アニヴェルセルカフェ 表参道にて 「ANNIVERSAIRE Christmas 2025」開催

アニヴェルセル株式会社

ゲストハウスウェディングを中心に、様々な記念日プロデュース事業を展開するアニヴェルセル株式会社は、「アニヴェルセルカフェ 表参道」にて、2025年11月19日(水)～12月25日(木)までの期間限定でシーズナブルイベント『ANNIVERSAIRE Christmas 2025』を開催いたします。今年のテーマは「贈る人も、贈られる人も、みんなが主役になるクリスマス」。花嫁のウェディングドレスを象徴する“純白”をキーカラーに、期間限定のコースやスイーツ、ドリンク、クリスマスツリーやイルミネーションなど、多彩なコンテンツを通じてテーマを表現しました。結婚式場併設という特別な空間だからこそ感じられる、祝福と幸福感に満ちたホワイトクリスマスの世界。「誰かを想う気持ち」と「大切な人と過ごす時間」を紡ぎながら、訪れるすべての人が物語の主人公になれる、心温まるひとときをお届けします。

11月1日(土)から期間限定開催「Celebrate Illumination」

「アニヴェルセルカフェ 表参道」 :https://cafe.anniversaire.co.jp/omotesando/

今年はray of light(レイ・オブ・ライト/一筋の光)をモチーフに館内入口から続く回廊の天井やチャペル広場をイルミネーションで彩ります。昨年も大好評だった華やかなクリスマスツリーが今年も表参道のメイン通り沿いに登場いたします。煌めく光が祝福に満ちた空間を演出し、幸せな賑わいを創出する新たなスポットとして、心ときめく特別なひとときをお過ごしいただけます。

※写真は昨年実施時のものです

ANNIVERSAIRE Christmas 限定メニュー ※予約限定

Christmas ディナーコース 12,000円

※12月20日(土)～25日(木)は、乾杯シャンパーニュ付きで14,000円

三種のオーナメントで紡ぐ、ミニリースのアミューズブーシュから始まるシェフ渾身のクリスマス限定ディナーです。白いツリーを思わせるカリフラワームース、チーズで舞い落ちる雪を表現したトリュフ風味のアランチーニ、香ばしく焼き上げた真鯛のパイ包み、そして芳醇な香りに包まれるしっとり仕上げた国産牛のロティ。ラストは、苺とキルシュがとけ合うスノードームパルフェ。煌めく冬の夜を彩る、アニヴェルセルならではのクリスマスディナーで心に残る特別なひとときをお楽しみください。

Christmas ランチコース 4,600円

※12月20日(土)～25日(木)は、乾杯シャンパーニュ付きで5,600円

ホワイトクリスマスをイメージし、白を基調に仕立てたクリスマス限定ランチコース。イタリア産ブラータチーズと苺、トマトを合わせたカプレーゼや、イベリコ豚と茸・根菜の旨みが広がるトリュフ風味のフジッリ、イベリコ豚のロティなど、季節の味覚を上品に仕立てたシェフこだわりのメニューが並びます。昼の柔らかな光の中で楽しむ、華やかで心温まるクリスマスランチをお楽しみください。

White Christmas Sweets Collection

ホワイトクリスマスをテーマに、純白の世界観を存分に楽しめるスイーツコレクションが登場。期間限定のアフタヌーンティーやパフェ、ケーキ4種、ドリンク5種など、華やかに仕上げたメニューをラインナップしました。

White Christmas アフタヌーンティー 6,900円

※12月20日(土)～25日(木)は、乾杯スパークリング付きで7,400円

1段目と2段目は、クリスマスツリーのオーナメントに見立てたホワイトチョコとカシスのムース、ツリーに見立てたタルトや洋梨のショートケーキなど、華やかで心ときめくスイーツをご用意。3段目は、サンドイッチ・トリュフ風味のジャンボンやカリフラワーのロワイヤルズワイガニとコンソメジュレなどをラインナップし、スイーツ・セイボリーを「純白」で表現。純白の世界観が楽しめる美しいアフタヌーンティースタンドに仕上げました。限定ドリンクなど計20種のフリードリンクとともにお楽しみいただけます。

フリーフローは2時間制です(L.O.90分)

「ブランシュール・ド・マリエ」2,800円

花嫁の純白のドレスをイメージして仕立てた、ローブ ド マリエシリーズのクリスマス限定パフェ。雪のように白く繊細なクリームを重ね、クリスマスシーズンにふさわしい華やかさと気品を表現しました。中にはマスカルポーネクリームや1688グラン・ブランのジュレ、グリオットチェリーを忍ばせ、ひと口ごとに変化する味わいをお楽しみいただけます。一年に一度だけ出会える、特別な“ホワイトクリスマス”の花嫁パフェです。

