「宇宙商社(R)︎」Space BD、宇宙産業人材向け実践型教育プログラム「HURDLES」発表

宇宙産業における総合的なサービスを展開するSpace BD株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：永崎将利）は、衛星開発の実務を短期間で体系的に学べる教育プログラム「HURDLES（ハードルズ）」を開発したことをお知らせします。

本プログラムは、宇宙産業の急拡大に伴い高まる専門人材の育成ニーズに応え、趙 孟佑（ちょう めんう）氏（千葉工業大学 宇宙・半導体工学科 教授／九州工業大学 大学院工学研究院 宇宙システム工学研究系 教授）および株式会社ArkEdge Space（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：福代 孝良）の協力のもと開発し、2026年1月より順次カリキュラムの提供開始を予定しています。

■開発の背景

世界で急成長する宇宙産業において、日本政府は宇宙産業を日本の成長エンジンと位置づけ、その市場規模を2030年代前半に8兆円規模へ拡大するという目標を掲げています。2050年には、約16万人の宇宙人材が必要（※２）とも言われ、この成長を見据えた人材不足が深刻化しています。さらに、宇宙開発プロジェクトは長期にわたることが多く、設計から試験、運用まで、衛星開発の全工程を俯瞰できる人材が限定的であるという課題も抱えています。

当社はこれまで、教育事業を重要な柱として位置づけ、実際の衛星開発や打上げ支援、国際宇宙ステーション（ISS）を活用した実証実験で培った知見や技術力を活かし、学生を対象とした衛星開発・宇宙実験プログラムのほか、企業向けの宇宙ビジネス人材育成など、多様な教育活動に数多く取り組んでまいりました。HURDLESは、こうした活動を通じて得た専門知識を体系化、宇宙産業の成長を根底から加速させる”即戦力の専門人材”の育成を目的に開発されました。

■HURDLESの特徴

HURDLESは、内閣府が定める「宇宙スキル標準（試作版）」に準拠し、実務レベルの衛星開発プロセスを体系的かつ短期的に学べる教育プログラムです。

- ”誰でも”即戦力を目指せる学生・企業・自治体など、宇宙産業への参入を目指す幅広い層をターゲット。宇宙ビジネスへの新規参入や事業の強化を急ぐ企業、既に宇宙関連事業を展開しエンジニア育成や研修に十分なリソースを割けていない企業のほか、宇宙業界へキャリアチェンジを目指す方や、専門知識を習得したい個人でも受講が可能です。- ”短期間”で学べる最短2週間から3か月という短期間で体系的に学ぶことが可能。限られた時間でも、要求整理から設計、試験、製作フェーズまでの工程を俯瞰的に理解できるカリキュラムです。- ”実務レベル”の知見を習得できる内閣府が定める「宇宙スキル標準（試作版）」に準拠。実際の小型衛星（CubeSat／10cm四方の超小型衛星）開発で使用される設計書や試験手順書をベースに、現場で必要とされる実践的スキルを習得できます。衛星開発の各フェーズを横断的に理解し、即戦力となる人材を育成します。■HURDLESのカリキュラム構成

HURDLESは、目的にあわせて4つの研修から選択いただけるカリキュラム構成です。

■HURDLESモニター受講者の声- 実際の衛星システム開発に即した実習だったため、大変満足できる内容だった。（衛星開発事業社にご所属の受講者の声）- 衛星開発の全体像を掴むのに、最適な講義だと感じた。（コンサルティングファームにご所属の受講者の声）- 考える範囲や、想定すべき工程などを研修を通して具体的にイメージできるようになった。（大学・自治体にご所属の受講者の声）

※１ 内閣府発行「宇宙スキル標準」におけるレベル１に相当

※２ 内閣府 宇宙政策委員会 宇宙科学・探査小委員会 第４６回配布資料5 宇宙関連の人材育成にあたっての要検討事項（秋山教授提出資料）(https://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-kagaku/kagaku-dai46/siryou5.pdf)

■Space BD株式会社について

Space BDは、日本の宇宙ビジネスを、世界を代表する産業に発展させることを目指す「宇宙商社(R)︎」です。2017年の創業以来、宇宙への豊富な輸送手段の提供とともに国際宇宙ステーション(ISS)をはじめとする宇宙空間の利活用において、ビジネスプランの検討からエンジニアリング部門による技術的な運用支援までをワンストップで提供しています。技術力に立脚した営業力・事業開発力を礎に、多様なキャリアバックグラウンドを持ったメンバーが、宇宙を活用した官民の事業化支援・事業変革、教育分野などに事業を展開しています。

2025年10月現在、衛星取扱い数100件超を含め、600超の宇宙空間での実験実績を重ねています。

社 名：Space BD株式会社

本 社：東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 日本橋三井タワー7階

代 表 者 ：代表取締役社長 永崎将利

設 立：2017年9月1日

事業内容：宇宙における各種サービス事業・教育事業

U R L：https://space-bd.com/