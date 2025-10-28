クラシックカーのレストアにとどまらずヴィンテージ車両や軍用マシンまでも再生させる！新シリーズ「鉄の巨人～蘇るヴィンテージマシン～」11月3日(月)23時よりディスカバリーチャンネルにて放送開始

ディスカバリー・ジャパン合同会社

世界中の人々の情熱や好奇心を満たす上質な体験を提供する『ディスカバリーチャンネル』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、ヴィンテージ車両や軍用マシン、クラシックカーのレストアに情熱を注ぐ人々を描く新シリーズ「鉄の巨人～蘇るヴィンテージマシン～」を、11月3日(月)23時より放送開始いたします。

Copyright: 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

シリーズを彩るのは個性豊かな登場人物たち。

ソ連製の戦車T-34をはじめとする軍用車両を収集・修復する情熱的なコレクターは、1.5トンの履帯を装着するという壮大なプロジェクトに挑戦。

父子のコレクターは、希少なオーバードライブ付きフォード・トランジットを探していく。

ボーデン湖を拠点とする夫妻は、レッカー業を営みながらクラシックカーを収集し、廃墟となった陶器工場を再生しようと奮闘する。

イベント用のフィールドキッチンを探し、軍用車両ディーラーのもとを訪れる。

クラシックカー販売業者は、希少なオリジナル状態のフォードマスタング マッハ1の販売や、46年間未使用だったトライアンフ・スピットファイアの査定に取り組む。

レストア職人の一家は、旧式トラックの修復とパーツ販売を行い、メルセデス・ベンツの旧車を1500時間以上の完全手作業により再生する。

戦闘機レストア専門業者は、第二次世界大戦時のドイツの戦闘機「フォッケウルフ Fw190 D-9」を、希少な部品で復元する。

職人たちは機械と向き合い、仲間と協力しながら、失われた技術を蘇らせていく。

クラシックカー愛好家から歴史ファン、レストア愛好家まで魅了する、鉄と人間の絆を感じさせるユニークな再生の物語をぜひお楽しみください。

＜エピソード＞

1978年式フォード・トランジット

放送日時：11月3日(月) 23：00

希少なヴィンテージ車を追い求める収集家たちの奮闘を描く。ヨーロッパ最大級のフォードトランジットコレクションを誇るオバーマン親子が、幻のオーバードライブ付きモデルを求めてザワーラントへ。一方、フィリップは10年前に購入した米軍のM931トラック2台をベルギーから輸送。伝説の俳優スティーブ・マックイーンにまつわる逸話を持つフォードマスタングを販売するミヒャエル。購入希望者との交渉は、予想外の展開に…！

M577装甲兵員輸送車

放送日時：11月10日(月) 23：00

ハルツ地方では、戦車収集家マリオが米軍の指揮戦車M577を博物館から回収。狭い山道、倒木、悪天候を乗り越え、19トンの巨体を自らのコレクションに加える。一方、ホフマン一家は旧式LKWの部品マーケットを開催。30年以上眠っていた部品が蘇り、1956年製ハノマーグ・ヘンシェル HS140のレストアが始まり、家族総出で挑む。クリストフは英国から輸入された珍しいフォードシエラキャンパーを購入。右ハンドルのレトロ車で、初めてのキャンプへ。

フォッケウルフ190 D-9のパーツ

放送日時：11月17日(月) 23：00

オーバーハウゼンにある広大な敷地で、父ヘルムートと息子サシャが、40年以上前のメルセデス・トラックを一から組み立て。古き良き時代の技術と情熱が蘇る。また、ベルリン近郊で旧東ドイツのバスを修復する。1957年製の希少なDO56型バスのステアリング部品の交換に挑む。ボーデン湖畔の航空機修復工房では、アメリカから届いた部品の山から第二次世界大戦の戦闘機の貴重なパーツを発掘する

美しいオールズモビル(二)

放送日時：11月24日(月) 23：00

ボーデン湖畔のレッカー業者ファミリーが見つけた1992年製の英国製ジャガー DS 420という特別仕様の霊柩車に一目惚れ。現地で目にしたのは錆と修復困難な状態。オーバーハウゼンのホフマン一家は顧客のために30年前のMANキャビンを倉庫の奥から取り出す“車両テトリス”に挑戦。時間との戦いと慎重な操作が求められる。ボン近郊では軍用車を専門に扱うフィリップが、売れ筋のTHW車両を倉庫から出そうとするも…。

＜放送情報＞

■放送局：ディスカバリーチャンネル

■番組名：鉄の巨人～蘇るヴィンテージマシン～

■放送日時：11月3日(月)23:00スタート

レギュラー：毎週月曜23:00

再放送：日曜11:00ほか

（60分・全6話・新シリーズ）

■ディスカバリーチャンネル

ディスカバリーチャンネルは、世界中の人々の情熱を引き出し、好奇心を満たす上質な体験を提供するメディアです。宇宙、クルマ、サバイバル、アドベンチャーをはじめ、サイエンス、テクノロジー、ライフスタイルなど多岐に渡る情報を、世界220以上の国・地域で配信されている世界最大級のネットワークを駆使し、新しい発見とともにお届けします。日本では1997年より放送を開始しており、全国のケーブルテレビ局、スカパー！、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。

https://www.discoveryjapan.jp/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。