「ストロベリーミルフィーユパンケーキ」2,800円

大人気のミルフィーユパンケーキが、クリスマスシーズンは苺仕様で装い新たに登場。もちもちのクレープにコクのあるカスタードクリームをたっぷりとサンドした生地を、表面を香ばしくキャラメリゼすることで、モチモチとサクサクのコントラストを楽しめる贅沢な一皿です。仕上げには、フレッシュの苺と酸味の効いた苺ソース、苺アイスをあしらい、「純白」と「赤」が織りなす華やかな世界観を表現。甘酸っぱい苺とともに、心までときめくクリスマスのひとときをご堪能ください。

季節限定ケーキ 全4種

ホワイトクリスマスの世界を彩る、心ときめくケーキコレクション。花嫁のドレスを思わせる「ローブ ド マリエ ～ノエル・ブラン～」を始め、和栗の風味が広がる「和栗のモンブラン」、濃厚で上品なチョコレートケーキ「エクラ・ド・ショコラ」、レモンの酸味が爽やかな「タルト・シトロン」など、多彩な味わいを揃えました。大切な人との時間を甘く包み込む、ホリデーシーズン限定のスイーツです。

季節限定ドリンク 全5種

ローブ ド マリエ ～ノエル・ブラン～ 1,100円（テイクアウト1,000円）和栗のモンブラン 1,100円（テイクアウト1,000円）エクラ・ド・ショコラ 1,100円 （テイクアウト1,000円）タルト・シトロン 880円 （テイクアウト800円）

冬のカフェタイムを彩る、クリスマス限定ドリンク5種が登場。「ホワイトチョコレートモカ」や「キャラメルロイヤルミルクティー」など、温もりを感じるホットドリンクに加え、華やかなティーソーダ「ローズベリースパークル」もご用意しました。ストロベリーを使った「ストロベリーロワイヤル」や「ローズ・ド・ヴァンブラン」などのアルコールドリンクは、クリスマスコースとのペアリングにもぴったり。白と赤を基調にした彩り豊かなラインナップが、ホワイトクリスマスの世界観を一層引き立てます。

「ANNIVERSAIRE Christmas 2025」開催概要

ホワイトチョコレートモカ 1,300円キャラメルロイヤルミルクティー 1,210円ローズベリースパークル 1,100円ストロベリーロワイヤル 1,540円 ※アルコールドリンクローズ・ド・ヴァンブラン 1,430円 ※アルコールドリンク

[ フェア期間 ] 2025年11月19日(水)～12月25日(木)まで

[ 限定メニュー ]

・ANNIVERSAIRE Christmasプラン全2種 ※予約限定

Christmas ディナーコース 12,000円

※12月20日(土)～25日(木)は、乾杯シャンパーニュ付きで14,000円

Christmas ランチコース 4,600円

※12月20日(土)～25日(木)は、乾杯シャンパーニュ付きで5,600円

・White Christmas Sweets Collection

「White Christmas アフタヌーンティー」6,900円 ※予約限定

※12月20日(土)～25日(木)は、乾杯スパークリング付きで7,400円

「ブランシュール・ド・マリエ」2,800円

「ストロベリーミルフィーユパンケーキ」2,800円

・ケーキ全4種

「ローブ ド マリエ ～ノエル・ブラン～」 1,100円 ※テイクアウト1,000円

「和栗のモンブラン」 1,100円 ※テイクアウト1,000円

「エクラ・ド・ショコラ」 1,100円 ※テイクアウト1,000円

「タルト・シトロン」 880円 ※テイクアウト800円

・ドリンク全5種

「ホワイトチョコレートモカ」1,300円

「キャラメルロイヤルミルクティー」1,210円

「ローズベリースパークル」1,100円

「ストロベリーロワイヤル」1,540円 ※アルコールドリンク

「ローズ・ド・ヴァンブラン」1,430円 ※アルコールドリンク

価格はすべて税込です

「アニヴェルセルカフェ 表参道」

「アニヴェルセルカフェ 表参道」では、食事やスイーツが楽しめる「LOUNGE」、ドリンクスタンド「COFFEE」、上質なパティスリー「CAKE」を展開しています。お客様の過ごし方に合わせて2つのスタイル(イートイン/テイクアウト)からお選びいただけます。

[ 場所 ] 〒107-0061 東京都港区北青山3-5-30、表参道駅 A2番出口より徒歩1分

[ 営業時間 ] LOUNGE 11:00～21:00 / CAKE 11:00～19:00 / COFFEE 11:00～20:00、不定休

[ 電話 ] 03-5411-5988

[ URL ] https://cafe.anniversaire.co.jp/omotesando/

予約 https://www.tablecheck.com/shops/anniversaire-cafe-omotesando/reserve

Instagram https://www.instagram.com/anniversaire_cafe/

アニヴェルセル株式会社について

LOUNGECOFFEECAKE

アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、最先端のトレンド発信地・表参道店や、国内最大規模のウェディング施設・みなとみらい横浜店をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルはフランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならびにサービスをご提供しています。

■アニヴェルセルの式場一覧 https://www.anniversaire.co.jp/halls/

■アニヴェルセルの記念日事業 https://corp.anniversaire.co.jp/service/