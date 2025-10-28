コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！心も体も翻弄される LOVE DAYS「拾った年下男子に毎晩愛される」10/28～「マンガPark」で連載開始！

株式会社白泉社(C)真夜あきこ／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて、「拾った年下男子に毎晩愛される」

(真夜あきこ)の連載がスタートします！

【「拾った年下男子に毎晩愛される」(真夜あきこ)あらすじ】

27年間、彼氏無しの唯の楽しみはTL漫画を読む事。たまたま拾った男性がイケメンで家事もやってくれてH上手…な世界に憧れる。そんな中、雨の日に顔がどタイプな男子を拾い、その上、彼に迫られて…！？顔が好きすぎる彼に心も体も翻弄される LOVE DAYS。

連載は 2025/10/28（火）スタート！

毎週火曜更新予定です

【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

(C)真夜あきこ／白泉社

「マンガPark」では「拾った年下男子に毎晩愛される」(真夜あきこ)の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！

1チャプター目を読むと

5ボーナスコインプレゼント！

実施期間 10/28(火)～11/3(月)

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=97594&wtid=97594(https://manga-park.com/share?atid=97594&wtid=97594)

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp