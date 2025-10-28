「11月の超・激レア吹替！地上波吹替版」埋もれてしまった激レアバージョン日本語吹替版を掘り起こしてお届けする《超・激レア吹替》BS10プレミアムでも、引き続き放送！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する、洋画作品に加えて新たに日本映画と音楽コンテンツを充実させた総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、「BS１０スターチャンネル」で好評を博した「激レア吹替」シリーズを引き続き放送！

11月は、ブルース・リーが世界にその名を轟かせた不朽のカンフーアクション『燃えよドラゴン』のTBS・火曜ロードショー版を元に、吹き替え音声欠落シーンを追録した、ソフト未収録のノーカット吹替版を放送！また、スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮、アカデミー賞メイクアップ賞を受賞した、伝説の生物“ビッグフット”と出会った家族が巻き起こす騒動を描いたファミリーコメディ『ハリーとヘンダスン一家』の、ソフト未収録の貴重なTBS・水曜ロードショー版の吹替版を放送します。ぜひご期待くださいませ！

11月の超・激レア吹替！地上波吹替版

放送日時：【吹替版】11月1日(土)あさ8：00＆11月8日(土)よる 10：40（全2作品）

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.『燃えよドラゴン［吹］火曜ロードショー追録ノーカット版』11月1日(土)あさ8：00

ブルース・リーの名を世界に知らしめた傑作アクション。

少林寺拳法の使い手の青年が、復讐を胸に巨悪に立ち向かう姿を描く。

ブルース・リーのストイックなキャラクターと驚異的な身体能力の高さで、世界中にカンフーブームを巻き起こした傑作アクション。クライマックスの鏡張りの部屋でのアクションは『上海から来た女』を踏襲したものながら、本作の大ヒットをきっかけに多数の模倣作を生んだ。1989年にＴＢＳ「火曜ロードショー」で放送されたものに追録したノーカット吹替版。

『ハリーとヘンダスン一家［吹］水曜ロードショー』11月8日(土)よる10：40

スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮の心温まるコメディ。

旅行中に偶然ビッグフットと出会った一家の奇想天外な日常を描く。

スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮の心温まるコメディ。伝説の生き物との友情と家族愛を描く。巨大で毛むくじゃらの未確認生物ハリーが、実は心優しく人懐っこい性格という設定が絶妙。デザインと特殊メイクを担当したリック・ベイカーは第60回アカデミー賞でメイクアップ賞を受賞。1992年にＴＢＳ「水曜ロードショー」で放送された貴重な吹替版。

(C) 1987 Universal City Studios, Inc and U-Drive, Inc. All Rights Reserved.