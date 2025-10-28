「ホイッピ＆ラッピ」がファッションブランド「YECCA VECCA」と初コラボレーション！全5型のアイテムを11月5日より発売

株式会社チョコレイト

CHOCOLATE Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺裕介）は、自由気ままな「ホイッピ」とホイッピへの愛が強すぎる「ラッピ」、そんな噛み合わない2人による愛ゆえの激しい攻防戦を描いた作品「ホイッピ＆ラッピ」が、今年ブランド誕生15周年を迎えるファッションブランド「YECCA VECCA（イェッカ ヴェッカ）」と初めてコラボレーションし、オリジナルアイテム全5型が11月5日より全国の「YECCA VECCA」店舗にて発売、「STRIPE CLUB」では11月4日20時より先行販売されることをお知らせいたします。

本コラボレーションでは、「YECCA VECCA」のもつモードな世界観に「ホイッピ&ラッピ」のポップで狂気な楽しい毎日を掛け合わせた、遊び心あふれる特別なアイテムを展開。「ホイッピ」と「ラッピ」をイメージした触り心地の良い異素材MIXカーディガンと、2人の日常を切り取ったアートがプリントされたプリントロンTeeのアパレルアイテム2型に加え、キャラクターのフェイスをモチーフにしたチャームポーチをはじめとする雑貨アイテム3型の、全5型をラインアップしています。

■「Whippi & Wrappi × YECCA VECCA 」 販売概要

・発売日：2025年11月5日（水)

・EC先行販売開始日時： 2025年11月4日（火）20時

・販売場所：全国のYECCA VECCA店舗 、自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stripe-club.com/assets/yeccavecca/cts1/2511/whippiwrappi/）、ZOZOTOWN

・販売アイテム：[コラボアイテム] トップス2型、バッグ、ポーチ、キーホルダー 全5型 / [公式アイテム] ぷりぬい 3型

「Whippi & Wrappi × YECCA VECCA 」について

9月開催のポップアップでは行列ができるなど、SNSで人気のキャラクター「ホイッピ&ラッピ」とファッションブランド「YECCA VECCA」による初コラボレーションとして、“モード×シュール”な遊び心あふれるアイテム全5型が11月5日より発売されます。アパレルアイテムの異素材MIXカーディガンは「ホイッピ&ラッピ」のカラーリングを使用したものとなっており、袖口には本コラボ限定のネームタグがついています。プリントロンTeeはフロントに「ホイッピ&ラッピ」の日常を切り取ったアートが大きくあしらわれており、どちらもこれからの肌寒い季節にぴったりのファッションアイテムとなっています。雑貨アイテムは、「ホイッピ」と「ラッピ」のフェイスをモチーフにしたチャームポーチに加え、ポケットから2人が顔をのぞかせるトートバッグと、本コラボ限定のクリエイティブを使用したアクリルキーホルダーがラインアップしています。

■コラボレーションアイテム（一覧）：

・Whippi＆Wrappi異素材MIXカーディガン（Blue / Purple） 各12,980円

・Whippi＆WrappiプリントロンTee（2種）（Ivory / Charcoal Gray） 各6,990円

・Whippi＆Wrappiチャームポーチ（Blue：ホイッピ / Purple：ラッピ）各4,990円

・Whippi＆Wrappiトートバッグ（Black / Light Beige） 各6,590円

・Whippi＆Wrappiアクリルキーホルダー（全5種） 各1,980円

※価格は全て税込となります。

※アパレルサイズは全てフリーサイズとなります。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※店舗によって取扱いアイテムが異なります。詳しくはブランド公式SNS等でご確認ください。

「ホイッピ＆ラッピ」について

ホイッピとラッピは最高の友達！自由気ままなホイッピと、LOVEが強すぎるラッピ。噛み合わない2人は、いつも愛ゆえの激しい攻防戦を繰り広げています。POPで狂気な2人の日常はXなどSNSで配信中です。

・X： https://x.com/whippi_wrappi

・Instagram：https://www.instagram.com/whippi_wrappi/

※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)︎CHOCOLATE