『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』コラボカフェの来店予約がスタート！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』において、2025年11月6日（木）より開催予定のコラボカフェの情報を公開し、店舗の来店予約を開始したことをお知らせいたします。

【特設サイト】https://www.pripricafe.com/event/cafe/shironeko_cafe2025.html(https://www.pripricafe.com/event/cafe/shironeko_cafe2025.html)

『白猫』では、東京、大阪の２都市にてコラボカフェを開催いたします。本日10月28日（火）より来店予約を開始いたしました。

また、最新グッズの情報も公開されております。10月14日（火）より開催中のゲーム内イベント「Trick or Cute!! ～ハロウィンレストランのおもてなし～」に登場したシェヲル、シエラのグッズをいち早く販売いたします。そのほかにも食べ物や秋にちなんだキャラクターのグッズも販売いたしますので、ぜひチェックしてみてください。

●開催期間

2025年11月6日（木）～11月24日（月）

●開催店舗

東京：錦糸町マルイ 7階 マルイノアニメ

大阪： プリンセスカフェ京橋店

※「プリンセスカフェ京橋店」は京橋駅構内の店舗のため、ご来店には駅への入場券が必要です。入場券については以下をご確認ください。

https://www.keihan.co.jp/traffic/ticket/dunnage.html

■来店予約について

特設サイトにて来店予約を承っております。来店予約を行っていただくとお席の予約ができ、確実に入店いただけます。先着順での予約受付となりますので、お早めにお申し込みください。

●来店予約ページ

https://www.pripricafe.com/event/cafe/shironeko_cafe2025.html

■コラボメニュー&グッズ情報

〇コラボメニュー、ドリンク

〇コラボグッズ

〇グッズ購入特典

グッズご購入金額が2,000円（税込）ごとに、ノベルティポストカード（全12種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

〇来店特典

コラボカフェにご来店いただいたお客様にA3ランチョンマット（全12種）をランダムで1枚プレゼントいたします。無くなり次第終了となりますので、お早めにご来店ください。

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2025年7月14日（月）に11周年を迎えました。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1t2jswhe/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

