11月11日開催　オンラインセミナー「脱脂作業7割削減！ 驚異の水が実現する洗浄力」

株式会社アマダ

株式会社アマダは、11月11日（火）10:00から10:40まで、「脱脂作業7割削減！ 驚異の水が実現する洗浄力」セミナーを開催いたします。

製造現場で欠かせない「脱脂・洗浄作業」。 しかし、その多くがいまだに有機溶剤を使用しており、作業者の健康リスクや環境負荷が大きな課題となっています。

本セミナーでは、有機溶剤を使用しないスーパーアルカリイオン水（SAIW）生成機、洗浄機を始めとする脱脂・洗浄ソリューションについて、すでに導入いただいているお客さまの声とともに、その効果についてご紹介します。

【セミナーの主な内容】

・脱脂工程における課題

・驚異の水の正体

・お客さまインタビュー：現場課題と導入効果

・質疑応答

脱脂・洗浄の“新常識”について、分かりやすく解説いたします。

作業者の安全確保と企業の環境価値向上の両立を目指す上でお役に立つ内容です。

「脱脂作業7割削減！ 驚異の水が実現する洗浄力」

開催日時：2025年11月11日（火）10:00～10:40

視聴方法：本セミナーはZoomを用いた無料オンラインセミナーです。

参加をご希望の方は下記URLより事前登録をお願いいたします。

https://bit.ly/4oy2CDV

セミナーの詳細はこちら

https://bit.ly/3IXR5Pm