アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のオリジナルグッズが発売決定！10月28日（火）より予約受付開始

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 販売サイト

https://fantasulife.com/collections/umamusume

カルチュア・エンタテインメント株式会社が運営する「FAN+Life（ファンタスライフ）」にて、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のオグリキャップ、ベルノライト、フジマサマーチ、タマモクロス、サクラチヨノオー、メジロアルダン、シンボリルドルフのデザインを使用したオリジナルグッズが新登場！本日10月28日（火）12:00よりFAN+Lifeにて予約受付を開始いたします。

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 詳細

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 リボンキーホルダー（全4種）■アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 リボンキーホルダー（全4種）

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のリボンキーホルダーが登場！キャラクターの名前が入ったおしゃれなリボンに、アクリルチャームが付いた存在感バッチリなキーホルダーです。

【価格】各1,100円（税込）

【サイズ】リボン：約22×60mm／アクリル：約W35×H50×D3mm

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 ミニアートスタンド（全7種）■アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 ミニアートスタンド（全7種）

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のミニアートスタンドが登場！スタンド、バッジ、キーホルダー、ピン留めとしてマルチに使えます！お部屋に飾ったり、バッグにつけたり楽しもう！

【価格】各660円（税込）

【サイズ】約W54×H78×D11mm

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 ロング缶バッジ（全7種）■アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 ロング缶バッジ（全7種）

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のロング缶バッジが登場！大き目で、縦長サイズの缶バッジです。バッグなどにつけて、自分流にカスタムしよう！

【価格】各770円（税込）

【サイズ】約W42×H117×D3mm

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 ジェットストリーム新3色ボールペン■アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 ジェットストリーム新3色ボールペン

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』より、なめらかな書き味で人気の「JETSTREAM(ジェットストリーム)」の多色ボールペンが登場！超・低摩擦ジェットストリームインクを搭載した、なめらかな書き味とくっきりと濃い描線が魅力のボールペン。インクは70％増量した黒インクと赤・青の3色。黒インクはペンから突き出た後端ノックで繰り出せるので、使いたいときにサッと迷わず使えます。

【価格】各1,320円（税込）

【サイズ】W16.6×H147×D12.2mm

■FAN+Lifeオリジナルグッズの申込方法、受付開始日時、発売日

申込サイト：https://fantasulife.com/collections/umamusume

WEB受付開始日：2025年10月28日（火）12:00～

発売日：2026年2月上旬予定

(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

(C) Cygames, Inc.

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』作品概要

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。

実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっています。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。

≪放送情報≫

2025年10月5日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より第2クール放送中

・TBS系全国28局ネット：10月5日から毎週日曜16:30～

・BS11：10月14日から毎週火曜25:00～

・AT-X：10月8日から毎週水曜21:30～

10月10日から毎週金曜9:30～（リピート放送）

10月14日から毎週火曜15:30～（リピート放送）

≪配信情報≫

2025年10月5日(日)17時からABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信

そのほか、各種配信サイトでも順次配信開始

https://anime-cinderellagray.com/onair/

≪第2クールイントロダクション≫

週刊ヤングジャンプにて大好評連載中、累計発行部数800万部突破!!

クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のオグリキャップを主人公としたコミカライズがついにアニメ化!!

地方から現れた、常識破りの異才。

中央の強敵を次々と打ち破った、その名は「怪物」オグリキャップ。

彼女の前に立ちはだかるは、「最強」タマモクロス。

そして、海を越えた「世界」のウマ娘たち。

やがて一つの「時代」を作る灰被りの少女が、今、新たな領域へ踏み込む――。

熱き夢“奔る”シンデレラストーリー、続けて出走!!

≪INFORMATION≫

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式サイト

https://anime-cinderellagray.com/

カルチュア・エンタテインメント株式会社 IPプロダクトカンバニー IP事業部が提供するサービスについて

カルチュア・エンタテインメント株式会社IPプロダクトカンバニー IP事業部では、アニメやファンシーキャラクターなど、国内外の人気ライセンスを活用した商品企画・制作に加え、オリジナルIPの企画・開発にも積極的に取り組んでいます。

https://ceg.co.jp/business/merchandise/