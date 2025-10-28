【徳島市】眉山未来プロジェクト公式サイト「眉山日和」を開設！

徳島市



未来へつづく、眉山日和。


いつもの眉山が


もっと好きになる。





眉山公園の再整備に向けて、
眉山の魅力をピックアップした公式ホームページを開設しました。


眉山日和では、眉山の魅力や眉山を楽しむ人々の様子、眉山未来プロジェクトの進捗の報告を予定しています。



【眉山日和　公式サイト】


https://www.bizanbiyori.com/



眉山未来プロジェクト公式インスタグラム「眉山日和」も開設しています。

眉山の魅力を視覚的に感じることができるインスタグラム版「眉山日和」を開設しています。
いつでも手軽に眉山の魅力を感じ取れる内容となっております。
ぜひ一度ご確認ください。



【眉山日和　公式Instagram】








【問い合わせ先】


公園緑地課


〒770-8571　徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館4階）


電話番号：088-621-5295


ファクス：088-621-5273