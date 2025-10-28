もはや美容家・神崎恵さん家の一員！ いつも当たり前にそばにいるタカミスキンピール

日本ロレアル株式会社 タカミ事業部

東京・表参道にある美容皮膚の現場で、20万人*¹以上の肌と向き合ってきた経験から誕生したスキンケアブランド「タカミ」(本社：東京都新宿区、 www.takami-labo.com(http://www.takami-labo.com/))は 、集英社『BAILA』とのコラボレーションにて、美容家・神崎 恵さん、次男の優空さんをお迎えし、神崎家の豊かな日常に欠かさない「タカミスキンピール」をはじめとする「タカミのスキンケア」の魅力を語っていただきました。

■肌と体が整うと、心も健やかに。神崎さん家の笑顔の理由。

“毎日、健やかに豊かに楽しく”は、美容家・神崎 恵さん家に受け継がれるDNA。

そんな神崎家の豊かな日常に欠かさないひとつがタカミを代表する製品「タカミスキンピール」。

「我が家はみんな大好きでいつもそばにいる存在なんです。もう、歯磨きのように、当たり前にやっている習慣ですね」と神崎さん。

15歳から「タカミスキンピール」を使い始めたという優空さんは、「使っているとすごく調子がいいんです。それを理解しているからずっと使い続けていますね」と語ります。

肌質や年齢などに関わらず、多くの人が“なんかいいかも”と実感され、現在では累計愛用者数262万人以上*²に選ばれ続けているロングセラーアイテムの「タカミスキンピール」。

神崎さん・息子さん、世代も性別も違うお二人が大切にする“当たり前の習慣” となっています。

「上の息子と優空は取り合いするくらい我が家はみんな大好きです！」と親子でお話しいただいている様子は10月28日（火）発売の BAILA 12月号本誌、および WEBページにてご覧いただけます。

タイアップ特設ページ

【神崎 恵さん ×タカミ】肌と体のきれいをつくる習慣が、心も健やかに整えてくれるから

いつも当たり前にそばにいるスキンピール

【神崎 恵さん ×タカミ】肌と体のきれいをつくる習慣が、心も健やかに整えてくれるから

いつも当たり前にそばにいるスキンピール

■神崎さん家を支えるタカミのスキンケア

■神崎 恵さんのお気に入り「タカミローションI」

角質しなやかに 肌本来の潤いをめぐらせる、「タカミ“好潤感”化粧水」。

ただ与えるだけでなく、潤いを自ら作る力に着目し、老化サイクルの起点となる角質硬化にアプローチ。

「何も考えず肌にのせただけで内側はひんやり潤いで満ちているのに、べたかず、表面に遊んだ水も残らず浸透する。この“ちょうどいい”が使い続けやすさにもつながると実感です。」と神崎さん。

▼タカミ「好潤感」化粧水スペシャルページはこちら

https://www.takami-labo.com/special/lotion/

■優空さんのお気に入り「タカミUVプロテクション」

紫外線から繊細な角質を守ることにこだわり、300万件以上ものデータを用いたAI解析で導き出した、心地よさと高い紫外線防御力（SPF50/PA++++）を備えた日やけ止め。

「今では塗らないと反対に気持ちが悪い。」と優空さん。

▼「タカミUVプロテクション」スペシャルページはこちら

https://www.takami-labo.com/special/uv_protection/

■262万人以上*²に選ばれ続けている「タカミスキンピール」

誕生から20周年を迎える「タカミスキンピール」

262万人以上*²選ばれ続けている角質美容水。

塗って3分待つだけで、角質を剝がさず、肌の生まれ代わりのリズムに寄り添い、キメの整ったうるおいあふれる美しい肌へと導きます。

▼タカミ公式20周年スペシャルページ

< https://www.takami-labo.com/20th-anniversary/ >

■プロフィール

■神崎恵

1975年生まれ。美容家。

美容誌をはじめ、多くの雑誌で連載を持つ他、企業のタイアップやイベントの出演も多数。また、コスメブランドのアドバイザー、アパレルブランドとの商品開発など活動の幅を広げている。

3人の息子をもつ母として、日々の暮らしや美容情報満載のInstagramはフォロワー数100万人超え。

2024年から公式YouTubeチャンネル「神崎恵 / Megumi Kanzaki」も開設。

書籍も数多く執筆し、著書累計発行部数は170万部を突破。

所属事務所：パールダッシュ

*¹ 2008年1月~2016年8月の延べ人数 *² 2024年12月末時点ご購入者の合計

■タカミについて

タカミは1999年に東京・表参道の美容皮膚科クリニックの現場から誕生したスキンケアブランドです。20万人以上*の肌と向き合ってきた経験から、角質を剥がさず育むという「角質美容(R)」を提唱し続けてまいりました。タカミは「生涯 美肌のかかりつけ」として、世代や性別を問わず全ての方々に美しい肌で前を向いていただけるよう、お客様と肌に寄り添い続けてまいります。

* 2008年1月~2016年8月の延べ人数

