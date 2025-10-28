コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！心も体も翻弄される LOVE DAYS「拾った年下男子に毎晩愛される」10/28～「マンガPark」で連載開始！

株式会社白泉社

(C)真夜あきこ／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて、「拾った年下男子に毎晩愛される」


(真夜あきこ)の連載がスタートします！



【「拾った年下男子に毎晩愛される」(真夜あきこ)あらすじ】


27年間、彼氏無しの唯の楽しみはTL漫画を読む事。たまたま拾った男性がイケメンで家事もやってくれてH上手…な世界に憧れる。そんな中、雨の日に顔がどタイプな男子を拾い、その上、彼に迫られて…！？顔が好きすぎる彼に心も体も翻弄される LOVE DAYS。



連載は 2025/10/28（火）スタート！


毎週火曜更新予定です




【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

「マンガPark」では「拾った年下男子に毎晩愛される」(真夜あきこ)の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！



1チャプター目を読むと


5ボーナスコインプレゼント！


実施期間　10/28(火)～11/3(月)



詳細はマンガParkアプリをチェック！


https://manga-park.com/share?atid=97594&wtid=97594(https://manga-park.com/share?atid=97594&wtid=97594)




【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック


・価格：無料(アプリ内課金あり)


・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン


・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降





・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app


・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)


・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)


