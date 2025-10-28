AKB48 °ËÆ£É´²Ö1st¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¡2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)È¯Çä¡ª É½»æ¡õ¥¿¥¤¥È¥ë·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
AKB48 19´ü¸¦µæÀ¸ °ËÆ£É´²Ö1st¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡ØÉ´²Ö¤º¤«¤ó¡£¡Ù¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£É½»æ¤Î³¨ÊÁ¤Ï¡¢ÀÄ½Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×ー¥ë¤ÇÇ¨¤ìÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëAKB48 19´ü¸¦µæÀ¸ °ËÆ£É´²Ö¤Î1st¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÉ½»æ¤Î³¨ÊÁ¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½»æ¤Ï¡¢³ùÁÒ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥×ー¥ë¤ËÍÎÉþ¤Î¤Þ¤ÞÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¸å¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡Ö¼Â¤Ï±Ë¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¡¢¿¿²Æ¤ÎÂÀÍÛ¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤«¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¥×ー¥ë¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡¡¥¶¡¦ÀÄ½Õ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ½»æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤ªÄí¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥×ー¥ë¤ËÍÎÉþ¤Î¤Þ¤ÞÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¥×ー¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¼«ÂÎ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ì¥¢¤Ê¤Î¤È¡¢º£¤Î»ä¤À¤«¤é½Ð¤»¤ë"ÀÄ½Õ´¶"¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤À¤Ê¤È»×¤¤Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ýー¥º¤äÌÜÀþ¤â·è¤á·è¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¸å¤Ë½Ð¤¿¼«Á³ÂÎ¤ÊÉ½¾ð¤Î½Ö´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°ËÆ£É´²Ö¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡ØÉ´²Ö¤º¤«¤ó¡£¡Ù¡Ê¤Ò¤ã¤Ã¤«¤º¤«¤ó¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢ÊÔ¤ÈÆÉ¤ßÊªÊÔ¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉáÃÊ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ßÊªÊÔ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¡¢»ä¤Î¤³¤È¤¬¤Þ¤ë¤Ã¤È¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¿Þ´Õ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ØÉ´²Ö¤º¤«¤ó¡£¡Ù¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°ËÆ£É´²Ö¡Ë
¢¨¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢HMV¡¢KOKODE¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢AKB48¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ò°ËÆ£É´²Ö¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµÇ°¤Ë»Ä¤ëÂçÀÚ¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢³ùÁÒ¤Î¥í¥±¤È¡¢»ä¤¬"¹¥¤¤Ê¤â¤Î"¤ò½¸¤á¤¿¥Úー¥¸¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»ä¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¤È¤¤Î»ä¤ÎÈ±·¿¤ä¤ªÍÎÉþ¡¢¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ìºý¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢»ä¡¢¡Ø°ËÆ£É´²Ö¡Ù¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä¿ÍÀ¸¤Þ¤ÇÁ´ÉôÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú3¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¡Û
¡ý¿²µ¯¤¡¢À©Éþ¡¢¥×ー¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢Íá°á¥Çー¥È¡Ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶¡¢ÀÄ½Õ´¶¡¢¥Çー¥È´¶°î¤ì¤ë³ùÁÒ¥í¥±
»£±ÆÃÏ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢³ùÁÒ¡£³¤¤¬¸«¤¨¤ëÊÌÁñ¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤¤¤È¤â¤â¤Ï¡¢³¤¤¬¸«¤¨¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÍýÁÛÅª¤ÊÄ«¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢ÃæÄí¤Î¥×ー¥ë¤Ë¥À¥¤¥Ö¤·¤¿¤ê¡¢À©Éþ¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢³¤ÊÕ¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¡ÖÀÄ½Õ²¦Æ»¤É¿¿¤óÃæ¡×¤ò´®Ç½¡£¸á¸å¤Ï¡¢³ùÁÒ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¡¢Íá°á¤Ç³¹¥Ö¥é¤·¤¿¤ê¡¢¸¤¥«¥Õ¥§¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥êー¥¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥Çー¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¹õ¤¤¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¡¢Í¼Êë¤ì¤Î³¤¤ÇÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¿»¤ë¡£
³ùÁÒ¤ò¤¤¤È¤â¤â¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ýÍî¸ì¡¢¥Õ¥ëー¥È¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢¥°¥ß¡Ä"¤¤¤È¤â¤â"¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Íî¸ì¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ì¥¨¡¢¥Õ¥ëー¥È¤Ê¤É¼ñÌ£¤¬Â¿ºÌ¤Ê¤¤¤È¤â¤â¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢Âç¤Î¥°¥ß¹¥¤¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢·ã¿ÉÎÁÍý¤Ë¤âÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡£±¿Æ°¿À·Ð¤âÈ´·²¤Ç¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁö¤ë¤³¤È¤âÆÀ°Õ¤Ç¡¢±ØÅÁ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤â¡ª¡¡ÆÉ½ñ¹¥¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÉô²°¤Î½ñÃª¤Ë¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥êー¾®Àâ¤ä¥¤¥®¥ê¥¹Ê¸³Ø¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤¤¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ä¥Ù¥Ó¥Á¥Ã¥Á¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê"¤¤¤È¤â¤â"¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Ì¿¿¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÆÃ½¸¡£
²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´Ý¤´¤ÈÉõÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ýAKB48¤Î¼¡À¤Âå¥¨ー¥¹"¤¤¤È¤â¤â"¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
2003Ç¯12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¡¢16ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿Èà½÷¤¬¡¢°ìÅ¾¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ö¤·¡¢AKB48¤Ë19´ü¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢20ºÐ¤Î¤È¤¡£°Ê¸å¡¢¼¡À¤Âå¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë"¤¤¤È¤â¤â"¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾À¸¤ò¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¤Þ¤¿¡¢Q&A¤Ç¤Ï¡¢"¤¤¤È¤â¤â"¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÄ´ºº¡ª
¡ÚPROFILE¡Û
°ËÆ£É´²Ö¡¡21ºÐ¡¡2003Ç¯12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡T157 A·¿¡¡2024Ç¯3·î¡¢AKB48¤Î19´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£2025Ç¯4·îÈ¯Çä¤ÎAKB48¤Î65th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡Ù¤ÎÉ½Âê¶ÊÁªÈ´¥á¥ó¥Ðー¤Ë½éÁª½Ð¡£¼ñÌ£¡§Íî¸ì¡¢Áö¤ë¤³¤È¡¢ÆÉ½ñ¡¡ÆÃµ»¡§·ã¿ÉÎÁÍý¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢¥Õ¥ëー¥È
¡ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯³µÍ×
½ñÌ¾¡§AKB48 °ËÆ£É´²Ö 1st PHOTOBOOK¡ØÉ´²Ö¤º¤«¤ó¡£¡Ù¡Ê¤Ò¤ã¤Ã¤«¤º¤«¤ó¡Ë
»£±Æ¡§·§ÌÚ Í¥
¸÷Ê¸¼Ò´©
È¯ÇäÆü¡¿12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Äê²Á¡¿2750±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
È½·¿¡¿B5È½ÊÑ·¿¥½¥Õ¥È
ÆâÍÆ¡¿80¥Úー¥¸
