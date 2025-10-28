イプソス、複雑な環境下でも堅調な第3四半期の業績

イプソス株式会社

世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、2025年第三四半期の業績を発表いたしました。

2025年第3四半期に6億3,600万ユーロの売上高を達成

イプソス業績

これは前年同期比7.6％の成長であり、そのうちオーガニック成長は2.9％（第1四半期の-1.8％、第2四半期の+0.7％から改善）。

買収（主にThe BVA Familyおよびinfas）によるスコープ効果が+8.5％、為替影響（ユーロ高）によるマイナス効果が-3.8％でした。

年初から9ヶ月間の累計売上高は17億9,100万ユーロ。成長率は3.6％で、内訳はオーガニック成長0.7％、スコープ効果4.9％、為替影響-2.0％です。

イプソス四半期別の業績

多くの国での政治的不安定や政府の予算制約により、Public Affairs（公共政策調査）分野の活動が減少し、イプソス全体の業績に影響を与えました。

ただしPublic Affairsを除けば、9ヶ月間のオーガニック成長率は2.3％、第3四半期単独では4.2％となっています。

この数ヶ月間では以下の動きがありました。

- The BVA Familyの統合が進展（特にフランス、英国、イタリアで）。2018年以来最大の買収案件- ジャン＝ローラン・ポワトゥ氏がCEOに就任- 今後数年間に向けた新戦略の策定が大きく前進

地域別業績

イプソス地域別業績

欧州・中東・アフリカ

9月末時点で総成長率10％、オーガニック成長率1.6％（第3四半期単独で3.2％）。

大陸ヨーロッパおよび中東は堅調ですが、フランスでは政治情勢の影響でPublic Affairsが約4％減少。

民間セクターではわずかにプラス成長でした。

アメリカ大陸

通年オーガニック成長率1.2％、第3四半期4.3％。

米国ではPublic Affairsを除く活動が回復し、特にヘルスケアおよび消費財クライアント向け事業が好調。ただし政治環境の影響でPublic Affairs分野は年初から約15％減少しました。

アジア太平洋

中国はわずかな成長を記録。一方でオーストラリア、ニュージーランド、インドなどのPublic Affairs活動減少が全体の業績を押し下げました。

イプソス株式会社

イプソスは、世界最大規模の世論調査会社であり、90の市場で事業を展開し、18,000人以上の従業員を擁しています。1975年にフランスで設立されたイプソスは、1999年7月1日からユーロネクスト・パリに上場しています。同社はSBF120およびMid-60指数の一部であり、繰延決済サービス（SRD）の対象となっています。

ISINコード FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com



