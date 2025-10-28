【徳島市】眉山未来プロジェクト公式サイト「眉山日和」を開設！

徳島市

未来へつづく、眉山日和。

いつもの眉山が

もっと好きになる。

眉山公園の再整備に向けて、

眉山の魅力をピックアップした公式ホームページを開設しました。

眉山日和では、眉山の魅力や眉山を楽しむ人々の様子、眉山未来プロジェクトの進捗の報告を予定しています。

【眉山日和 公式サイト】

https://www.bizanbiyori.com/

眉山未来プロジェクト公式インスタグラム「眉山日和」も開設しています。

眉山の魅力を視覚的に感じることができるインスタグラム版「眉山日和」を開設しています。

いつでも手軽に眉山の魅力を感じ取れる内容となっております。

ぜひ一度ご確認ください。

【眉山日和 公式Instagram】

【問い合わせ先】

公園緑地課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館4階）

電話番号：088-621-5295

ファクス：088-621-5273