オリジナルのドット柄トートバッグにチョコレートや焼き菓子を詰め合わせたセット！ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」
ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）はゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」を、2025年11月14日（金）より、全国のゴディバショップ、ゴディバ アウトレットストアおよびゴディバ オンラインショップにて各店数量限定販売いたします。
※取扱商品、販売期間は店舗により異なります
ゴディバからブラックフライデー限定のセット4種類を発売します。
ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」
バラエティ豊かなチョコレートと焼き菓子をふんだんに詰め合わせたセット。A4サイズの書類が入る、オリジナルのランダムドット柄のトートバッグに詰め合わせました。
毎年期待が高まるブラックフライデーを、ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」とともにお楽しみください。
https://www.godiva.co.jp/items/black_friday.html
■商品概要
商品名：
ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」
販売期間：
2025年11月14日（金）～
※数量限定／無くなり次第終了
取扱店：
■全国のゴディバショップ
ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ A」（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aGBH25A/）
ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ B」（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aGBH25B/）
■ゴディバ アウトレットストア
ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aGBH25C/）
■ゴディバ オンラインショップ
ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」（https://www.godiva.co.jp/shop/）
※取扱商品は店舗により異なります
種類および価格（税込）：
ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ A」
内容：
・2025 ブラックフライデー A アソートメント 6粒入
・G キューブ ミルク 4粒入
・カレ アソートメント 4枚入
・2025 ブラックフライデー クランチチョコレート 2粒入
・ラングドシャクッキーアソートメント 8枚入
・ゴディバオリジナルバッグ
価格：3,780円
ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ B」
内容：
・2025 ブラックフライデー B アソートメント 12粒入
・クール 3粒入
・カレ アソートメント（9枚入）
・ラングドシャクッキーアソートメント 8枚入
・ゴディバオリジナルバッグ
価格：5,400円
ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」
内容：
・2025 ブラックフライデー アウトレットストア限定 アソートメント 12粒入
・G キューブ アソートメント 6粒入
・カレ ミルク 4枚入
・2025 ブラックフライデー クランチチョコレート 2粒入
・ラングドシャクッキーアソートメント 8枚入
・ゴディバオリジナルバッグ
価格：6,000円
ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」
内容：
・2025 ブラックフライデー オンラインショップ限定 アソートメント 12粒入
・G キューブ アソートメント 6粒入
・カレ アソートメント 4枚入
・ラングドシャクッキーアソートメント 8枚入
・2025 ブラックフライデー オンラインショップ限定クーポン（封筒付き）
・ゴディバオリジナルバッグ
価格：6,480円