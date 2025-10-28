「クレーンモード切替装置AATC(R)」搭載バックホー累計導入台数2,000台突破

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO:小沼直人、以下アクティオ)は、アクティオオリジナルロングセラー商品「クレーンモード切替装置AATC(R)(※1)」搭載のバックホーが累計導入台数2,000台を突破しました。今後も本商品を通じてクレーン作業時の安全性を高め、よりよい現場環境作りに寄与いたします。

従来のクレーン機能付バックホー(※2)は、ショベル（掘削）モードのままでもクレーン（吊り上げ）作業が可能なため、正しい手順を踏まずにクレーン作業を行うケースが多く見られました。近年では、人手不足の影響から機械の操作に不慣れなオペレーターが増加しており、クレーンモードに切り替えずに、吊り上げ作業を行い、機体のバランスを崩して転倒する事故が発生しています。また、オペレーターが運転席からクレーンモードへの切替状況を確認しづらいという課題もあり、安全面での改善が求められていました。

このような背景を受けて開発したのが、「クレーンモード切替装置AATC(R)」です。クレーンフック部分に格納・未格納を検出するスイッチを搭載し、クレーンのフックが開放された瞬間に自動でクレーンモードに切り替わる仕組みを採用しました。クレーンモードでは、バケットのシリンダーが伸びきるとバケットが固定されるため掘削作業が行えません。さらに、クレーン作業から掘削作業に戻る際には、運転席内のスイッチを手動でショベルモードへ切り替えないと作業が出来ない設計にしました。これによりショベルモードでは掘削作業のみ、クレーンモードでは吊り作業のみが可能となり、意図しない誤操作を防止することで安全性を向上します。

※１ AATC：AKTIO Advancement Craneの略

※2 クレーン機能付バックホー：掘削作業と資材などの吊り上げ作業を１台で行えるバックホー

アクティオは今後も「レンサルティング」のノウハウを活かし、安全性を向上させる商品やサービスを提供していきます。

※本装置はクレーンモードへ切り替わる装置で、機体の転倒を防ぐ安全装置ではございません。使用にあたっては従来通り安全に注意してご使用ください。

※保有する0.14～0.7㎥クラスのバックホーに搭載されていますが、全てのバックホーには搭載されておりません。

■「自動クレーンモード仕様バックホー」特長

１.クレーンフック開放時に自動でクレーンモードに切り替わるスイッチを搭載（赤枠部分）

２.クレーンモード時には、バケットが運転席側にのみ動き、バケットシリンダーが伸びきった状態で固定

３.クレーン作業から掘削作業へ変更時は、クレーンフックの格納と、運転席で手動での切り替えが必須