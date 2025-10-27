We Got It アカデミー、歯科衛生士のためのインプラント研修会

株式会社WE GOT IT

20世紀後半に補綴の一手段として歯科界に現れたインプラントですが、今では市民権を得た治療法の一つとして認知されています。しかし、患者さんの不安は払拭されたとは言えず、医療従事者でさえインプラント治療に取り組むことに躊躇している現実もあるようです。

インプラントのオッセオインテグレーション

しかし、インプラントを治療に入れていない診療室に、他院でインプラントを入れた患者さんが来た

場合に、そのメインテナンスの方法、予後の診査方法を知らないで、患者さんの口腔管理はできない

時代になっています。

本アカデミーでは、インプラント治療に従事して 40年以上の武田孝之先生、インプラント研究に従事して 40年以上の井上孝先生、そしてインプラント専門歯科衛生士の池田育代歯科衛生士が、インプラントの臨床、基礎、治療についてわかりやすく説明致します。

第１回 歯科衛生士のためのインプラント研修会

■ 開催日時：2025 年 12 月 7 日 (日) 10：00 ～ 15：00

■ 会場：東京都柔道整復士会（ 〒113-0033 東京都文京区本郷 1-11-6 ）

■ 講師：

武田孝之 先生（ 東京歯科大学臨床教授・日本口腔インプラント学会専門医 ）

池田育代 先生（ 武田歯科医院・日本口腔インプラント学会認定専門歯科衛生士 ）

井上 孝 先生（ 東京歯科大学・名誉教授・日本口腔インプラント学会基礎系指導医 ）

■ 内容 : 知っておきたいインプラントの基礎知識・臨床・歯科衛生士の仕事

■ 参加資格：歯科衛生士

■ 定員：50 名

■ 受講料：22,000 円（ 昼食付 ）

■ 認定：講習終了後に修了書を授与

↑ お申し込み専用 QRコード

■ 申し込み方法：こちらのURL（ https://x.gd/9n1vV ）

または、左記QRコードにて

■ 主催：株式会社WE GOT IT（ウィーガレ）/

We Got It アカデミー CEO : 井上 孝（東京歯科大学・名誉教授）

■ 問合せ： wgi.dental@gmail.com