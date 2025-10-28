ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：落合陽一、代表取締役社長：村上泰一郎、以下「PxDT」）は、株式会社福地組（本社：沖縄県嘉手納町、代表取締役社長：福地一仁）と共同で、沖縄県内における騒音環境改善に向けた音響メタマテリアル技術の実証実験を開始します。

本取り組みでは、米軍基地周辺の住宅や施設に影響を及ぼす騒音とオフィスにおける反響音や話し声の干渉など、屋内の音環境課題に対して音響メタマテリアルをベースとした独自の音響制御技術「iwasemi」によるソリューションの有効性と業務集中や対話性向上への効果を測定します。

本実証は、「沖縄の課題を事業機会に転換する」をコンセプトに活動する建設会社の福地組と、最先端音響制御技術を有するPxDTが連携し、建築設計や施工の現場から、地域課題への実装可能性を評価するものです。

ピクシーダストテクノロジーズと福地組、沖縄にて戦闘機騒音・オフィス騒音への音響メタマテリアル技術の実証実験を開始

■実証概要

＜目的＞

沖縄における代表的な騒音課題（戦闘機騒音・屋内反響音）に対し、音響メタマテリアル技術を用いた音響改善の可能性を検証する

＜実施内容＞

沖縄県嘉手納町の福地組オフィスにて、下記を実証します。

- 米軍基地周辺のオフィスにて、音響メタマテリアル吸音パネルによる遮音性能の評価- 反響音の多いオフィスにて、iwasemi吸音パネルによる吸音環境の改善効果を検証

＜パートナー＞

株式会社福地組（設置および建築連携）

所在地：〒904-0204 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜112

設立：1978年4月（創業：1953年4月）

代表者：代表取締役社長 福地 一仁

事業内容：総合建設業、一級建築設計事務所、宅地建物取引業 等

＜期間＞

2025年10月より順次導入・評価を実施中

＜評価軸＞

音響測定による定量評価、および利用者ヒアリングによる定性評価の両軸で進行

■技術概要：メタマテリアルをベースとした独自の音響制御技術「iwasemi」

メタマテリアルをベースとしたPxDT独自の音響制御技術。素材の選択自由度と加工自由度の高さ、吸音・遮音周波数帯域の柔軟な設計、「通気×遮音」「軽量×吸音」といったこれまでのトレードオフ関係を破壊できることが提供価値です。これらの提供価値を活かしながら、さまざまな産業分野での騒音課題の解決に貢献します。

■福地組 代表取締役社長 福地一仁様のコメント

本実証実験は、2つの意義があります。1つは、冒頭に記載の「米軍基地周辺の騒音、屋内の反響問題に対する音響メタマテリアル技術の有効性」の検証。もう1つは、スタートアップの技術を活用して建設業界を取り巻く課題にソリューションを見出す側面です。これからは企業単独ではなく、企業間同士の連携、特に優れた技術をもつ企業とのオープンイノベーションが、問題解決や事業成長の突破口になると信じています。本実験でもPxDT社との連携により、沖縄の社会課題に有効な新たなサービスの創出を期待します。

■PxDT iwasemi事業部長 五島 隆允のコメント

「沖縄における騒音課題は、生活環境や集中空間に影響を及ぼす構造的な問題です。

iwasemi(TM)は、それぞれ吸音・遮音に特化した技術として、現場のニーズに応じて柔軟に対応できる構造を持っています。今回の福地組との実証実験を通じて、音環境から地域の快適性と価値を向上させる建築的アプローチを広げていきたいと考えています。」

■今後の展望

本実証を通じて得られた知見をもとに、住宅・オフィス・公共施設への実装可能性を評価し、導入拡大を検討してまいります。また、PxDTは引き続き地域建設パートナーと連携し、メタマテリアルによる空間価値の向上を通じて、社会課題の解決と持続可能なまちづくりに貢献してまいります。

■iwasemi(TM)吸音パネルについて

iwasemi(TM)吸音パネルは、会話音の周波数帯域に特化した吸音性能と高い意匠性を兼ね備え、会議に最適な音響空間を実現。反響音を抑え、聞き取りやすい音響で快適さと効率性を高めます。



＜選ばれる理由＞

1.クリアな音響で会議を効率化

2.機能性と意匠性の両立

3.人の会話音に特化した吸音性能

4.環境に配慮したサステナブルなデザイン



製品紹介ページ：https://iwasemi.com/

■ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「ヘルスケア＆ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。 急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

URL：https://pixiedusttech.com/

- iwasemi及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。

- 記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。