歯科エックス線画像を用いた「お口年齢AI」の開発について

医療法人社団 葵会 AOI国際病院

医療法人社団 葵会（統括本部：千葉県柏市、理事長：新谷幸義）のAOI国際病院 歯科口腔外科（部長：田島聖士）は、デンタルシステムズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岩室圭一）と共同で、歯科パノラマエックス線画像を解析し、「お口年齢AI」システムの開発を行い、2025年10月27日に特許出願を行いました。

本技術は、予防歯科と健康寿命延伸に寄与する新たなオーラルヘルスケアのAIソリューションになります。詳細情報：https://www.dental-oral-surgery.com/artificial-intelligence6/

「お口年齢AI」は、歯科パノラマエックス線画像から、現在歯数、インプラント数、アイヒナーの咬合分類、歯槽骨吸収量などの抽出したデータと、生年月日・性別の情報から、「お口年齢」を算出するシステムとなっています。

本システムはこれまでに開発した「歯科パノラマエックス線画像を用いた歯科健診システム」を進化させたものとなります。

この「お口年齢AI」システムは、エックス線画像の元データは必要なく、ディスプレイに映された画像をスマートフォンで撮影した写真で認識できるように開発しております。

今後、本システムは他社のヘルスケアプラットフォームや体年齢ソフトウェアなどにサービスインできるようBtoBtoCアプリとして提供いたします。

本システムでは、生活習慣病である歯周病に関連する歯槽骨吸収量も加味して判定しており、また抜歯後にブリッジやインプラント治療を行った場合などは、顕著に「お口年齢」が若年指標として算出されます。

高齢者においては口から食事を摂取できない場合、オーラルフレイル、フレイルの虚弱状態に移行することが言われています。https://www.dental-oral-surgery.com/oral-frailty/

この「お口年齢AI」システムでは、奥歯などでの咬み合わせ状態も確認できるため、お口のトラブルをスクリーニングすることができます。

早期発見・早期治療により、口から十分な栄養摂取が可能となれば健康寿命の延伸にも繋がり、自治体単位での運用も有用と考えられます。

また、企業・自治体における歯科健診導入率は依然低く、健康経営に注力している企業でも歯科健診の受診率は低い状況になっております。

本システムでは、約15秒で撮影できる歯科パノラマエックス線画像を用いることにより、簡便に歯科健診やお口年齢を把握できることから、口腔衛生の向上に期待できると考えられます。https://www.dental-oral-surgery.com/artificial-intelligence5/

【参考資料】

・「お口年齢AI」システムの特許出願内容

名称：お口年齢予測システム、お口年齢予測方法、およびお口年齢予測プログラム

出願番号：特願2025-180140

特許出願日：2025年10月27日

特許発明者：田島聖士、特許出願人：田島聖士、医療法人社団葵会

・「お口年齢AI」システムは、2021年1月19日に特許査定を受けた技術を使用しております（特許番号：特許第6830082号、名称：歯科分析システムおよび歯科分析Ｘ線システム）。

【参考論文】

・田島聖士, 園田央亙ら: パノラマエックス線画像における根分岐部病変を自動検出するAIモデルの開発. 日本歯周病学会誌, 2021.

・Satoshi Tajima, Yoshiyuki Okamoto, et al. : Development of an automatic detection model using artificial intelligence for the detection of cyst-like radiolucent lesions of the jaws on panoramic radiographs with small training datasets. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, 2022

＜葵会グループ・AOI国際病院・医療創生大学歯科衛生専門学校について＞

葵会グループでは、病院と介護老人施設、教育機関の連携により、医療、リハビリテーション、施設介護、デイケア、在宅介護のためのケアプラン作成まで一貫して取り組んでおります。「治す」と「防ぐ」を高いレベルで両立し、健康な人生をトータルにケアしていく医療を目指します。

AOI国際病院では、地域医療から高度先進医療まで幅の広いシームレスな総合医療を提供します。医療人としての誇りと多職種との連携を大切にし、職員が働き甲斐のある病院を目指します。

医療創生大学歯科衛生専門学校は、歯科衛生士養成学校では数少ないオンデマンド科（第II学科）も備え、「科学的根拠に基づいた術を備えた慈愛のある歯科医療人の創生」を理念として教育しております。

■法人名 ：葵会グループ 医療法人社団葵会、学校法人医療創生大学

■本部所在 ：千葉県柏市小青田1-3-2

■事業内容 ：医療グループ、医療機関、教育機関

■Webサイト ：https://www.aoikai.jp/, https://www.aoikai.jp/aoiuniversalhospital/,(https://www.aoikai.jp/aoiuniversalhospital/) https://dh.isu.ac.jp/

＜デンタルシステムズ株式会社について＞

デンタルシステムズ株式会社は、歯科医院向けにカルテ・レセプト業務等の多岐にわたるソフトウェアを開発し提供しております。完全クラウド化と定額月額料金が特徴となっております。

これからのIoT・AI等のテクノロジーの潮流を掴んで、業界をリードするカンパニーと成れるよう全力で取り組んで参ります。

■会社名 ：デンタルシステムズ株式会社

■本社所在 ：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル2Ｆ

■事業内容 ：歯科用コンピュータシステムの開発・販売・サポート業務

■Webサイト ：https://www.dentalsystems.jp/

＜お問い合わせ先＞

医療法人社団 葵会 AOI国際病院

担当医師：歯科口腔外科 田島聖士

TEL：044-277-5511 FAX：044-277-5568