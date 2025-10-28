全世界で一樽！スコットランド×日本の融合を描いたブレアアソールの13年熟成プライベートカスクを新発売！

株式会社リカーマウンテン

リカマンオンライン(運営：株式会社イズミセ)が、蒸溜所から樽で原酒を購入し独自に熟成・瓶詰を行うインディペンデントボトラー「The Single Cask (ザ・シングルカスク)」の保有する樽から、実際に当社バイヤーが現地を訪れセレクトしたシングルカスクを、オリジナルブランド「Y'sカスク」の限定ボトルとし て販売開始致します。

◆ザ・シングルカスク ブレアアソール 13年 2012 1stフィルオロロソシェリー ホグスヘッド Y'sカスク

2012年3月16日に蒸留、1stフィル オロロソシェリー ホグスヘッドで13年間熟成後、2025年4月8日にボトリング。豊かな香味と温かみのある余韻が特徴。ゆっくりとグラスを傾けたい逸品。

「ブレアアソール蒸溜所」はディアジオ社が所有し、原酒のほとんどがベルやジョニーウォーカーなどブレンデッドウイスキーに供給され、オフィシャルで出回ることの少ないハイランドモルトとして知られます。ラベルには、ブレアアソールを象徴するカワウソが古都の清流に遊ぶ様が描かれています。スコットランドと日本の融合を映し出すとともに、シェリー樽の熟成を思わすような黄昏(たそがれ)が、深く表現されています。

【テイスティングノート】

・色：深く、金色

・香り：甘いシェリー香とともに、微かなクローブ、シナモンのようなスパイス。

・味わい：甘さとともにドライフルーツのフルーティさ。やがてキャラメルとクリスマススパイス(シナモン・アニス・カルダモン・オールスパイス・ナツメグ・クローブ)の豊かな香味が口に広がる。

・フィニッシュ：スパイスの余韻で温かみが広がった後、すっきりとフェードアウトしていく。

【商品詳細】

アルコール度数：54.6度

内容量：700ml

ボトリング数量：300本

価格：18,480円(税込)

【ご購入は下記より】

リカマンオンラインはこちら(https://www.likaman-online.com/c/westernliquor/whisky/scotch/highland-singlemalt/blairathol/520786)

ウイスキーライフ本店はこちら(https://likaman.net/view/item/000000016074)

ウイスキーライフ楽天市場店はこちら(https://item.rakuten.co.jp/whisky/520786/)

ウイスキーライフYahoo!店はこちら(https://store.shopping.yahoo.co.jp/whisky/520786.html)

ウイスキーライフau PAY マーケット店はこちら(https://wowma.jp/item/758774235)

■The Single Cask(ザ・シングルカスク)とは

スコットランドの各蒸留所の個性が詰まった「シングルモルト」ウイスキーを、「樽単位」でお届けすることを目的に2010年に設立、2020年に日本に初上陸しました。

多様性溢れるスコッチウイスキーをノンカラーリング(無着色)・ノンチルフィルター(冷却濾過なし)で、樽で熟成されているウイスキーをそのままボトリングしています。

「最高のウイスキーに出会うための探求は決して終わらない」との信念を原点に、「単一の樽＝シングルカスク」の持つ豊かな味わいをお届けするボトラーズです。

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82京都恒和ビル4Ｆ

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社イズミセ

所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82京都恒和ビル4Ｆ

URL ：https://www.izumise.co.jp/

担当者：堤 尚也

TEL ：075-255-6112

E-Mail ：n-tsutsumi@likaman.co.jp