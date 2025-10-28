Edutainment-Labが手掛けるSPRIX公式VTuber「SPRIX学園」、デビューから3ヶ月でYouTubeチャンネル登録者が10,000人突破

株式会社スプリックス

株式会社Edutainment-Lab（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鵜沢 修平）が手掛ける「学び×エンタメ」をコンセプトにしたVTuberプロジェクト「SPRIX学園」につきまして、YouTubeチャンネルの登録者が10,000人を突破しました。2025年7月26日のデビュー以降、約3ヶ月での達成となります。今後も中高生と同じ目線で“学びを楽しむきっかけ”を届けることを目的に、それぞれのメンバーの個性が溢れるエンタメコンテンツを提供していきます。

■学びの場をエンタメの中に。VTuberプロジェクト「SPRIX学園」

中高生に寄り添うVTuberとしてエンターテイメントの中に学びのきっかけを提供することを目指すプロジェクトです。舞台となるのは、仮想空間内に存在する架空の中高一貫校「SPRIX学園」。その生徒である3人がVTuberとして日々の学びや挑戦を発信していきます。教科学習の延長ではなく、「エンタメ」「クイズ」「実験」などのコンテンツを通じて、学びに対する前向きな気持ちを育むことを重視しています。

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@sprix-academy

公式X：https://x.com/sprix_academy

■メンバー紹介：個性豊かな3人がエンタメを通して“好き”を伸ばす

プロジェクトのメンバーは、それぞれ得意分野も夢も異なる中高生キャラクター。

配信活動やSNSでの活動を通じて、まるで学校の友達のような親近感を持てる存在となることを目指し、視聴者とのつながりを育んでいきます。

●青科がろあ（あおしな・がろあ）

数学・理科担当。100マス計算に絶対の自信を持つ、超天才学生研究者

得意科目：理科、数学

苦手科目：社会

誕生日：10/23

身長：154cm

イメージカラー：ターコイズブルー（#00afcc）

YouTube：https://www.youtube.com/@AoshinaGaroa

X：https://x.com/sprixac_garoa

●七咲つばさ（ななさき・つばさ）

英語が得意で、海外経験豊富な国際感覚をもつ帰国子女

得意科目：英語

苦手科目：国語、社会

誕生日：1/27

身長：157cm

イメージカラー：虹色（#f6bfbc）

YouTube：https://www.youtube.com/@NanasakiTsubasa

X：https://x.com/sprixac_tsubasa

●花栞しおん（はなしおり・しおん）

国語・社会担当。将来は文学賞を目指す、旅する文学少女

得意科目：国語、社会

苦手科目：英語

誕生日：2/21

身長：170cm

イメージカラー 紫苑色/しおんいろ（#968abd）

YouTube：https://www.youtube.com/@HanashioriShion

X：https://x.com/sprixac_shion

■チャンネル登録者限定イベントを開催

2025年11月より、バーチャル上のSPRIX学園体育館にてYouTubeチャンネル登録者限定のイベントを定期的に開催します。情報初披露や歌ってみたコンテンツの先行同時視聴など、日頃応援いただいているファンの方に向けて特別なコンテンツを提供するイベントとなります。

■SPRIX学園 各種リンク

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@sprix-academy

X公式アカウント：https://x.com/sprix_academy

Instagram：https://www.instagram.com/sprix_academy

TikTok：https://www.tiktok.com/@sprix_academy

■株式会社Edutainment-Lab

総合教育カンパニーであるスプリックスのグループ会社です。「教育×エンタメ」に特化した事業を展開しており、メタバースを活用したオンライン学習プラットフォームに加え、XRやVTuberなどを活用したエンタメコンテンツを提供しています。

名称 ：株式会社Edutainment-Lab

本社 ：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者名：代表取締役 鵜沢 修平

URL ：https://edutainment-lab.com/