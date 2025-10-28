KOZ ENTERTAINMENT×JIKEI COM GROUP AUDITION 開催

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

滋慶学園COMグループの総合専門学校「学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（TSM）」の大阪・名古屋・福岡の姉妹校で、韓国のエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業「HYBE」傘下のレーベル「KOZ ENTERTAINMENT」のオーディションを開催いたします。

この秋、大阪・名古屋・福岡でHYBE傘下のレーベル・KOZ ENTERTAINMENT（以下、KOZ）のオーディション「KOZ ENTERTAINMENT×JIKEI COM GROUP AUDITION」が行われることが決定しました。

ZICO 写真出典：KOZエンタテインメントBOYNEXTDOOR 写真出典：KOZエンタテインメント

KOZはアーティストの個性と趣向を尊重しながら、大衆に愛される音楽を追求しているレーベルです。大衆性と音楽性を兼ね備えたアーティスト兼プロデューサーのZICOと、2023年にデビューし、完成度の高いパフォーマンスと多彩な個性、そして人々の心に寄り添う自然な魅力を兼ね備えたボーイグループであるBOYNEXTDOORが所属しています。2025年10月、BOYNEXTDOORは5th EP『The Action』をリリースしたばかり。メンバーが楽曲制作に積極的に参加しており、熱いポジティブな思いとエネルギーが込められた作品となっています。

「KOZ ENTERTAINMENT×JIKEI COM GROUP AUDITION」は、2025年11月9日（日）福岡、11月15日（土）大阪、11月16日（日）名古屋で開催。2008年から2015年生まれの方を対象とし、国籍・性別に関係なく誰でも応募が可能です。応募分野はボーカル、ラップ、ダンスです。

注目度急上昇中のKOZ ENTERTAINMENTが次世代のK-POPアーティストを発掘すべく開催されるオーディションを、JIKEI COMグループが運営サポートいたします。

ただいまオーディションの事前応募を受付中！ 当日応募も可能です。オーディションの詳細は概要をご覧ください。

KOZ ENTERTAINMENT × JIKEI COM GROUP AUDITION 概要

【日時・会場】

〈福岡〉2025年11月9日（日） 13時／福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

〈大阪〉2025年11月15日（土）13時／大阪スクールオブミュージック専門学校

〈名古屋〉2025年11月16日（日）13時／名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

【応募資格】

- 2008年～2015年生まれ

- 国籍および性別の関係なし

【応募分野】

ボーカル、ラップ、ダンス

【応募方法】

QRコードを通じた事前応募または当日応募

〈応募フォーム〉

https://koz.hybeaudition.com/ja/apply-email/KOZ2025JAPANAUDITION

【オーディション当日の流れ】

1. 事前応募者の本人確認後、番号札を配布

2. 当日応募者の本人確認後、番号札を配布

3. 番号順にオーディションを実施

4. オーディション終了後は速やかにご退出ください

・ オーディションの終了時刻は、当日の進行状況により変更となる場合があります。

・ 事前応募を完了していても、会場への到着が遅れた場合は、本人確認が済んだ当日応募者から先にオーディションを実施する場合があります。

【よくある質問】

Q1.オーディションの応募方法について

オーディションの応募は2つの方法（事前応募、会場応募）があります。

1）事前受付：QRコードを通じて事前受付

※KOZ公式オーディションサイトにアクセスし、［KOZ 2025 JAPAN AUDITION］を選択して応募することも可能。

応募フォームリンク（https://koz.hybeaudition.com/ja/apply-email/KOZ2025JAPANAUDITION）

2）当日受付：オーディション当日に会場でQRコードを読み取って記入

※当日、本人確認手続きは事前応募者を優先して行われます。当日受付の場合、待ち時間が発生する可能性があるため、事前応募を推奨します。

※ただし、事前・会場いずれの応募者も、13時から15時の間に会場へお越しいただき、オーディションの受付を済ませてください。（受付時間以降にお越しの場合、オーディションの実施が難しくなる場合があります）



Q2.必須持ち物

1） 生年月日が記載された身分証明書を必ずご持参ください。（例：学生証、パスポート、マイナンバーカードなど）

・ 本人確認ができる身分証明書をお持ちでない場合、オーディションへの参加はできません。

・ 学校のホームページやSNSアカウントなど、身分を証明できない資料は認められません。

2） 会場でQRコードを読み取れるスマートフォンまたは電子機器を必ずご準備ください。



Q3. 応募内容の修正は可能ですか？

一度提出が完了した応募内容の修正はできません。



Q4.保護者の同伴について

オーディション会場内には待機スペースが設けられていないため、会場内の混雑を避けるため、保護者の方は会場の外でお待ちください。



Q5.オーディション結果について

各都市のオーディション日程を基準に、終了後1か月以内に合格者のみにメールでご連絡いたします。

詳細はKOZ公式オーディションInstagramをご確認ください。

@kozaudition(https://www.instagram.com/kozaudition/)

韓国芸能事務所のオーディションが

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（TSM）や姉妹校で行われる理由

高等課程だけでなく専門課程でもK-POPコースのあるTSM。韓国の芸能事務所との関係性は日本の専門学校でもトップクラスです。その縁もあって今回のオーディションを開催することになりました。

＞＞本格的にK-POPが学べるK-POPコースの詳細はこちらから＜＜

▼高等課程

https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/kpop/

▼専門課程

https://www.tsm.ac.jp/course/k-pop/

- 滋慶学園COMグループ 学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 概要

1987年の開校以来、音楽＆エンターテインメント業界とともに「即戦力」となる人材を育成し、輩出している音楽＆エンターテインメントの総合専門学校です。業界が求める力を持った人材を育成するために、第一線の企業やプロフェッショナルとともに行う実践授業「企業プロジェクト」を通じて、コンサート制作、楽曲制作、バックダンサー出演、テレビ・ラジオ・舞台出演など、リアルな仕事の現場でスキルを磨きます。また、業界の第一線で活躍しているプロフェッショナルが講師を務めているので、常に業界の最先端が学べる環境が整っています。

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-14-8

0120-532-314

koutoukatei@tsm.ac.jp

高等課程：https://www.tsm-koutoukatei.jp/

専門課程：https://www.tsm.ac.jp/

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-21

0120-532-308

info@shibuya.ac.jp

https://www.shibuya-koutoukatei.jp/

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-18-11

0120-121-906

osminfo@osm.ac.jp

https://www.osm.ed.jp/

〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西8-2-75

0120-27-6200

info@ssm.ac.jp

https://www.ssm.ac.jp/usc/

〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町107-1

0120-117-540

info@music.ac.jp

https://www.music.ac.jp/highschool/

〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町21-2

0120-717-263

fsminfo@fsm.ac.jp

https://www.fsmk.ed.jp/

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-19-15

0120-329-758

koutoukatei@nsm.ac.jp

https://www.nsm.ac.jp/usc/

〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺2-1-11

0120-482-132

info@sendai-com.ac.jp

https://www.sendai-com.ac.jp/