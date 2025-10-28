「iFace」からNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」コラボレーションアイテムが初登場。

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、2025年10月29日(水)より、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のコラボレーションのアイテムを、iFace公式オンラインストアとiFace 原宿店にて販売いたします。

尚、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

■「iFace」× Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」コラボアイテム初登場！

「iFace」から、世界的ヒット作Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボアイテムが2025年10月29日(水)に登場します。

アップサイド・ダウンのダークな世界観を落とし込んだアートや、80’sのレトロポップなデザインを掛け合わせ、作品の世界観を存分にお楽しみいただけるラインナップを展開します。

作品を象徴する「HELLFIRE CLUB」「デモゴルゴン」に加え、11月27日(木)配信開始の最新作に登場するラジオ局「WSQK」モチーフまで幅広く取り揃えております。

「iFace」× Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」ならではのユニークなアイテムを、是非お手にとってお楽しみください。

商品詳細はこちらをご覧ください：https://jp.iface.com/pages/strangerthings

■発売記念

【iFace公式オンラインストア・iFace 原宿店限定キャンペーン】

１.Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」グッズプレゼント

内容：iFace公式オンラインストアとiFace原宿店にて、該当商品を購入いただき、キャンペーン応 募いただいた方の中から抽選で17名の方に、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未 知の世界」公式グッズをプレゼント。

期間：iFace 公式オンラインストア 2025年10月29日(水)8:00～2025年11月19日(水)23:59

iFace 原宿店 2025年10月29日(水)11:30～2025年11月19日(水)20:00

詳細：https://jp.iface.com/news/event-10009

２.iFace公式限定ステッカープレゼント

内容：iFace公式オンラインストアとiFace原宿店にて、該当商品を購入いただいた方へ、iFace公 式限定Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」公式グッズステッカーをプレゼント。※全5柄からランダム配布

期間：iFace 公式オンラインストア 2025年10月29日(水)8:00～なくなり次第終了。

iFace 原宿店 2025年10月29日(水)11:30～なくなり次第終了。

【iFace公式 Xプレゼント デモゴルゴングッズプレゼント】

内容：iFace公式X(https://x.com/iface_jp)のフォロー＆キャンペーン投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で5名 様にデモゴルゴンアイテムのセットをプレゼント。

期間：2025年10月28日(火)12:30 ～ 2025年11月5日(水)23:59

詳細：https://jp.iface.com/news/event-10010

【iFace 原宿店 ウィンドウラッピング】

内容：iFace原宿店1階・2階の窓面にNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」デザインのウィンドウラッピングを実施。

期間：2025年10月29日(水)11:30 ～ 2025年11月18日(水)20:00

■アイテム一覧

商品名 ：Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」 iFace First Class MagSynqケース

価格 ：5,200円（税込5,720円）

販売場所：iFace公式オンラインストア(https://jp.iface.com/products/case_firstclass_strangerthings?id=41-181236)、iFace 原宿店、他iFace取扱店

商品名 ：[AirPods Pro(第2/1世代)専用]Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」 iFace First Classケース

価格 ：3,200円（税込3,520円）

販売場所：iFace公式オンラインストア(https://jp.iface.com/products/airpods_firstclass_strangerthings?id=41-181434)、iFace 原宿店、他iFace取扱店

商品名 ：[AirPods Pro(第2/1世代)専用]Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」 iFace フィギュアタイプケース

価格 ：5,500円（税込6,050円）

販売場所：iFace公式オンラインストア(https://jp.iface.com/products/airpods_strangerthings?id=41-181458)、iFace 原宿店、他iFace取扱店

商品名 ：Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」 iFace Hang and ショルダーストラップ

価格 ：4,300円（税込4,730円）

販売場所：iFace公式オンラインストア(https://jp.iface.com/products/strap_hangand_strangerthings?id=41-181465)、iFace 原宿店、他iFace取扱店

商品名 ：Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」 iFace チャームストラップ

価格 ：3,300円（税込3,630円）

販売場所：iFace公式オンラインストア(https://jp.iface.com/products/strap_phonecharm_strangerthings?id=41-181472)、iFace 原宿店、他iFace取扱店

商品名 ：Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」 iFace MagSynq カードウォレット

価格 ：4,200円（税込4,620円）

販売場所：iFace公式オンラインストア(https://jp.iface.com/products/cardwallet_magsynq_strangerthings?id=41-181489)、iFace 原宿店、他iFace取扱店

■Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 」とは

1980年代の小さな町ホーキンスを舞台に、突然姿を消した少年ウィルの失踪事件と突如現れた謎の少女イレブンを巡り、想像を超える不可解な事件に巻き込まれながらも、少年たちが友人や家族たちを守るために事件解決に立ち向かうミステリー・アドベンチャー。80年代の名作映画へのリスペクトが込められたドラマチックな展開と緊張感あふれるスリラー描写、そして心躍る子供たちの友情と冒険が組み合わさった本作は、2016年のシーズン１配信開始以来、全世界で大ヒット！世界中に社会現象とも言えるムーブメントを巻き起こしている。現在シーズン1～4を独占配信中。ついに最終章となるシーズン5はVOL 1は11.27(木)、VOL 2は12.26(金)、フィナーレは2026.1.1(木)より独占配信開始。

＜作品ページ＞ https://www.netflix.com/jp/title/80057281

■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は3,800万個。

公式ストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。

■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/

■iFace公式実店舗「iFace原宿店」

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku

■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp) ：https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp) ：https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp) ：https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp