■出席予定者：

UDオリヴェイレンセ スポーツダイレクター：ヒカルド フェルナンデス 氏

ペヴィデンSC クラブオーナー：石塚 辰八 氏

CDアレンテイロ スポーツダイレクター：ジョアン ファリアス 氏

ACカミーニャ クラブオーナー：アルベルト 氏

※出席者は急遽変更となる場合がございます。

■申し込み方法：

下記URLより必要事項を入力してお申込みください

https://forms.gle/9Hi5ZW3fHBnnBDbf9

■主催：

株式会社ONODERAスポーツマネジメント

UDオリヴェイレンセSAD

UDオリヴェイレンセ (UD Oliveirense SAD) について

UDオリヴェイレンセは創立100年を超える歴史を持ち、2011-12シーズンにはタッサ・デ・ポルトガル（日本の天皇杯に相当するカップ戦）でベスト4に進出しているクラブです。

ユース育成カテゴリーの他、サッカー以外にもバスケットボールやローラーホッケー部門なども有する総合型地域スポーツクラブです。

2022年11月にＪリーグ・横浜FCの親会社である株式会社ONODERAGROUPが経営権を取得し、横浜FCとともに若手選手に欧州挑戦の機会を提供するマルチクラブオーナーシップ（MCO）を推進している。

・名称：UDオリヴェイレンセ（União Desportiva Oliveirense SAD）

・所属：リーガ・ポルトガル2(ポルトガル2部)

・代表：関口 潔(UDオリヴェイレンセ 代表取締役社長((President))

・創設：1922年(2022年に創設100周年)

・本拠地：エスタディオ・カルロス・オゾーリオ

・UDオリヴェイレンセ公式サイト：https://udoliveirensesad.pt/ja/

・UDオリヴェイレンセ日本公式X：https://twitter.com/oliveirense_jp